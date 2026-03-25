ฮีโน่ ส่ง “HINO EURO 5 ตระกูล 8J” ตอบโจทย์ธุรกิจขนส่ง ตามหลักLDC เน้นคุ้มค่าทุกมิติ

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าขยายไลน์อัพรถบรรทุกมาตรฐานไอเสีย EURO 5 อย่างต่อเนื่อง หลังจากทยอยเปิดตัวรถบรรทุกรุ่นต่างๆ สู่ตลาด ล่าสุดเปิดตัว HINO EURO 5 ตระกูล 8J ซึ่งประกอบด้วย FG8J, FM8J และ FL8J กับอีกหนึ่งรุ่นเล็กแต่ตรงกลุ่มลูกค้าก่อสร้าง รุ่น XZU640R Mixer เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายของธุรกิจขนส่ง ตามหลัก LDC (โลจิสติกส์ / งานขนส่งสินค้า / งานก่อสร้าง) ภายใต้แนวคิด “ฮีโน่ รับจบ ครบ คุ้ม” ที่มุ่งเน้นความคุ้มค่าในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าในทุกมิติ
๐ สมรรถนะเครื่องยนต์ EURO 5 และความคุ้มค่าที่มากขึ้นในการบรรทุก แรง ประหยัด เพิ่มกำไรให้ธุรกิจ
ฮีโน่พัฒนาอีกหนึ่งทางเลือกให้กับธุรกิจ จ่ายคุ้มค่าและได้รถบรรทุกคุ้มทุน กับรถบรรทุก HINO EURO 5 ตระกูล 8J มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ HINO J08E ให้กำลังสูงสุด 262 แรงม้า (6 ล้อ) และ 282 แรงม้า (10 ล้อ) พร้อมแรงบิดที่เหนือกว่า รองรับงานบรรทุกหนักและการใช้งานต่อเนื่องได้อย่างมั่นใจ เสริมด้วยระบบบำบัดไอเสีย SCR (Selective Catalytic Reduction) ลดมลพิษตามมาตรฐาน EURO 5 แต่ยังคงประสิทธิภาพเครื่องยนต์ และดูแลรักษาง่าย เพียงเติม AdBlue® โดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองอื่นๆ ในระยะยาว ซึ่งทำให้ต้นทุนต่อกิโลเมตรประหยัดกว่า EURO 3 รับจบทุกงานด้วยโครงสร้างแชสซีแข็งแรง ทนทาน และน้ำหนักเบา ช่วยเพิ่มปริมาณการบรรทุก ตอบโจทย์ธุรกิจโลจิสติกส์ยุคใหม่ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและผลตอบแทนในแต่ละเที่ยววิ่ง พร้อมทางเลือกด้วยช่วงล่างแบบถุงลม (Air Suspension) ในรุ่นที่ติดตั้ง ซึ่งสามารถปรับระดับความสูงด้านหลังได้ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า และรองรับสินค้าที่ต้องการความนุ่มนวลเป็นพิเศษ และแน่นอนด้วยเอกลักษณ์ความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานของฮีโน่ ทั้งโครงสร้างหัวเก๋ง EGS หรือระบบเบรก ABS ที่ติดตั้งเป็นมาตรฐานจากโรงงานช่วยให้ความมั่นใจในทุกการขับขี่ ครบ
๐ ครอบคลุมทุกงานขนส่ง ด้วยไลน์อัพ 8J และเสริมทางเลือกกับงานก่อสร้างกับ XZU640R Mixer
ฮีโน่เข้าใจทุกความต้องการ ไม่เพียงแต่การเปิดตัวรถในเครื่องยนต์ 8J แต่ยังคงตอบโจทย์งานก่อสร้างที่ต้องการความคล่องตัวกับ XZU640R Mixer โดยมีรายละเอียดในแต่ละรุ่นที่เปิดตัว ดังนี้
"FG8J รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่" โดดเด่นด้วยโครงแชสซีพัฒนาใหม่ที่มีให้เลือกทั้งแบบ Light, Super Light และ Medium แข็งแรง น้ำหนักเบา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบรรทุกและรองรับน้ำหนักได้มากขึ้น พร้อมรองรับการติดตั้งตัวถังที่หลากหลาย ทั้งรถดัมพ์และงานเฉพาะทาง เสริมด้วยระบบรองรับน้ำหนักที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริง ทั้ง Tapered Leaf Spring Suspension (TLS), Multi Leaf Spring (MLS) และตัวเลือกช่วงล่างแบบถุงลม (ในรุ่นที่ติดตั้ง) ที่สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า และรองรับงานที่ต้องการความนุ่มนวลเป็นพิเศษ พร้อมระบบส่งกำลังที่ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพและความประหยัดในการขนส่ง
"FL8J รถบรรทุก 10 ล้อ" รองรับงานขนส่งระยะกลางถึงไกล ด้วยความสมดุลระหว่างกำลังบรรทุก ความประหยัด และ ความนุ่มนวลในการขับขี่ รองรับการติดตั้งตัวถังได้หลากหลาย พร้อมความยาวสูงสุดถึง 12 เมตร ปรับให้เหมาะกับทุกประเภทงานขนส่ง เพิ่มพื้นที่บรรทุกและประสิทธิภาพต่อเที่ยว มาพร้อมเกียร์ MX07 แบบ Double Overdrive ช่วยลดรอบเครื่องยนต์ในการวิ่งทางไกล เพิ่มความประหยัดและความสบายในการขับขี่ รองรับการใช้งานต่อเนื่องได้อย่างคุ้มค่าในทุกระยะทาง สำหรับงานขนส่งมืออาชีพ
"FM8J รถบรรทุก 10 ล้อ 2 เพลา" รองรับงานขนส่งหนักและระยะไกล ออกแบบเพื่อการใช้งานต่อเนื่องที่ต้องการความทนทานและประสิทธิภาพสูง เสริมด้วยเกียร์ M009 แบบ Direct Drive ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งกำลังและความประหยัด พร้อมโครงสร้างแชสซีแข็งแกร่ง และระบบรองรับน้ำหนักแบบ Multi Leaf Spring (MLS) รองรับน้ำหนักรวมสูง ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการรถบรรทุกสมรรถนะสูง และประหยัดในเวลาเดียวกัน
พร้อมทั้งความพิเศษมากขึ้น กับ "XZU640R Mixer รถบรรทุกผสมคอนกรีต 6 ล้อขนาดเล็ก" ออกแบบเพื่อรองรับงานก่อสร้างโดยเฉพาะ ด้วยขนาดกะทัดรัด คล่องตัวในพื้นที่จำกัด รองรับการติดตั้งโม่ผสมคอนกรีตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเครื่องยนต์กำลัง 149 แรงม้า และแรงบิด 420 นิวตันเมตร แบบ Flat Torque รองรับการทำงานต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพการบรรทุกน้ำหนักรวม (GVW) 8.2 ตัน เสริมความปลอดภัยด้วยไฟส่องสว่างกลางวัน (DRL) และปุ่ม B-LOCK ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแรงเบรกขณะจอด เพื่อความมั่นใจในการทำงานหน้างาน
การเปิดตัว HINO EURO 5 ตระกูล 8J และ XZU640R Mixer ครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฮีโน่ในการพัฒนารถบรรทุกที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ทั้งด้านสมรรถนะ ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว ภายใต้แนวคิด “ฮีโน่ รับจบ ครบ คุ้ม เพื่อมืออาชีพตัวจริง” ./