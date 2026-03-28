"อวดเมือง 2569" ชูแนวคิด "อวดอนาคต" โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ปลุกพลังเมือง เดินเครื่องอวดเมืองนำร่อง ผ่านเทศกาล

เริ่มแล้ว!! สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ประกาศเดินหน้า “อวดเมือง 2569” อย่างยิ่งใหญ่ ชูแนวคิด “อวดอนาคต: โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ปลุกพลังเมือง เดินเครื่องอวดเมืองนำร่อง” เพื่อยกระดับงานเทศกาลให้เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างจุดขายที่แข็งแรงให้กับเมืองเพื่อดึงเอกลักษณ์ที่ชัดเจน โดยมุ่งเป้าให้เป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนกลับสู่คนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถเชื่อมกลับสู่แนวคิดหลัก “น่าลงทุน น่าเที่ยว น่าอยู่” เพื่อกระตุ้นการลงทุน การท่องเที่ยว และดึงดูดประชากรกลับสู่เมือง
หลังประสบความสำเร็จจากโครงการ “อวดเมือง 2568 The Pitching” เมื่อปีที่แล้ว ในการเฟ้นหาเมืองนำร่อง 2 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และศรีสะเกษ ที่เปี่ยมด้วยศักยภาพในการพัฒนา และยกระดับงานเทศกาลของจังหวัดให้กลายเป็น “สินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ” ของจังหวัดได้
ในปี 2569 โครงการอวดเมืองพร้อมต่อยอด บ่มเพาะ และสนับสนุนสองจังหวัดให้ประสบความสำเร็จในการทำให้การจัดเทศกาลกลายเป็น โมเดลเศรษฐกิจใหม่ของเมืองที่ดึงดูดการค้าการลงทุน พร้อมจะ ปลุกพลังเมือง ด้วยการใช้เทศกาลเป็นแพลตฟอร์มให้คนทั้งเมืองจากทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลใหญ่ เพื่อชูอัตลักษณ์เมือง สร้างนิเวศเศรษฐกิจของจังหวัด ไม่เพียงเท่านี้ยังเดินเครื่องอวดเมืองนำร่อง เตรียมสนับสนุนการจัด K-BATTLE International Street Culture Festival 2026 จากจังหวัดนครราชสีมา และ Sound of Sisaket 2026 : The World Music Destination จากจังหวัดศรีสะเกษ ที่จะกลายเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งเมือง และยังจะทำให้เมืองมีความน่าสนใจ ทั้งในแง่การลงทุน การท่องเที่ยว และบรรยากาศที่น่าอยู่
โครงการ “อวดเมือง 2569” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้เมืองในการทำ City Branding โดยการใช้งานเทศกาลเป็นเครื่องมือ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนา City Branded Festival ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมือง เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเป้าหมาย และสามารถต่อยอดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยกิจกรรมภายใต้โครงการอวดเมือง 2569 จะมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้จัดงานเทศกาลในประเทศไทยได้พัฒนางานให้ได้ระดับมาตรฐานสากล พร้อมทั้งส่งเสริม สร้างแรงกระตุ้น เพิ่มแรงดึงดูดไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากที่สุด
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้สามารถดึงดูดการลงทุนได้อย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศไมซ์ (MICE Ecosystem) ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว สร้างงาน สร้างรายได้ และกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่นและพื้นที่ทั่วประเทศ ./