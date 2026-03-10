PacRim CEO Dialogue 2026 - CRO Summit 2026 ระดมผู้นำระดับโลก ถอดบทเรียนการนำองค์กรฝ่าพายุแห่งยุค AI

แพคริม กรุ๊ป บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการพัฒนาผู้นำและองค์กร จัดงาน PacRim CEO Dialogue 2026 และ PacRim CRO Summit 2026 รวมผู้บริหารระดับ C-suite และผู้นำ HR กว่า 120 ท่าน เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองอย่างตรงไปตรงมาบนเวทีที่ไม่บ่อยครั้งนักที่จะเกิดขึ้น “การนำองค์กรในโลกที่ความเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสภาวะปกติ”
หัวใจของวันนั้นคือ “ความไว้วางใจ” งานวิจัยที่ถูกหยิบยกขึ้นมาชี้ชัดว่าองค์กรที่มีวัฒนธรรม High Trust มีนวัตกรรมสูงกว่าองค์กรทั่วไปถึง 11 เท่า และมีแนวโน้มบรรลุเป้าหมายผลงานสูงกว่าถึง 6 เท่า ตัวเลขเหล่านี้เปลี่ยนนิยามของ "ความไว้วางใจ" จากสิ่งที่มักถูกมองว่าเป็นเรื่อง "อ่อนนุ่ม" ให้กลายเป็นตัวแปรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุดตัวหนึ่งที่ผู้นำสามารถสร้างและวัดผลได้
๐ เสียงจากผู้นำระดับโลก
งาน CEO Dialogue ช่วงเช้าจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Navigating the Unknown — Where Are All the Great Leaders?" โดยมีวิทยากรหลักสองท่าน ได้แก่ Paul Walker ซีอีโอระดับโลกของ FranklinCovey และ Ronnie Tan ประธาน FranklinCovey สิงคโปร์ ฮ่องกง และไต้หวัน ทั้งสองท่านถ่ายทอดบทเรียนจากการทำงานเคียงข้างองค์กรชั้นนำทั่วโลกผ่านวิกฤต การเปลี่ยนผ่าน และการฟื้นฟูองค์กร
Walker เปิดด้วยตัวเลขที่กระตุกความคิด ผู้นำถึง 87% มองความปั่นป่วนเป็นสิ่งที่ต้องอดทนให้ผ่านพ้น แต่ 13% ที่เหลือใช้มันเป็น “เชื้อเพลิงของการเปลี่ยนแปลง” เขายกตัวอย่างของ Doug McMillon อดีตซีอีโอ Walmart ที่ประกาศต่อพนักงานทุกคนว่า "แทบทุกอย่างใน Walmart จะเปลี่ยนแปลง มีเพียงสองสิ่งที่ไม่เปลี่ยน คือพันธกิจและค่านิยมของเรา ความโปร่งใสที่กล้าหาญเช่นนี้คือสิ่งที่สร้างความไว้วางใจ และความไว้วางใจคือสิ่งที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้"
Tan เสริมด้วยมุมมองจากภูมิภาคว่าบริษัทชั้นนำของสิงคโปร์ไม่รอให้ถูกดิสรัป แต่เลือกดิสรัปตัวเองก่อน "พวกเขาถามตัวเองว่า อะไรคือส่วนที่เราต้องทำลายทิ้งตอนนี้เลย ขณะที่ธุรกิจยังไปได้ดี? นั่นคือเรื่องของทัศนคติ"
ในเรื่องของ Trust นั้น Walker ย้ำชัดว่า Leading at the Speed of Trust กรอบแนวคิดของ FranklinCovey พร้อมพฤติกรรมสร้างความไว้วางใจ 13 ข้อ ไม่ใช่แนวคิดนามธรรม แต่เป็นเครื่องมือที่วัดผลได้จริง "ความไว้วางใจไม่ได้สร้างด้วยการพูดถึงมัน มันสร้างได้แค่ผ่านพฤติกรรมที่แสดงออกมาเท่านั้น" และเขายกตัวอย่างจากประสบการณ์จริงว่าการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเทคโนโลยีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งสะดุดลง ไม่ใช่เพราะขาดกลยุทธ์ แต่เพราะผู้นำระดับสูง 12 คนไม่ได้ไว้วางใจกันอย่างแท้จริง
Tan ปิดประเด็น Trust ด้วยอุปมาที่ก้องอยู่ในห้องประชุมว่า การสร้างความไว้วางใจเหมือนการปลูกต้นไม้ ต้องใช้เวลาหลายปีในการเติบโต แต่โค่นทิ้งได้ในพริบตา "แต่แม้คุณจะโค่นมันลงแล้ว ถ้ารากยังอยู่ มันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้"
