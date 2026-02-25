เตรียมเปิดโครงการ BLESSING HER เพื่อสังคมสตรี

เดินหน้าธุรกิจควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง "นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย และนางสาวนิภา อภิรัตนรุ่งเรือง" สองผู้บริหารแห่ง BLESS ที่ล่าสุดจับมือ นางสาวราณี แคมเปน (เบลล่า) นักแสดงและนักธุรกิจ CEO แบรนด์ Masis และนางสาววีณา เมษกำเหนิดชัย Co-founder แบรนด์ Masis เตรียมเปิดโครงการ “BLESSING HER” อย่างเป็นทางการ ณ คลับเฮาส์โครงการ BLESSINGTON วงแหวน–จตุโชติ ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2569 เวลา 10.00–12.00 น. ตอกย้ำแนวคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ควบคู่การสร้างคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน
งานนี้ไม่ได้มาเพียงภาพลักษณ์ แต่สนับสนุนงบประมาณเต็มจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อผลิตภัณฑ์สุขอนามัยสตรี ส่งต่อให้ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ สะท้อนบทบาทของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายความรับผิดชอบจาก “การสร้างบ้าน” สู่ “การสร้างคุณภาพชีวิต”
ที่น่าสนใจคือ โปรเจกต์นี้เป็นการต่อยอดความสัมพันธ์จาก “ลูกบ้าน” ซึ่งพลอย วีณา Co-founder แบรนด์ Masis สู่ “พันธมิตรโครงการ BLESSING HER เพื่อสังคมสตรี” กับนักแสดงคุณภาพและ CEO หญิง เบลล่า ราณี เต็มรูปแบบ กลายเป็นอีกตัวอย่างของการผนึกกำลังระหว่างภาคธุรกิจและผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่ใช้พลังของแบรนด์และเครือข่ายร่วมกันสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม งานนี้มีให้ติดตามต่อเนื่องแน่นอน ./