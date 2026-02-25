ลงทุนต่อเนื่อง!! CPN ทุ่ม 26,000 ล้านบาท ดัน "เซ็นทรัล ภูเก็ต" ยกระดับ The World’s Luxury Destination สร้าง Downtown Economy ระดับโลก

เซ็นทรัล ภูเก็ต ดันภูเก็ตสู่เมืองชายทะเลหรูแห่งการใช้ชีวิตระดับโลก เดินหน้าขยายเมกะมิกซ์ยูสยิ่งใหญ่ใจกลางภูเก็ต ยกระดับเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวยั่งยืน
๐ กว่า 20 ปี ‘เซ็นทรัล ภูเก็ต’ คือหัวใจของเมืองที่ขับเคลื่อน The World’s Luxury Destination ระดับโลก บนพื้นที่ใจกลางเมือง 110 ไร่
๐ สร้าง Downtown Economy ระดับโลก ให้ภูเก็ตเป็นเดสติเนชั่นที่คน ‘มาอยู่’ มากกว่าแค่มาเที่ยว ดึงดูดกลุ่ม Long-stay, นักท่องเที่ยวคุณภาพ และ Global wealth พร้อมโครงสร้างเมืองครบทั้ง Lifestyle, Culture, Fine dining, Coastal Living และ Wellness
๐ กลุ่มเซ็นทรัล ลงทุนภูเก็ตจริงจังต่อเนื่อง 20 ปีกว่า 140+ โครงการ สูงสุดอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ ผสานความเชี่ยวชาญในการบริหาร Luxury Retails ใน 18 ประเทศ 140 เมืองทั่วโลก
๐ Proven success ยอดขายแบรนด์ติด Top rank ประเทศต่อเนื่อง มีฐานลูกค้ากำลังซื้อสูงอันดับ 1* และ สมาชิกระดับ VVIP Tycoon กว่า 3,000 ราย
๐ ขยายพื้นที่อีก 40% ประกอบด้วย Central Phuket Floresta ขยายโซน Luxury อีกเท่าตัว (Q4/26), Festival ยกระดับ ไลฟ์สไตล์แบรนด์ดัง และเสริมทัพ Fashion & Bridge-line รวม 250 แบรนด์ (Q1/28), เพิ่ม World-Class Attractions 14 ไร่ (Q3/28) พร้อม Ultimate Culinary Landmark ใหญ่ที่สุดนอกกรุงเทพฯ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ประกาศเดินหน้าขยายเมกะมิกซ์ยูสระดับโลก ‘เซ็นทรัล ภูเก็ต’ ใจกลางเมืองภูเก็ต ตอกย้ำการเป็น The World’s Luxury Destination ที่สมบูรณ์ที่สุดใจกลางเมืองชายทะเลหรูระดับโลก ในฐานะผู้บุกเบิกศักยภาพเมืองภูเก็ตบน Strategic location ใจกลางเมือง และพัฒนาเซ็นทรัล ภูเก็ตให้เป็น ศูนย์กลาง World-Class Luxury Lifestyle มากว่า 20 ปี พร้อมเดินหน้ายกระดับใจกลางเมืองภูเก็ตด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจที่รองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต และการใช้ชีวิตยุคใหม่ ดึงดูด Long-stay residents, นักท่องเที่ยวคุณภาพ และ Global wealth ทั่วโลก เพื่อผลักดันภูเก็ตสู่เมืองชายทะเลหรูแห่งการใช้ชีวิตระดับโลกที่มี Downtown economy ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการขยายเมกะมิกซ์ยูสในครั้งนี้ จะทำให้เซ็นทรัล ภูเก็ต ทั้งโครงการมีมูลค่ารวมกว่า 26,000 ล้านบาท มีพื้นที่ทั้งโครงการรวม (GBA) 500,000 ตร.ม. บนที่ดิน 110 ไร่ และขยาย Luxury zone เพิ่มอีกเท่าตัว, Ultimate Culinary Landmark และ World-class attractions บนพื้นที่ต่อขยาย 14 ไร่