ในประเด็นสุดท้ายที่ท้าทายทัศนะที่สุด Walker โต้กระแสความกังวลเรื่อง AI ว่า "ยิ่ง AI เก่งขึ้นเท่าไหร่ ทักษะความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นวิจารณญาณ ความเห็นอกเห็นใจ และความสามารถพาคนจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง ก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้น" Tan สะท้อนคำเตือนของ Tim Cook CEO Apple ว่าความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ใช่ AI ที่มาแทนที่มนุษย์ แต่คือมนุษย์ที่ยอมด้อยค่าความเป็นมนุษย์ของตัวเองให้กับ AI
๐ จากหลักการสู่การปฏิบัติ: เสียงจากผู้นำองค์กรไทย
เซสชันที่สองของ CEO Dialogue ปรับโฟกัสจากปรัชญาระดับโลกมาสู่การนำไปปฏิบัติในบริบทไทย โดยมี คุณกมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง COO ของโรงพยาบาลอาร์เอสยูอินเตอร์เนชั่นแนล (RIH) และ คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager ของ Amazon Web Services ประเทศไทย ร่วมเสวนาบนเวที โดยมีคุณแมนรัตน์ ประดิษฐ์วงศ์สิน ที่ปรึกษาอาวุโสแพคริม เป็นผู้ดำเนินรายการ
คุณวัตสันแนะนำกรอบแนวคิด Culture of Innovation 4 เสาหลักของ Amazon โดยชี้ว่านวัตกรรมระดับองค์กรไม่ได้มาจากงบวิจัยเพียงอย่างเดียว แต่มาจากการฝังพฤติกรรมที่ถูกต้องลงในทุกกิจวัตร ขณะที่คุณกมลศักดิ์เผยโมเดลแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) สามส่วน ที่เชื่อมความต้องการขององค์กรเข้ากับแรงบันดาลใจของพนักงานแต่ละคน รวมถึงช่วยวางแผนอนาคตให้พวกเขา แม้เส้นทางนั้นอาจพาออกไปจากองค์กรในที่สุด ทั้งนี้ หนึ่งในข้อมูลที่สะเทือนใจที่สุดในเซสชันนี้คือผลสำรวจที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ถึง 92% วางแผนจะลาออกภายในสามปี ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนไม่เฉพาะสำหรับธุรกิจสุขภาพเท่านั้นที่จะต้องหันมาเร่งรัดการดูแลและพัฒนาพนักงานในองค์กร
๐ CRO Summit 2026: ปลดล็อกศักยภาพคนต่างเจน
ในช่วงบ่าย CRO Summit 2026 รวมผู้นำด้าน HR กว่า 70 คน เพื่อถกประเด็น "Unlocking Gen Z Potential" โดย Jolanda Prijs General Manager ของ FranklinCovey International Network และ วาณี พิชเยนทรโยธิน ที่ปรึกษาอาวุโสแพคริม ทั้งสองท่านนำเสนอแนวทางเปลี่ยนมุมมองจากการ "จัดการความแตกต่างระหว่างรุ่น" ไปสู่การสร้างพลังร่วม (Synergy) ที่แปลงจุดแข็งของทุกเจเนอเรชันให้ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่วัดได้จริง
๐ "รากฐาน" ของผู้นำที่แท้จริง
ปิดท้ายงาน PacRim CEO Dialogue พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารแพคริม กรุ๊ป ฝากภาพอุปมาอันทรงพลังไว้ให้ผู้บริหารทุกท่าน: ต้นไม้ที่ยืนหยัดได้ท่ามกลางพายุที่รุนแรงที่สุด คือต้นที่มีรากลึกและแข็งแกร่ง
"เราอาจไม่สามารถกำหนดได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่เราสร้างรากฐานนั้นได้ รากที่หยั่งลึกในผู้คนของเรา บนความไว้วางใจ เป้าหมาย และความเป็นมนุษย์ — เพราะเมื่อพายุลูกต่อไปมาถึง คำถามที่แท้จริงคือ คุณและองค์กรของคุณพร้อมแค่ไหน"
ทั้งนี้ แพคริม กรุ๊ป (www.pacrimgroup.com) คือบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการพัฒนาผู้นำ บุคลากร และองค์กรของประเทศไทย ดำเนินงานมากว่า 30 ปี สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คนกว่า 1 ล้านคนในกว่า 1,000 องค์กร ผ่านสี่เสาหลัก ได้แก่ การสร้างขีดความสามารถ (Capability Building) การพัฒนาผู้นำและผู้สืบทอดตำแหน่ง การสร้างวัฒนธรรม High Trust และการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน