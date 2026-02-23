จุฬาฯ ผนึก Degree Plus และเทคฯ ระดับโลก ผุดหลักสูตร NEXUS AI รุ่น 2 เร่งขยายเครือข่ายผู้นำ AI

ท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่ขับเคลื่อนและกำลังถูก ‘disrupt’ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างรวดเร็ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ Degree Plus เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จจากรุ่นแรก เปิดตัวหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง “NEXUS AI” รุ่นที่ 2 (Network for Executive Xceleration & Unbounded Scale) อย่างเป็นทางการ ภายใต้วิสัยทัศน์ AI University มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงยุทธศาสตร์ด้าน AI ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร การกำหนดนโยบาย และการขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ยั่งยืนและแข่งขันได้
จากความสำเร็จของการดำเนินงานในรุ่นแรก หลักสูตร NEXUS AI ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 50 ชีวิต พร้อมจุดประกายการนำ AI ไปใช้จริงในระดับองค์กร สะท้อนถึงความตื่นตัวของผู้นำไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ยุคเศรษฐกิจ AI การเปิดรุ่นที่ 2 จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายผลจากระดับองค์กร สู่การสร้างพลังร่วมในระดับประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การเปิดตัว NEXUS AI รุ่นที่ 2 มิใช่เพียงการเปิดหลักสูตรใหม่ หากเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับศักยภาพผู้นำไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ของโลก
“AI ในวันนี้ไม่ใช่ ‘ความได้เปรียบ’ อีกต่อไป แต่เป็น ‘ความจำเป็น’ ประเทศที่สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI อย่างมีกลยุทธ์ ย่อมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถแข่งขันได้อย่างมีนัยสำคัญ ความแตกต่างจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมี AI แต่อยู่ที่ว่าใครมีปัญญาในการประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ในแบบของตนเอง”
อธิการบดีย้ำว่า ภายใต้เป้าหมายการเป็น AI University จุฬาฯ มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และพัฒนาผู้นำที่สามารถใช้ AI เป็นกลไกหลักในการยกระดับองค์กรและขับเคลื่อนประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ประธานอำนวยการหลักสูตร กล่าวว่า หลักสูตร NEXUS AI รุ่นที่ 2 ได้รับการออกแบบให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยต่อยอดจากประสบการณ์และข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรมรุ่นแรก เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างรอบด้าน และนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
หลักสูตร NEXUS มี 6 ความโดดเด่น ดังนี้
1. AI Thinking for Leaders
วางรากฐานความเข้าใจด้าน AI อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ควบคู่กับกรอบคิดเชิงกลยุทธ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถต่อยอดสู่แผนกลยุทธ์ขององค์กรได้ทันที
2. AI Labs for Executives
สำรวจและทดลองใช้เครื่องมือ AI จริง เพื่อเข้าใจทั้งศักยภาพ ข้อจำกัด และแนวทางการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
3. Big Tech Company Visits
ศึกษาดูงาน ณ องค์กรเทคโนโลยีชั้นนำ เพื่อเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติจริง และเข้าใจระบบนิเวศดิจิทัลที่กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
4. “Bring Your Team” Workshops
ส่งทีมงานเข้าร่วมเวิร์กชอปเชิงปฏิบัติ เพื่อร่วมกันออกแบบแนวทางการนำ AI ไปใช้ในงานสำคัญขององค์กร อาทิ Sales, Marketing, HR และ Automation พร้อมกรณีศึกษาและเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที
5. China Tech Immersion Trip
เปิดประสบการณ์ระดับโลก ผ่านการศึกษาดูงานในประเทศจีน เรียนรู้ทั้งในมิตินโยบาย เทคโนโลยี และแนวทางการพัฒนา AI ที่ทำให้จีนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกด้านนี้
6. Networking for AI Leaders
สร้างเครือข่ายผู้นำจากหลากหลายภาคส่วน เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ และต่อยอดความร่วมมือที่สามารถขับเคลื่อนประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
NEXUS AI รุ่นที่ 2 เกิดจากความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย คณะวิศวะกรรมศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, Degree Plus (บริษัท ดีกรีพลัส จำกัด) และ 8 องค์กรพันธมิตรที่มีบทบาทสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับโลก ได้แก่ Alibaba Cloud Thailand, บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA), Google Cloud ประเทศไทย, บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ Tencent Cloud สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ ภาครัฐ และบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ในการยกระดับศักยภาพผู้นำไทยให้พร้อมแข่งขันในเวทีโลก
“หลักสูตร NEXUS AI” คือเวทีสำคัญในการหล่อหลอมผู้นำ AI ของประเทศไทย เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในระดับองค์กรและระดับประเทศ และยกระดับขีดความสามารถแข่งขันของไทยในเวทีโลกอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://lifelong.chula.ac.th/nexus/