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “การยกระดับภูเก็ตสู่เมือง Shopping และ Lifestyle ระดับโลกไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเซ็นทรัลพัฒนาเป็นผู้บุกเบิกศักยภาพภูเก็ตมากว่า 20 ปี เริ่มจาก เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล (ปี 2004) บน Strategic location ที่เป็นหัวใจของเมือง ถนนทุกสายมุ่งมาที่นี่ เป็นจุดตัดสำคัญที่สุดของเมืองที่ใครมาภูเก็ตต้องผ่าน เหมือนบทบาทของเซ็นทรัลเวิลด์ที่อยู่ใจกลางแยกราชประสงค์ และต่อยอดอีกขั้นกับเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า 8 ปีที่แล้ว (ปี 2018) ที่ได้นำ Luxury brands และ Luxury lifestyle ระดับโลก เข้ามาเติมเต็มในสเกลเมืองท่องเที่ยวโลก ความต่อเนื่องนี้ทำให้เซ็นทรัล ภูเก็ต เติบโตบนจุดแข็ง 4 ด้าน คือ 1) Luxury mall หนึ่งเดียวนอกกรุงเทพฯ ที่รวมแบรนด์ระดับโลกไว้มากที่สุด 2) มี Strategic alliances แข็งแกร่ง ทั้งพันธมิตรธุรกิจ โรงแรม ภาครัฐ-เอกชน และฐานลูกค้าไทย–Expat ในภูเก็ตที่มี Relationship ยาวนาน 3) มี Variety of lifestyle ครบทุกการใช้ชีวิต และ 4) เมกะมิกซ์ยูสระดับโลกใจกลางเมือง ที่ครบทั้งศูนย์การค้า, คอนโดมิเนียม และ Convention Hall รองรับอีเว้นต์ระดับประเทศ-ระดับโลกตลอดทั้งปี
และวันนี้เรากำลังเดินหน้ายกระดับภูเก็ตสู่เมืองชายทะเลหรูแห่งการใช้ชีวิตระดับโลกที่มี เซ็นทรัล ภูเก็ต เป็นหัวใจของเมือง ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนระดับโลก โดยความเชื่อมั่นนี้ ยังสะท้อนผ่านการลงทุนของกลุ่มเซ็นทรัลในภูเก็ตมากกว่า 140 แห่ง นับเป็นจังหวัดที่มีการลงทุนสูงสุดอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ ครอบคลุมธุรกิจรีเทล 10 แห่ง โรงแรม 7 แห่ง ที่อยู่อาศัย 3 แห่ง และธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทล อีกกว่า 120 outlets สะท้อนความมุ่งมั่นระยะยาวของกลุ่มเซ็นทรัลที่มีต่อภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง
ศักยภาพของภูเก็ตในวันนี้ ก้าวไปอีกขั้นมากกว่าการเป็นเมืองท่องเที่ยว ด้วยการเป็นศูนย์กลางระดับโลกในหลายด้านทั้ง Medical, Wellness และ Hospitality อีกทั้ง การเติบโตของ Branded residences ต่อเนื่อง โดยจะมีวิลล่าเปิดใหม่ระดับ High-end ถึง Ultra Luxury รองรับการใช้ชีวิตเป็นจุดหมายของ Global wealth และ Long-stay residents ทั่วโลก สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจภูเก็ตจาก Visitor Economy สู่ Living Economy อย่างชัดเจน”
เมืองชายทะเลระดับโลก ไม่ได้แข่งขันกันที่ชายหาดเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีแกนกลางเป็น Downtown District ที่แข็งแกร่งเชื่อมเศรษฐกิจ การใช้ชีวิต และการลงทุน รองรับการเติบโตของเมือง หรือ ‘Downtown economy’
ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวต่อ “เมืองอย่าง Miami, Saint-Tropez หรือ Barcelona ล้วนมีองค์ประกอบครบทั้ง Fine dining, Yacht marina, Luxury boutique, Wellness และCulture life ซึ่ง ‘ภูเก็ต’ เป็นเมืองที่มีศักยภาพแบบเดียวกัน วันนี้ เรากำลังต่อยอดโครงสร้างดังกล่าวให้ชัดเจนขึ้นในโมเดลใหม่ของเมืองชายทะเลหรู ด้วย 3 แกนสำคัญ คือ 1) Luxury lifestyle 2) Downtown Economy และ 3) Global community รองรับการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพของผู้คนทั่วโลก”
ชาตรี โกวิทานุพงศ์ Head of Project Development บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวเสริมว่า “Retail-Led Mixed-Use ที่มีรีเทลเป็นหัวใจของ Ecosystem เป็น Daily touchpoint ที่เชื่อมผู้คนเข้ากับทุกฟังก์ชั่นของพื้นที่ โดยเซ็นทรัล ภูเก็ต คือศูนย์กลางการใช้ชีวิตของคนทั้งเกาะที่เชื่อมโยงการใช้ชีวิต เศรษฐกิจ และการเติบโตของเมือง โดยการขยายโครงการเมกะมิกซ์ยูสนี้ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2028 ทั้ง 3 ส่วน ประกอบด้วย
๐ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า “The Pinnacle of Urban Luxury” ขยายพื้นที่ลักชูรีเพิ่มอีกเท่าตัว เป็น The World’s Luxury Destination ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนอกกรุงเทพฯ คาดเปิดไตรมาส 4 ปี 2026
๐ เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล “The Everyday Urban Lifestyle Gateway” ยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้ง ผสาน รีเทล แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และพื้นที่กิจกรรมไว้ด้วยกัน คาดเปิดไตรมาส 1 ปี 2028
๐ World-Class Attractions แลนด์มาร์กใหม่ที่รวม Aquatic Experience, World-class Arena for Entertainment & Culture และ Immersive Park บนพื้นที่ต่อขยาย 14 ไร่ คาดเปิดไตรมาส 3 ปี 2028
อิศเรศ จิราธิวัฒน์ Head of Leasing Fashion & Luxury Partner Management บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ภูเก็ตกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเร่งการเติบโตของตลาดลักชูรี่ โดยปี 2026–2029 จะมี Branded Residences กว่า 4,700 ยูนิตจาก 26 โครงการ และโรงแรมลักชูรีใหม่กว่า 20 โครงการ, 5,200 ห้อง ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ทั้งการขยายสนามบินรองรับผู้โดยสารกว่า 18 ล้านคนต่อปี โครงการ Expressway สนามบิน–กะทู้–ป่าตอง ที่ลดเวลาเดินทางเหลือ 20 นาที รวมถึง Marina, Deep-sea port, โรงพยาบาลระดับสากล และโครงการ Wellness โดยมี เซ็นทรัล ภูเก็ต เป็นศูนย์กลางเชื่อมชีวิตลักชูรี ปัจจุบัน เรามีฐานลูกค้ากำลังซื้อสูงทั้งคนไทย, Expat, นักท่องเที่ยวคุณภาพ และกลุ่ม Long-stays ส่งผลให้หลายแบรนด์มียอดขายติด Top 3 ของประเทศต่อเนื่อง มี Spending per Customer สูงสุดในกลุ่ม Tourist malls และมียอดขายต่อตารางเมตรสูงถึง 2.5 เท่า พร้อมฐานลูกค้า VVIP ระดับ Tycoon กว่า 3,000 คน อีกทั้ง The 1 ecosystem ที่เชื่อมโยงกลุ่มลูกค้า Wealth ได้ทั่วประเทศ
๐ เครือข่ายลักชูรีระดับโลก หนุนความเชื่อมั่นศักยภาพเซ็นทรัล ภูเก็ต
กลุ่มเซ็นทรัล บริหาร Luxury retail ในกว่า 18 ประเทศ 140 เมืองทั่วโลก และเป็นหนึ่งใน Global Strategic Partner ของเครือแบรนด์หรูระดับโลก มียอดขายมูลค่ามหาศาลต่อปี ย้ำความเชื่อมั่นให้ แบรนด์ระดับโลกยังคงเลือกเติบโตกับเราอย่างต่อเนื่อง โดยจากศักยภาพของภูเก็ตและความเชื่อมั่นที่แบรนด์มีต่อเซ็นทรัล ภูเก็ต ซึ่งพิสูจน์ได้จากยอดขายที่เติบโตต่อเนื่อง และหลายแบรนด์มียอดขายเป็นอันดับ 1 ของประเทศที่นี่ ทำให้แบรนด์ระดับโลกตัดสินใจขยายพื้นที่ร้าน พร้อมพัฒนาคอนเซ็ปต์ใหม่ในระดับแฟล็กชิป รวมถึง Phuket Exclusive items ที่มีเฉพาะที่เซ็นทรัล ภูเก็ต เท่านั้น ด้วยศักยภาพต่างๆ นี้ เราจึงเดินหน้าขยาย Luxury zone เพิ่มอีกเท่าตัว และเพิ่มจำนวนแบรนด์ลักชูรี่ต่อเนื่อง โดยภายในปี 2028 จะขยายสเกลเทียบเท่ากรุงเทพฯ ทำให้เซ็นทรัล ภูเก็ต เป็นศูนย์การค้าหนึ่งเดียวนอกกรุงเทพฯ ที่รวมแบรนด์ลักชูรี่ระดับต้นๆ ของโลกไว้เกือบครบที่สุด
๐ การขยายครั้งนี้ครอบคลุม 3 ส่วน
1. ด้านแฟชั่น: มีอัปเดตความเคลื่อนไหวของแบรนด์หรูต่างๆ อาทิ
· รวม Luxury brands ระดับต้นๆของโลก อาทิ BALENCIAGA, GUCCI, HERMES, LOUIS VUITTON, PMT THE HOUR GLASS, SAINT LAURENT, VERSACE, ZEGNA
· แบรนด์ที่เปิด Exclusive ครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ: BALENCIAGA/ BOTTEGA VENETA / BVLGARI/ BURBERRY / DIOR / GUCCI / HERMES / LOUIS VUITTON/ OMEGA/ PMT THE HOUR GLASS/ PRADA / SAINT LAURENT / VERSACE / TIFFANY & CO/ ZEGNA
· แบรนด์ขยายพื้นที่ และ คอนเซ็ปต์ใหม่ Exclusive เฉพาะเซ็นทรัล ภูเก็ต: LOUIS VUITTON บูติกส่วนต่อขยายใหญ่ที่สุดในภาคใต้, PRADA บูติกใหม่ขนาด 597 ตร.ม. มาพร้อมคอลเลกชัน Beachwear ที่มากที่สุด , PMT THE HOUR GLASS ขยายพื้นที่ใหญ่กว่าเดิม, CELINE Exclusive Pop-up, CHANEL BEAUTY Exclusive pop-up, BALENCIAGA, SAINT LAURENT ปรับคอนเซ็ปต์ใหม่ล่าสุด, TOD’S: Pop-up ครั้งแรก คอนเซ็ปต์ Italian summer ที่แรกที่เดียวในไทย, BVLGARI — เปิดบูติก Exclusive คอนเซ็ปต์ที่แรกที่เดียวในภูเก็ต, TIFFANY & CO. New concept store ที่มาพร้อมดีไซน์ Mosaic façade ที่เดียวในประเทศไทย
· ขณะที่ Fashion & Bridge-line brands เพิ่มเป็นกว่า 250 แบรนด์ ตัวอย่างความสำเร็จ อาทิ ZARA Flagship ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia เปิดวันแรกยอดขาย อันดับ 1 ในเอเชีย รวมถึง LULULEMON, COS, ALO, ORLEBAR BROWN ที่เลือกเปิดสาขาสำคัญนอกกรุงเทพฯ ตอกย้ำเซ็นทรัล ภูเก็ตในฐานะเดสติเนชั่นที่แบรนด์ระดับโลกเลือกปักหมุด
2. Ultimate Culinary Landmark ใหญ่ที่สุดนอกกรุงเทพฯ บนพื้นที่กว่า 20,000 ตร.ม. รวมร้านดังครบ ตั้งแต่ Local ถึง Fine Dining มีร้าน First time in Phuket จำนวนมาก เช่น Thai Brasserie by Blue Elephant, Starbucks Reserve ใหญ่ที่สุดในภูเก็ต, %Arabica, Haidilao สาขาแรกนอกกรุงเทพฯ รวมถึงร้านระดับโลกอย่าง Su Va Na รางวัล World’s Culinary Awards และเตรียมพบกับร้านระดับ Michelin ที่จะเพิ่มอีกเท่าตัวในอนาคต
3. World-Class Attractions สร้างแลนด์มาร์กใหม่ของภูเก็ตไฮไลต์สำคัญ คือ ‘‘World-class Arena for Entertainment & Culture’ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นเดสติเนชั่นที่ไม่เหมือนใครในโลก นอกจากนี้ ยังมี World-class Aquatic Experience เทียบชั้นอควาเรียมระดับโลก พร้อมเดินหน้าสร้าง World Festive events ต่อเนื่องทั้งปี ทั้งงาน Pride Month, Songkran, Countdown ร่วมขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เมืองเทศกาลระดับโลกเซ็นทรัล ภูเก็ต พร้อมเป็น Global ecosystem ที่แบรนด์ลักชูรีทั่วโลกเลือกปักหมุด ผลักดันให้ภูเก็ตอยู่บนแผนที่โลกในฐานะเมืองลักชูรีระดับโลก โดยมีเซ็นทรัล ภูเก็ต เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของภาพนั้น” คุณอิศเรศ กล่าวทิ้งท้าย
จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์ Head of Business & Design Development บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวถึงแนวคิดการออกแบบว่า “ก่อนที่เราจะพูดถึงความแตกต่างของ Festival และ Floresta สิ่งสำคัญที่สุดคือ 1) เราไม่ได้ออกแบบแค่ศูนย์การค้า เราออกแบบ ‘หัวใจของเมืองภูเก็ต’ ในฐานะเมืองชายทะเลหรูระดับโลก ที่มีวัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ และมีความหรูหราในแบบของตัวเอง และต้องทำให้ Central Phuket District เป็น Global flagship experience ในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมของ Luxury, Lifestyle และ Entertainment และ 2) โปรเจ็กต์ Super Regional mall ที่มีขนาดใหญ่ ใกล้เคียง centralwOrld และมี Luxury brand ระดับโลกเทียบเท่า Central Embassy"
โดยในฝั่ง Floresta จะเน้นตอบโจทย์กลุ่ม Global Wealth รวม High-end luxury fashion, Premium café, Private lounge และ Luxury lifestyle ใหม่ๆ ทั้ง Sports, Athleisure, Active living และ Home พร้อมยกระดับเป็น Premium F&B destination ที่รวม Michelin restaurants และ Street food ในสเกลใหญ่ รวมถึงแม่เหล็กสำคัญอย่าง Central Department Store, Aquaria และพื้นที่กิจกรรมต่าง ๆ ขณะที่ฝั่ง Festival สร้าง Complete customer journey loop ยกระดับประสบการณ์การช้อปต่อเนื่องทั้งศูนย์ฯ เสริม Fashion flagship ขนาดใหญ่ ดึงแบรนด์ดังชั้นนำกรุงเทพฯ เปิดครั้งแรก และขยายโซนร้านอาหารชั้น 3 เพิ่มอีกกว่า 15% เพื่อยกระดับ Food destination เต็มรูปแบบ นอกจากนี้ ยังพัฒนา Mixed-use entertainment complex และ World-class attractions ใหม่ใน Central Phuket District เพื่อสร้าง Must-visit destination ที่แตกต่างระดับโลก ซึ่งจะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป
ด้านการดีไซน์ ทั้ง 2 ฝั่งถูกออกแบบภายใต้ DNA เดียวกัน จากแรงบันดาลใจชายฝั่งอันดามัน วัฒนธรรมท้องถิ่น และไลฟ์สไตล์ระดับสากล โดย Floresta สะท้อนความประณีตและเปล่งประกายของลักชูรี ส่วน Festival ถ่ายทอดพลังชีวิตและความมีชีวิตชีวาของเมือง ตัวอย่างใน Floresta คือ The Pearl Atrium และ The Pearl Pod ที่ออกแบบด้วยเส้นสายคลื่นและแสงธรรมชาติ สื่อถึง ‘ไข่มุกแห่งอันดามัน’ พร้อมการผสานศิลปะ Sino-Portuguese และการรีดีไซน์ Ground Floor ใหม่ทั้งหมด สะท้อนทั้งความหรูร่วมสมัย วิถีชุมชน และพลังของชายฝั่งภูเก็ตในมิติเดียวกัน
ในส่วนของ Ground Floor ที่เป็นโซน Food destination ที่เราปรับใหม่ทั้งหมด เพื่อยกระดับประสบการณ์ให้สะท้อนอัตลักษณ์ของชายฝั่งภูเก็ตอย่างชัดเจน ในบรรยากาศแบบ Modern contemporary ที่ผสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นเข้ากับไลฟ์สไตล์ระดับโลก พื้นที่จะถูกออกแบบให้มีอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตภูเก็ต มีกลิ่นอายของ Beach club ใน Coastal city เชื่อมโยง Local to Global เติมพลังงานที่สนุกและมีชีวิตชีวาให้กับพื้นที่ เหมือนกับโซน Food destination ที่ Central Park สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับผู้มาเยือน
"เราเอา Element ของ Floresta ที่เป็น Refine luxury โดยเฉพาะ ตรง Facade มาเบลนอยู่ในการตกแต่งของฝั่ง Festival ให้เป็น Element ของดีไซน์ที่มีความเชื่อมโยงกัน โดย Festival มีความเป็น Warm Energy, Greenery และมี Local essence Central Phuket District จึงเป็นศูนย์การค้าที่มีสอง Expression ที่แตกต่างกันเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ สะท้อนภูเก็ตในฐานะ ‘Global Destination of Luxury, Lifestyle & Entertainment’ อย่างสมบูรณ์แบบ” ./