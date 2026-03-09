xs
สจล.โชว์ศักยภาพด้านนวัตกรรมดิจิทัล ในงาน “One Stop Open House 2026” พร้อมแนะแนวทางศึกษาต่อ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน “One Stop Open House 2026” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2569 ณ Hall 1- 2 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานด้านการศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน


การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเปิดพื้นที่ให้สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ และภาคการศึกษาจากทั่วประเทศ ได้นำเสนอศักยภาพด้านการศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและผู้สนใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

สำหรับภาพรวมกิจกรรมภายในบูธของ สจล. มีการนำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมข้อมูลจากคณะและวิทยาลัยต่างๆ ของสถาบัน เพื่อให้ผู้เข้าชมงาน นักเรียน และผู้ปกครอง ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สนใจมากยิ่งขึ้น ภายในงานยังมีการให้คำแนะนำด้านการแนะแนวการศึกษาและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีคณาจารย์และผู้แทนจากแต่ละคณะร่วมให้ข้อมูล เพื่อช่วยให้ผู้สนใจเห็นภาพรวมของการศึกษา และสามารถตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับความสนใจของตน


รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า การเข้าร่วมงาน One Stop Open House 2026 ในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ สจล. ได้ร่วมแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมดิจิทัล การศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน และผู้ปกครอง ได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ ของสถาบัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ทั้งนี้ สจล.พร้อมเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และมุ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสู่สังคมไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเตรียมจัดงาน “ลาดกระบังนิทรรศน์ 69” ในปี 2569 ระหว่างวันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2569 ณ สจล. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งอนาคต พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศ โดยภายในงานจะผนวกการจัดกิจกรรม Open House ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะแนวการศึกษาสำคัญของสถาบัน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจได้ทำความรู้จักคณะและหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน พร้อมเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับภาคส่วนต่างๆ







