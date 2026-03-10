ฮีโน่ แต่งตั้งผู้บริหารคนไทย “เดย์ ยิ่งชล” เป็นหัวเรือใหญ่ มุ่งปรับเกมรุกสู่ยุค Euro 5

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้ง “เดย์ ยิ่งชล” ดำรงตำแหน่งกรรม "การผู้จัดการใหญ่" นับเป็นผู้บริหารชาวไทยคนแรกที่ก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดขององค์กร สะท้อนความเชื่อมั่นจากบริษัทแม่และคณะกรรมการ ในศักยภาพผู้นำไทยที่เข้าใจตลาดและลูกค้าอย่างลึกซึ้ง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางความท้าทายของอุตสาหกรรมรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์
ผู้นำไทย เข้าใจตลาดไทย
เดย์มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์และธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องกว่า 35 ปี ครอบคลุมทั้งด้านการขาย บริการหลังการขาย โดยแนวทางการบริหารให้ความสำคัญกับ “เสียงของลูกค้า” เป็นหัวใจสำคัญของการกำหนดกลยุทธ์ และเชื่อว่าการลงพื้นที่จริงพบปะลูกค้า ได้พูดคุยกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น สมาคมขนส่งต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงการสร้างพลังความสัมพันธ์และสามัคคีของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ จะช่วยให้การกำหนดนโยบายสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของตลาด พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Data-Driven Organization ที่ใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ และผสานการทำงานของฝ่ายขาย บริการ อะไหล่ และเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายให้เดินไปในทิศทางเดียวกัน (One Direction) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ
สำหรับทิศทางธุรกิจปี 2569 ฮีโน่เดินหน้าธุรกิจภายใต้แนวคิด “Hino Always Your Professionals ฮีโน่ รับจบ ครบ คุ้ม” คือการมุ่งบริหารเชิงกลยุทธ์ควบคู่กับการผลักดันยอดขายและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนผ่านสู่มาตรฐาน Euro 5 โดยฮีโน่ตั้งเป้าบริหารสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบ เร่งผลักดันยอดขายรถรุ่นใหม่ พร้อมเพิ่มสัดส่วน Active Unit in Operation หรือจำนวนรถฮีโน่ที่ยังใช้งานอยู่และได้รับการดูแลผ่านเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ขณะเดียวกันองค์กรจะยกระดับการใช้ Digital Analytics และ Data Management เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประมาณการยอดขาย วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และวางแผนธุรกิจร่วมกับบริษัทในเครือทั้งด้านการผลิตและการจัดสรรสินค้า
บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในพันธกิจองค์กรภายใต้คุณค่าหลัก I – Integrity, C – Contribution, E – Empathy
ซึ่งเป็นเข็มทิศสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น และเติบโตไปด้วยกัน โดยมุ่งเน้นการดูแลลูกค้าตลอดวงจรธุรกิจ (Total Support) การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างความคุ้มค่าในระยะยาว
เดย์เชื่อว่า “ตลาดรถบรรทุกของประเทศไทยในวันนี้ ไม่ได้ดูแค่ราคาอย่างเดียว แต่ผู้ผลิตต้องตอบโจทย์การขายรถบรรทุกที่มีคุณภาพ และต้องเป็นพันธมิตรที่เข้าใจธุรกิจขนส่งอย่างแท้จริง พร้อบจบครบคุ้มในทุกด้าน ดังนั้นฮีโน่จะต้องไม่เป็นเพียงผู้จำหน่ายรถบรรทุก แต่ต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมกับลูกค้า โดยยึดประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การรับฟังเสียงของลูกค้าโดยตรง คือ รากฐานสำคัญของการกำหนดกลยุทธ์ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริงของตลาด เพราะเมื่อธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างมั่นคง ฮีโน่ก็จะเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน”
ท่ามกลางความท้าทายของตลาด ฮีโน่มองว่าอุปสรรคไม่ใช่จุดหยุดยั้ง แต่จะเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อเดินหน้าธุรกิจด้วยแนวคิดที่ชัดเจน และเติบโตอย่างมีคุณภาพ แนวคิดดังกล่าวถูกถ่ายทอดสื่อสารเข้าใจง่ายอย่างชัดเจน และสะท้อนคุณค่าที่ลูกค้าสัมผัสได้ผ่านสโลแกน “ฮีโน่ รับจบ ครบ คุ้ม”
"ฮีโน่พร้อม รับจบ" คือ การดูแลทุกปัญหาของลูกค้า ดังนั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ ฮีโน่จะอยู่เคียงข้างลูกค้าตลอดวงจรธุรกิจ ส่วน "ฮีโน่ ครบ" ความพร้อมของผลิตภัณฑ์รถบรรทุกที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ พร้อมบริการหลังการขายผ่านเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และ "ฮีโน่สร้างความคุ้ม" คือ การสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้ธุรกิจลูกค้า แม้ฮีโน่จะไม่ใช่รถบรรทุกที่ราคาต่ำที่สุด แต่ทุกท่านจะได้รับความคุ้มค่าจากความทนทาน สมรรถนะที่เต็มประสิทธิภาพ และความเชื่อมั่นตลอดอายุการใช้งาน
ดังนั้น การแต่งตั้งผู้บริหารไทยคนแรกในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นก้าวสำคัญขององค์กร แต่ยังสะท้อนทิศทางใหม่ของฮีโน่ประเทศไทย ที่มุ่งสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน และก้าวสู่การเป็น Top Brand ในใจลูกค้าไทยอย่างแท้จริง และนั่นคือเหตุผลที่ฮีโน่ยังคงยืนหยัดได้อย่างภาคภูมิใจว่า Hino is Always Your Professionals – ฮีโน่ รับจบ ครบ คุ้ม ./