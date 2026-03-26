ยูดี ทาวน์ ดันเศรษฐกิจอีสานโต ชูอุดรฯ “เมืองเฟสติวัลระดับภูมิภาค” ทุ่มกว่า 30 ล้าน จัดเต็ม “UDON SONGKRAN FESTIVAL 2026”

ปรับกลยุทธ์การบริหารทุกมิติ!! กลุ่มธุรกิจยูดีทาวน์ และบริษัทในเครือ ชูวิสัยทัศน์ “เข้าใจพื้นที่ เข้าใจคน” สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่น่าประทับใจและตอบโจทย์ผู้บริโภค พร้อมเดินหน้าตอกย้ำบทบาทการเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยว และเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท!! จัดงาน “UDON SONGKRAN FESTIVAL 2026” เตรียมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกครั้งยิ่งใหญ่ 13-16 เมษายน 2569 ณ ลานเดอะแลนด์ (The Land) ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ อุดรธานี
อภิชา วีรชาติยานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด บริหารศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ เปิดเผยว่าภาพรวมของยูดีทาวน์ในปีที่ผ่านมา ถือว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการที่เราไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงศูนย์การค้า แต่เป็น Lifestyle Destination และ Event Destination ของคนอุดรธานีและภาคอีสาน กลยุทธ์สำคัญของเรา คือการบริหารพื้นที่ให้ตอบโจทย์คนหลายกลุ่มพร้อมกัน ทั้งลูกค้าท้องถิ่น นักท่องเที่ยว ผู้จัดงาน ร้านค้า และพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ โดยเราเน้น 3 เรื่องหลัก คือ 1.การคัดสรร tenant และกิจกรรมที่ตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภคจริง 2.การสร้าง traffic ผ่านอีเวนต์ขนาดใหญ่และกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี 3.การบริหารพื้นที่แบบยืดหยุ่น เพื่อให้พื้นที่เดียวกันสามารถสร้างรายได้และประสบการณ์ได้หลายรูปแบบ
สิ่งที่ทำให้ยูดีทาวน์เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง คือเราไม่หยุดนิ่งกับความสำเร็จเดิม แต่พยายามปรับตัวเร็ว ฟังเสียงลูกค้าเร็ว และตัดสินใจเร็ว ทำให้สามารถรักษาความคึกคักของศูนย์การค้าไว้ได้ตลอดทั้งปี และในปี 2569 แนวทางของยูดีทาวน์จะชัดเจนมากขึ้น โดยไม่ได้ทำการตลาดแบบ Mass อย่างเดียวอีกต่อไป แต่ขยับมาสู่การทำการตลาดแบบแม่นยำขึ้น ตรงกลุ่มขึ้น และสร้าง Engagement มากขึ้น โดยมีการปรับหลักการบริหารใน 3 มิติหลัก
มิติแรก คือ Data & Insight Driven มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับพฤติกรรมลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา ว่าผู้บริโภคมาศูนย์การค้าเพราะอะไร มาเวลาไหน ใช้จ่ายกับอะไร และกิจกรรมแบบใดทำให้เกิดการกลับมาซ้ำ
มิติที่สอง คือ Experience-led Marketing โดยสถิติจากการวิเคราะห์ ในแต่ละวันผู้บริโภคไม่ได้ต้องการแค่สถานที่ซื้อของ แต่ต้องการประสบการณ์ที่น่าจดจำ เพราะฉะนั้นจึงให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศ การจัดเทศกาล และการทำคอนเทนต์ที่ทำให้ผู้คนอยากมา อยากแชร์ และอยากกลับมาอีก
มิติที่สาม คือ Collaboration & Community ยูดีทาวน์ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับทั้ง ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น และชุมชนมากขึ้น เพราะเราเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืน ต้องเป็นการเติบโตไปพร้อมกันทั้ง Ecosystem
ดังนั้น ปี 2569 จึงเป็นปีที่ยูดีทาวน์จะเน้นทั้งประสิทธิภาพทางธุรกิจ และคุณค่าทางประสบการณ์ไปพร้อมกัน ด้วยการอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมาอย่างยาวนาน ความสามารถในการเข้าใจพื้นที่และเข้าใจคน นับเป็นจุดแข็งของยูดีทาวน์ที่ทำให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในพื้นที่ได้ทุกมิติ ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ตลาดท้องถิ่น แต่มองภาพใหญ่ขึ้น ทั้งเรื่องเทรนด์การท่องเที่ยว การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ การบริโภคแบบ Experiential และแนวโน้มของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในภูมิภาค
"สิ่งที่ยูดีทาวน์ทำมาตลอดคือ การแปลงเทรนด์เหล่านั้นให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงในพื้นที่ เช่น การจัดงานเทศกาลที่มีทั้งความบันเทิงและSocial Sharing Value การพัฒนา Mix ของร้านค้าและบริการให้ตอบโจทย์หลายเจเนอเรชัน การออกแบบพื้นที่ให้รองรับทั้งการใช้ชีวิต การท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ โดยไม่ได้พยายามตามเทรนด์อย่างเดียว แต่พยายามเลือกเทรนด์ที่เหมาะกับบริบทของอุดรธานี แล้วทำให้ดีที่สุดในแบบของเรา จึงทำให้ยูดีทาวน์ยังคงมีความสดใหม่และรักษาความเป็นผู้นำได้อย่างต่อเนื่อง"อภิชา กล่าว
สำหรับหนึ่งในอีเวนต์ใหญ่ประจำปีคือ “UDON SONGKRAN FESTIVAL 2026” ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้ธีม "Neon Water: The Power of the Flow" สะท้อนพลังของสายน้ำ ความสนุก ความสดใส และการไหลรวมของผู้คนจากหลากหลายที่ ให้มารับความสุขร่วมกันในช่วงสงกรานต์ อีกทั้งยูดีทาวน์ยังคงตั้งใจยกระดับการ จัดงานให้เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่สำคัญของภาคอีสาน ด้วยการทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท ในการพัฒนาทั้งโปรดักชัน กิจกรรม ความปลอดภัย ระบบอำนวยความสะดวก โดยร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเป๊ปซี่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม AIS และ Hotel Moco
โดยคาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานตลอดช่วงเทศกาลกว่า 200,000 คน แบ่งเป็น นักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 85% และนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 15 % รวมทั้งคาดหวังให้งานนี้เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของบรรยากาศเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ เพราะงานลักษณะนี้ไม่ได้สร้างความคึกคักภายในพื้นที่จัดงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อธุรกิจในวงกว้าง ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร การเดินทาง ร้านค้า และบริการต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี เพราะเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น การใช้จ่ายจะกระจายตัวออกไปในหลายภาคส่วน อีกเรื่องที่สำคัญคือ งานเทศกาลขนาดใหญ่เช่นนี้จะช่วยสร้างภาพจำใหม่ให้กับอุดรธานี ในการเป็นเมืองที่มีทั้งความสนุก ครบครันด้านความพร้อม และศักยภาพในการจัดกิจกรรมคุณภาพระดับใหญ่ ช่วยต่อยอดความเชื่อมั่นและสร้างแรงส่งให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวของอุดรธานีเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว ./