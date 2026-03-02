TISCO Wealth จัดงาน TISCO Exclusive Night “Beyond Wealth & Well-being 2026” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านการวางแผนการเงินแบบองค์รวม (Top Holistic Advisory) ด้วยการเนรมิตค่ำคืนสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแขกคนสำคัญของ TISCO Wealth ในงาน TISCO Exclusive Night “Beyond Wealth & Well-being 2026” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 สะท้อนความเชื่อมั่นและความแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรด้านการลงทุนของธนาคารทิสโก้
โดยภายในงานรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนจากผู้บริหารศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) รวมถึง CEO และ MD จาก 4 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ มาร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนท่ามกลางบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน
พร้อมเติมเต็มมิติด้านสุขภาพด้วยองค์ความรู้เชิงลึกโดยอาจารย์แพทย์ระดับแนวหน้าจากคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 3 สถาบันได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้และมุมมองด้านการดูแลสุขภาพเชิงลึก ครอบคลุมทั้งการดูแล การป้องกัน และการยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาว เพื่อส่งต่อมุมมองการใช้ชีวิตอย่างสมดุลควบคู่การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรในฐานะ “Friends for Well-being” อาทิ โรงพยาบาลสมิติเวช และ BDMS Wellness Clinic พร้อมด้วย BAUEN by SCG ร่วมมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดค่ำคืน
๐ ถอดรหัสการลงทุนปี 2569 รับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ภายในงานเริ่มต้นด้วยการอัปเดตมุมมองเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนปี 2569 ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก โดย คมศร ประกอบผล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) ได้ชี้ให้เห็น 3 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงาน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงยกระดับอย่างต่อเนื่อง และปัญหาหนี้สาธารณะที่ทำให้หลายประเทศเผชิญภาวะขาดดุลการคลัง ซึ่งได้นำเสนอแนวทางการลงทุนในปีนี้ไว้ว่า ตลาดจะหันมาให้ความสำคัญกับบริษัทที่นำ AI มาใช้เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการลงทุนในพันธบัตรระยะสั้น และทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และระดับหนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับสูง
๐ เจาะลึกโอกาสลงทุนตลาดโลก ด้วยกลยุทธ์เชิงรุกสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคง
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก CEO และ MD จาก 4 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและกลยุทธ์การลงทุนเชิงลึกแก่ลูกค้า TISCO Wealth ที่ครอบคลุมทุกมิติทั้ง ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา หุ้นอินเดีย หุ้นเทคโนโลยี และหุ้นไบโอเทคโนโลยี นำโดย วนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ที่มาร่วมสะท้อนมุมมองภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาและอินเดียว่า ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาและอินเดียยังคงเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นโยบายภาครัฐที่เอื้อต่อการขยายตัว และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขณะที่ตลาดหุ้นอินเดียมีศักยภาพเติบโตสูงจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวรวดเร็ว โครงสร้างประชากรที่เอื้อต่อการบริโภค และการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งสองตลาดจึงเหมาะกับการใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก (Active Investment) โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกบริษัทที่มีโมเดลธุรกิจแข็งแกร่ง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และบริหารความเสี่ยงในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้าน ดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด และ สาห์รัช ชัฏสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ร่วมให้มุมมองว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะ AI และกลุ่มไบโอเทค (Biotechnology) ยังคงเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีศักยภาพสูงในการสร้างผลตอบแทนระยะยาว จากแรงขับเคลื่อนของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย AI กำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญจากการพัฒนาเพื่อฝึกฝน (Training) สู่การนำไปใช้งานจริง (Inference) ซึ่งหนุนความต้องการชิปเฉพาะทาง โครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ และพลังงานขั้นสูง ส่งผลให้โอกาสการลงทุนขยายไปสู่ซอฟต์แวร์ พลังงาน และแพลตฟอร์มที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ ขณะที่กลุ่มไบโอเทคยังคงได้แรงหนุนจากสังคมผู้สูงอายุ การนำ AI มาย่นระยะเวลาวิจัยยา และกระแสควบรวมกิจการ สะท้อนโอกาสสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นท่ามกลางความผันผวน ภายใต้การวางกลยุทธ์และการลงทุนที่เหมาะสม
