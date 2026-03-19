เปิดแล้ว!! Co-working Space โฉมใหม่ "ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ" รับกระแส Hybrid Work

ดัน “หลักสี่” สู่ฮับทำงานใกล้บ้าน!! DAD ประกาศความพร้อมเปิดให้บริการ Co-working Space และสำนักงานพร้อมใช้ครบวงจร บนอาคาร C “พดด้วง” พื้นที่รวมกว่า 4,500 ตารางเมตร มุ่งตอบโจทย์คนทำงานย่านหลักสี่–กรุงเทพฯ ตอนเหนือ ที่กำลังเติบโตต่อเนื่องจากกระแส Hybrid Work พร้อมตั้งเป้าผลักดันพื้นที่สู่ศูนย์กลางการทำงานแห่งใหม่ของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
ดร.ธีธัช สุขสะอาด รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปิดเผยว่า ได้พัฒนาพื้นที่อาคาร C บริเวณชั้น 4 และชั้น 5 ของอาคารพดด้วง รวมกว่า 4,500 ตารางเมตร เป็น Co-working Space และสำนักงานพร้อมใช้ครบวงจร เปิดให้บริการแก่หน่วยงาน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป เป็นหนึ่งในนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร และเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานยุคใหม่ที่พนักงานไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน และสามารถทำงานแบบ Work from Anywhere ได้
“เรามองเห็นศักยภาพของย่านหลักสี่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และชุมชนที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีโครงข่ายคมนาคมสำคัญ ทั้งรถไฟฟ้าสายสีแดง สายสีชมพู และสนามบินดอนเมือง การพัฒนา Co-working Space แห่งนี้จึงไม่ใช่แค่เพิ่มพื้นที่ทำงาน แต่เป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้คนในพื้นที่มีสถานที่ทำงานคุณภาพ ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก เป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ครบวงจร และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน” ดร.ธีธัช กล่าว
๐ ค่าบริการเข้าถึงได้ รองรับตั้งแต่บุคคลถึงองค์กร
พื้นที่ Co-working Space มีจำนวนกว่า 180 ที่นั่ง ให้บริการ 3 รูปแบบ ได้แก่ ที่ทำงานโต๊ะประจำ (Dedicated Desk) 2,400 บาทต่อคนต่อเดือน, ที่ทำงานโต๊ะไม่ประจำ (Hot Desk) 2,000 บาทต่อคนต่อเดือน และใช้บริการรายวัน (Day Pass) 150 บาทต่อคนต่อวัน
ส่วน Serviced Office มี 17 ห้อง รองรับทีมงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง อัตราค่าเช่าสำหรับภาคเอกชนเริ่มต้น 8,500 บาทต่อเดือน สำหรับห้อง 2 ที่นั่ง และสูงสุด 27,000 บาทต่อเดือน สำหรับห้อง 6–8 ที่นั่ง
นอกจากนี้ ยังมีห้องประชุมและห้องอบรมรวม 7 ห้อง รองรับตั้งแต่ 6–14 ที่นั่ง และห้องอบรมขนาด 50 ที่นั่ง อัตราค่าบริการเริ่มต้น 400 บาทต่อชั่วโมง สำหรับห้องขนาดเล็ก และ 3,000 บาทต่อชั่วโมง สำหรับห้องอบรมขนาดใหญ่ พร้อมแพ็กเกจเช่าเต็มวันในราคาพิเศษ
ไฮไลต์สำคัญคือพื้นที่อเนกประสงค์ (Multi-Function Area) รองรับได้สูงสุด 470 ที่นั่ง เหมาะสำหรับจัดสัมมนา เวิร์กช็อป หรือกิจกรรมองค์กรและชุมชน ค่าเช่าเริ่มต้น 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือเช่าพื้นที่เริ่มต้นที่ 8,000 บาทต่อวัน
๐ ศูนย์ราชการฯ พลิกบทบาทสู่ศูนย์กลางกิจกรรมชุมชน
การเปิด Co-working Space ครั้งนี้ สะท้อนการปรับบทบาทของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จากพื้นที่ตั้งหน่วยงานรัฐ สู่การเป็นศูนย์กลางกิจกรรมและการทำงานของคนในย่านหลักสี่ โดยตอบรับแนวโน้ม Flexible Workspace ที่กำลังเติบโตในกรุงเทพฯ
รายงานของ บริษัท ซาวิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า ความต้องการพื้นที่ทำงานแบบยืดหยุ่นยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการลดภาระสัญญาเช่าระยะยาว ขณะที่ รายงานของบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ จำกัด (JLL) แจ้งว่า Flexible Workspace กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของตลาดสำนักงานยุคใหม่ โดยความต้องการเริ่มขยายจากย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) สู่ทำเลรอบนอกเมืองที่มีศักยภาพ
ทั้งนี้ ย่านหลักสี่–แจ้งวัฒนะ มีการเติบโตของที่อยู่อาศัยแนวราบและคอนโดมิเนียมต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นศูนย์รวมหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนจำนวนมาก ทำให้เกิดกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลาย ทั้งข้าราชการ พนักงานบริษัท ฟรีแลนซ์ และผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
การเปิดให้บริการ Co-working Space ภายในอาคารพดด้วงครั้งนี้ จึงนับเป็นก้าวสำคัญในการเติมเต็มศักยภาพกรุงเทพฯ ตอนเหนือ พร้อมผลักดัน “หลักสี่” สู่การเป็นฮับทำงานใกล้บ้าน รองรับวิถีการทำงานยุคใหม่อย่างยั่งยืน โดยเปิดให้บริการแล้ววันนี้ ณ ชั้น 4–5 อาคาร C ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