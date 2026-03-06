ส.ขอนแก่น ทุ่มงบ 50 ล้าน ส่งแคมเปญใหม่ “ส.ขอนแก่นทำถึง” ย้ำผู้นำ “ไส้กรอกไทย” ยกระดับ “แหนมไทย” สู่มาตรฐานโลก

ส.ขอนแก่น ประกาศเปิดตัวแคมเปญการตลาดครั้งใหญ่ “ส.ขอนแก่นทำถึง” ด้วยงบลงทุนกว่า 50 ล้านบาทเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในฐานะแบรนด์ “ไส้กรอกไทย” ยอดขายอันดับ 1 ในตลาด (*อ้างอิงข้อมูลดัชนีค้าปลีกรายเดือนจาก NielsenIQ) และแบรนด์ “แหนมไทย” รสชาติความอร่อยการันตีรางวัลระดับโลก พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตสู่ตลาดโลก โดยมุ่งเชื่อมโยงแบรนด์กับผู้บริโภครุ่นใหม่ ยกระดับอาหารไทยให้ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล
นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภายใต้แคมเปญนี้ ส.ขอนแก่น เลือกใช้กลยุทธ์หลัก เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์เป็นครั้งแรกของแบรนด์ในรอบกว่า 40 ปี โดยคว้าตัวสองนักแสดงดาวรุ่งแห่งยุคอย่าง “เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย” และ “น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง” หรือ “เก่ง-น้ำปิง” เพื่อช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ที่ต้องการสื่อสารเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ (Gen Z และ Gen Y) ผลักดันให้ทั้งสองเจนเนอเรชันหันมา “อร่อยแบบไทย โดนใจทุกวัน” รับประทานไส้กรอกอีสานและแหนมกันได้เป็นประจำ ทั้งนี้ เก่ง-หฤษฎ์จะร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารในสินค้ากลุ่มไส้กรอกไทย ขณะที่ น้ำปิง-นภัสกรจะช่วยถ่ายทอดความร่วมสมัยของแหนมไทย โดยสามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณาชุดแรกได้แล้วที่ https://www.youtube.com/watch?v=zHc3SafvpwI
นายจรัญพจน์ กล่าวต่อว่า ภายใต้แคมเปญนี้ ส.ขอนแก่น ไม่เพียงผลักดันสินค้าดั้งเดิมอย่าง “ไส้กรอกอีสานต้นตำรับ” “ไส้กรอกอีสานพริกแซ่บ” และ “ไส้กรอกอีสานพริกสด” แต่ยังจัดใหญ่พัฒนา ผลิตภัณฑ์ภายใต้คอนเซปต์ใหม่ “สิงห์เหนือ-เสือใต้” ได้แก่ “ไส้กรอกอีสานคั่วกลิ้ง” เสิร์ฟความแซ่บจากภาคใต้ และ “ไส้กรอกไส้อั่ว” ตัวแทนของดีอร่อยลำจากภาคเหนือ เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์รสชาติไทยในรูปแบบร่วมสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่แสวงหาความแตกต่างและความเป็นไทยแท้
ขณะที่ผลิตภัณฑ์ “แหนมไทย” ชูจุดเด่นที่ บริษัทฯ สามารถผลักดันแหนมไทยไปสู่ระดับโลกได้ ผ่านเอกลักษณ์ทั้ง 3 ด้าน คือ การใช้เทคโนโลยี “Shock Freeze -24C” ในการผลิตเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพ, การเพิ่มคุณประโยชน์ด้วยจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัส แพลนทารัมที่ดีต่อสุขภาพ และเป็นแหนมที่การันตีรางวัลความอร่อยระดับโลกจากเวที Superior Taste Award จากประเทศเบลเยียม และรางวัลประกวดผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ระดับโลก IFFA DFV Global Meat Award จากประเทศเยอรมนี
“แคมเปญ ‘ส.ขอนแก่นทำถึง’ ไม่เพียงเป็นแคมเปญตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดไส้กรอกไทยของเรา แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับอาหารไทยสู่เวทีโลก โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างแบรนด์ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน และเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายจรัญพจน์กล่าวปิดท้าย