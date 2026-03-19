จุฬาฯ ผลักดันยุทธศาสตร์ “เติบโตท่วมท้น มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ผ่าน 3 แนวทาง

จุฬาฯ เดินหน้าขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการศึกษา นวัตกรรมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ชูแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต “Chula XL” พร้อมการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อรักษาโรคมะเร็ง และผลักดันแนวคิด “กันก่อนท่วม” การบริหารจัดการน้ำเชิงรุก มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาว
ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิด “เติบโตรอบทิศ มีนิสิตเป็นศูนย์กลาง” โดยมุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพ พร้อมรับมือกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ ควบคู่กับการนำองค์ความรู้ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 109 จุฬาฯ ขยายยุทธศาสตร์ “เติบโตท่วมท้น มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดยให้ความสำคัญกับพันธกิจ “จุฬาฯ เพื่อสังคม” (Chula Social Engagement) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน และสร้างคุณค่าให้แก่สังคมในวงกว้าง
หนึ่งในกลไกสำคัญคือการจัดตั้ง “Chula XL” หรือวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อประชาชน ซึ่งมุ่งพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น เข้าถึงได้ง่าย และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงาน ผ่านหลักสูตรระยะสั้น การอบรม และระบบคลังหน่วยกิตที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคต
อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่า Chula XL เป็นมากกว่าหน่วยงานด้านการศึกษา แต่เป็นกลไกสำคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆ และยกระดับศักยภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ โดยเฉพาะแนวทาง ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นการใช้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง ถือเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
ขณะเดียวกัน แนวคิด “กันก่อนท่วม” ถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งในแนวทางสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการน้ำในเมืองอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นทาง ผ่านการออกแบบพื้นที่สีเขียวและโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยรองรับน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ./