MQDC จัด Living expo แห่งปี “The Secret Forest”เปิดประสบการณ์เยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยท่ามกลางธรรมชาติ

MQDC มั่นใจศักยภาพทำเลบางนาที่ยังขยายตัวพร้อมรับดีมานด์ตลาดกลุ่มอยู่อาศัยจริง เดินหน้าจัดกิจกรรมแนวไลฟ์สไตล์พร้อมมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยภายใน เดอะ ฟอเรสเทียส์ภายใต้ชื่องาน “The Forestias Living Expo: The Secret Forest เปิดประสบการณ์เดินทาง เปิดประตูไขความลับในป่า เดอะ ฟอเรสเทียส์”
นายสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด หรือ MQDC กล่าวว่า ทางบริษัทฯ มีความมั่นใจในภาพรวมของตลาดอสังหาฯ ในทำเลบางนาที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เป็นศูนย์กลางของการเดินทางเชื่อมต่อสู่พื้นที่ภาคเศรษฐกิจตะวันออก และยังคงเป็นทำเลที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด โดยเฉพาะกลุ่มเรียลดีมานด์ที่มีกำลังซื้อสูง เราเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอประสบการณ์ของการอยู่อาศัยจริงท่ามกลางพื้นที่สีเขียวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่แล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่ เพื่อให้ผู้สนใจมีความเข้าใจที่มาของการสร้างโครงการ ที่มาจากแนวคิดการใช้ชีวิตที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติเพื่อสุขภาวะที่ดี (Wellness & Longevity) จึงจัดกิจกรรมพิเศษ ภายใต้ชื่องาน “The Forestias Living Expo: The Secret Forest เปิดประสบการณ์เดินทาง เปิดประตูไขความลับในป่า เดอะ ฟอเรสเทียส์” ที่โครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ บางนา-ตราด กม.7 คาดว่ากิจกรรมนี้ จะช่วยเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าและจุดเด่นของโครงการ และช่วยเพิ่มยอดขายตามแผนงาน
“กิจกรรมภายในงานถูกออกแบบเป็นแนวไลฟ์สไตล์สำหรับทุกช่วงวัย ภายใต้แนวคิดของการใช้ชีวิตอย่างสมดุล การดูแลสุขภาวะในปัจจุบัน ควบคู่กับการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน เช่น กิจกรรมเดินสำรวจพื้นที่ป่าและธรรมชาติ, กิจกรรมจัดช่อดอกไม้ที่สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างธรรมชาติและการใช้ชีวิต, การนวดผ่อนคลายมือและแขน พร้อมเลือกกลิ่นอโรมาที่เหมาะกับแต่ละบุคคล, เวิร์กช็อปสร้างลวดลายจากใบไม้และดอกไม้บนกระเป๋าผ้า, สัมผัสบรรยากาศวันหยุดท่ามกลางธรรมชาติ ที่ชวนให้จินตนาการถึงการใช้ชีวิตในช่วงวันหยุด เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและเวิร์กช็อปต่างๆ ในพื้นที่การจัดงาน ซึ่งจะจำลองรูปแบบการใช้ชีวิตภายในโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เดอะ ฟอเรสเทียส์ และเปิดให้เข้าเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียม ได้แก่ Mulberry Grove The Forestias ทั้งคอนโดมิเนียม และ วิลล่า โครงการสำหรับครอบครัวหลายเจเนอเรชัน, Whizdom The Forestias คอนโดมิเนียมที่ออกแบบเพื่อไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และสัตว์เลี้ยง, The Aspen Tree เรสซิเดนซ์เพื่อการใช้ชีวิตในวันอิสระอย่างมีคุณภาพ และ The Forestias Signature Series คอนโดมิเนียมหรูที่ออกแบบให้ความรู้สึกอบอุ่นเสมือนบ้านท่ามกลางธรรมชาติ” นายสุทธากล่าว
ทำเลบางนา-ตราด ได้รับการยอมรับว่า เป็นศูนย์กลางสำคัญของโซนตะวันออกในการเดินทางเข้าออกกรุงเทพฯ และสะดวกในการเดินทางไปจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออก รวมทั้งสะดวกต่อการเดินทางโดยเครื่องบิน เพราะใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ พื้นที่จึงแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย และเป็นทำเลแหล่งงานที่มีความพิเศษเฉพาะตัว เพราะเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการนำเข้าส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ และยังรายล้อมด้วยพื้นที่เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย อาทิ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ คอมมิวนิตี้มอลล์ โรงเรียนนานาชาติ โรงพยาบาล โรงแรม สวนสาธารณะ จึงเป็นทำเลทองที่มีศักยภาพสูง ที่สามารถเชื่อมต่อแหล่งผลิตในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีความหลากหลายด้านธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค สุขภาพและความงาม อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจค้าปลีกและขายส่ง เป็นต้น ซึ่งเป็นจุดเด่นของพื้นที่ทำให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยที่หลากหลายมากที่สุดทำเลหนึ่ง ซึ่งทาง MQDC ได้นำแนวคิดในด้านการพัฒนาเมืองที่ผสมผสานธรรมชาติเข้ากับเทคโนโลยี มาเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาโปรเจ็กต์ต่างๆ ในโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกเจเนอเรชั่น จึงมีทั้งคอนโดมิเนียม และ วิลล่า ภายใต้คอนเซ็ปต์ “For All Well-Being”
นอกจากกิจกรรมด้านไลฟ์สไตล์ที่จัดขึ้นภายในงานแล้ว จะจัดให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมบ้านตัวอย่าง คอนโดมิเนียม และพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ พร้อมรับคำแนะนำจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัย เพื่อเลือกที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัว