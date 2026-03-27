มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์และนักศึกษา ผู้คว้ารางวัลกว่า 100 รางวัล จากเวทีระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดพิธีมอบรางวัล "BU Proud Awards 2026" เป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์และนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันด้วยผลงานโดดเด่นจากการเข้าร่วมการแข่งขันและการคัดเลือกบนเวทีระดับชาติและนานาชาติจากองค์กรภายนอกตลอดปี พ.ศ. 2568 จัดขึ้น ณ The Banquet ชั้น 5 อาคาร A5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โดยมี ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัลในทุกสาขา
ในปีนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณรวมกว่า 100 รางวัล ครอบคลุมทั้งด้านสังคมและบุคคลต้นแบบ รวมถึงรางวัลด้านการศึกษา อาทิ งานออกแบบ งานสื่อสร้างสรรค์ งานวิชาการ และงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สะท้อนถึงพลังแห่งศักยภาพและความมุ่งมั่นในการสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันอย่างต่อเนื่อง