๐ ยกระดับ Well-being ด้วยองค์ความรู้การแพทย์ล้ำสมัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ปิดท้ายด้วยเวทีเสวนาด้านสุขภาพที่รวบรวมองค์ความรู้เชิงลึกจากอาจารย์แพทย์ระดับแนวหน้าของประเทศจาก 3 สถาบันชั้นนำ ครอบคลุมประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ทั้งโรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมอัปเดตนวัตกรรมการรักษาที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและ Well-being ของคนไทยในระยะยาว เริ่มจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์ หัวหน้าศูนย์ประสาทศาสตร์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท และโรคหลอดเลือดสมอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย พร้อมเน้นย้ำปัจจัยเสี่ยงสำคัญจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และการสูบบุหรี่ โดยโรคดังกล่าวสามารถป้องกันได้ถึง 90% หากดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง ควบคู่กับการสังเกตสัญญาณเตือนเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที
ขณะที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรเดช หงส์อิง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเซลล์บำบัดและยีนบำบัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอความก้าวหน้าของนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งและโรคทางพันธุกรรม ผ่านเทคโนโลยีเซลล์บำบัด ยีนบำบัด และ CAR T-Cell Therapy ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา พร้อมสะท้อนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยให้เข้าถึงได้และยั่งยืน
ด้าน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรัญญา สากิยลักษณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอความก้าวหน้าด้านการรักษาโรคหัวใจ ตั้งแต่การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนโดยไม่ต้องเปิดหน้าอก การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ไปจนถึงเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย สะท้อนให้เห็นว่า การป้องกันควบคู่กับนวัตกรรมการรักษาที่เหมาะสม คือกุญแจสำคัญในการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยในระยะยาว
๐ จากความไว้วางใจที่สั่งสม เติบโตสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
ศิริธร แบเลเว็ลด์ หนึ่งในผู้ถือหุ้นธุรกิจสายการบินแอร์เอเชีย จำกัด ในฐานะลูกค้า TISCO Wealth กล่าวถึงประสบการณ์และความประทับใจไว้ว่า “ด้วยความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของธนาคารทิสโก้ ทำให้ดิฉันรู้สึกมั่นใจในความมั่นคงขององค์กร เมื่อก้าวเข้าสู่วัยที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากขึ้น การลงทุนจึงต้องปรับให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ ซึ่งการเข้าร่วมงาน TISCO Exclusive Night ‘Beyond Wealth & Well-being 2026’ ในครั้งนี้ช่วยเติมเต็มทั้งองค์ความรู้และมุมมองด้านสุขภาพและการเงิน ทำให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน TISCO Wealth ยังให้การดูแลที่เข้าใจลูกค้าเป็นรายบุคคล จึงรู้สึกว่าทุกคำแนะนำเป็นการลงทุนที่เหมาะกับชีวิตของดิฉันอย่างแท้จริง”
ด้าน พิเชษฎ กาญจนชูศักดิ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ตงจั่น ผู้สืบทอดธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง ‘ตราปลามังกร’ รุ่นที่ 3 ในฐานะลูกค้า TISCO Wealth กล่าวเสริมว่า “ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของทีมงาน TISCO ในการดูแลลูกค้าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในระยะยาว ควบคู่กับการดูแลอย่างใกล้ชิดและเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผมในฐานะผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาผมได้รับองค์ความรู้จาก TISCO หลากหลายด้าน ทั้งการลงทุนที่สามารถนำไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงด้านสุขภาพที่ช่วยให้ผมตระหนักถึงการดูแลสุขภาพควบคู่กับการทำงานอย่างสมดุล ทำให้ TISCO เป็นพันธมิตรที่ผมมั่นใจและพร้อมแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว”
สำหรับความพิเศษของงานครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหลากหลายองค์กรพันธมิตรในฐานะ “Friends for Well-being” ของธนาคารทิสโก้ อาทิ โรงพยาบาลสมิติเวช และ BDMS Wellness Clinic พร้อมด้วย BAUEN by SCG ที่ร่วมกันมอบประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์และสุขภาพแบบเอ็กซ์คลูซีฟอย่างรอบด้านครบทุกมิติ
พร้อมส่งท้ายความประทับใจในค่ำคืนสุดพิเศษจากการแสดงของ 2 ศิลปินคุณภาพแถวหน้าของเมืองไทย “กบ-ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี” และ “ตู่-ภพธร สุนทรญาณกิจ” ที่มาร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขและความทรงจำอันน่าประทับใจให้กับผู้มีเกียรติ
ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวคิด Top Holistic Advisory ของธนาคารทิสโก้ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการบริหารความมั่งคั่งทางการเงิน แต่ยังให้ความสำคัญกับการวางแผนชีวิตในภาพรวมทั้งด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต และเป้าหมายระยะยาว เพื่อให้ลูกค้า TISCO Wealth สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคง สมดุล และมีความสุขอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ./