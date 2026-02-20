บริติช เคานซิล x สหราชอาณาจักร เปิดรับสมัครทุน GREAT Scholarships 2026

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!ประตูแห่งโอกาสเรียนต่อในสหราชอาณาจักร GREAT Scholarships 2026
๐ GREAT Scholarship ประตูสู่โอกาสที่มากกว่าการศึกษา และการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
สหราชอาณาจักรประเทศผู้นำด้านวิชาการมานานหลายศตวรรษ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่ง ไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางการศึกษาที่โดดเด่น แต่ยังได้รับการยกย่องในฐานะศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมทางปัญญา ที่ผลิตบุคลากรชั้นนำของโลกและบ่มเพาะความสำเร็จ ให้กับศิษย์เก่าจำนวนมากในหลากหลายวิชาและสาขาอาชีพ ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ
๐ สหราชอาณาจักรจุดศูนย์รวมสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก
ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการและชื่อเสียงที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ผู้คนจากทั่วโลกรวมถึงคนไทย ต่างก็อยากมีโอกาสสัมผัสความเป็นเลิศทางวิชาการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาในสถาบันชั้นนำของโลก ที่จะเปลี่ยนมุมมองและยกระดับศักยภาพของผู้เรียนไปตลอดกาล ที่สำคัญการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร ยังใช้เวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น จึงสามารถเริ่มต้นอาชีพได้เร็วกว่าหลักสูตร 2 ปีในหลายประเทศ อีกทั้งยังมาพร้อมกับโอกาสในการสั่งสมประสบการณ์ในการทำงาน ด้วย Graduate Route (Post-Study Work Visa) ที่อนุญาตให้อาศัยและทำงานต่อในสหราชอาณาจักรหลังจบการศึกษาได้นานถึง 2 ปี เลยทีเดียว
๐ เรียนต่อสหราชอาณาจักรไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
ด้วยความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและสภาพแวดล้อมที่พร้อมยกระดับศักยภาพของผู้เรียน สหราชอาณาจักรจึงเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ สำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการแสวงหาโอกาสทางการศึกษา ซึ่งในวันนี้โอกาสก้าวข้ามข้อจำกัดและการเดินหน้าไขกุญแจแห่งความสำเร็จ มาถึงแล้วกับ “GREAT Scholarships 2026” ทุนการศึกษาจากความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลสหราชอาณาจักร (UK government’s GREAT Britain Campaign) บริติช เคานซิล (British Council) และสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ในสหราชอาณาจักร ที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาจาก 18 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เดินทางไปศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาโท โดยไม่จำกัดสาขาวิชา ระยะเวลา 1 ปี โดยแต่ละทุนมีมูลค่าขั้นต่ำ 10,000 ปอนด์
สำหรับปีการศึกษา 2026-27 นี้ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครทุน GREAT Scholarships โดยมีทั้งหมด 10 ทุน สำหรับผู้สมัครจากประเทศไทย
๐ บริติช เคานซิล พร้อมต้อนรับนักศึกษาไทยสู่สหราชอาณาจักร
บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับรัฐบาลสหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร ภายใต้แคมเปญ GREAT Britain ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 พร้อมต้อนรับนักศึกษาจากประเทศไทยอย่างอบอุ่น เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาคุณภาพสูง ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการสร้างผู้นำแห่งอนาคต และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษาอันแน่นแฟ้น ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เชิญชวนนักศึกษาไทยที่พร้อมก้าวสู่เวทีการศึกษาระดับโลก สมัครขอรับทุน GREAT Scholarships 2026 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย ให้ได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลก และนำองค์ความรู้กลับมาพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
๐ ประตูสู่โลกแห่งโอกาส เสียงจากรุ่นพี่ทุน GREAT Scholarships
วิน - มนัสวิน ดีมาก นักเรียนทุน GREAT Scholarship ศึกษาต่อสาขา Master of Letters in International Business ที่ University of St Andrews ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ดีๆ จาก “ฝันที่ไม่กล้าฝัน” สู่การคว้าทุนไปเรียนต่อที่อังกฤษ ว่า “GREAT Scholarship เป็นมากกว่าแค่ทุนการศึกษา แต่คือโอกาสครั้งสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิต ในวันที่ประตูความฝันเรียนต่อต่างประเทศเกือบจะปิดลง
วิน บอกว่า ทุนนี้มีความโดดเด่นในการสร้างความน่าเชื่อถือในระดับสากล เนื่องจากผู้ได้รับทุนต้องผ่านการคัดเลือกที่เข้มข้น สะท้อนถึงศักยภาพด้านวิชาการและภาวะผู้นำอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมอบโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดอาชีพและสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ ที่หาไม่ได้จากการเรียนด้วยทุนส่วนตัว”
“เมื่อได้ไปใช้ชีวิตที่นั่น คือการได้อัปสกิลแบบก้าวกระโดด จากที่เคยชินกับการนั่งฟังเลคเชอร์ที่ไทย ต้องเปลี่ยนมาฝึกคิด ฝึกถกเถียง และแชร์ไอเดียในห้องเรียนแบบรัวๆ ที่สำคัญยังมีโอกาสได้ลองทำอะไรใหม่ๆ เยอะมาก เช่นการได้เป็น Student Ambassador ของมหาวิทยาลัย ประสบการณ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่เป็นการซึมซับมาตรฐานการทำงานที่เป็นระบบ การสื่อสารที่ตรงไปตรงมา และการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อเตรียมพร้อมนำกลับมาพัฒนาองค์กร และขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่ตลาดสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
สำหรับใครที่มีความฝันอยากสัมผัสประสบการณ์การศึกษาที่มีมาตรฐานระดับโลก วินฝากบอกว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือ “อย่ากลัวที่จะเริ่มต้น” การเตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านผลการเรียนและกิจกรรมเป็นสิ่งสำคัญ แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าคือการแสดงถึงความตั้งใจจริง ที่ต้องการนำความรู้มาต่อยอดและช่วยเหลือสังคมจริงๆ ขอให้เขียนและเรียบเรียงออกมาจากความตั้งใจจริง โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ว่าจะเป็นยังไง เพราะจะถ่ายทอดออกมาเป็นตัวเรามากที่สุด ซึ่งเชื่อว่าคณะกรรมการจะสัมผัสได้
“ใครที่ยังลังเลในการสมัครอยู่ ผมอยากจะบอกว่าสมัครเลยครับ โอกาสดีๆ แบบนี้ ให้มากกว่าการได้ไปศึกษาที่ต่างประเทศแน่นอน เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างและเติบโตขึ้นมาก ถ้าเราสมัครอย่างน้อยๆ ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับการคัดเลือก แต่ถ้าไม่สมัครก็เท่ากับว่าเปอร์เซนต์ที่จะได้นั้นเป็นศูนย์เลย ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ ผมขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ผู้สมัครทุกๆ คนครับ”
ดา - รดา เจริญรัตน์ อีกหนึ่งในตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่ได้รับโอกาสในการเป็นนักเรียนทุน GREAT Scholarship ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อ ปริญญาโทหลักสูตร MSc Marketing Communications ที่University of Westminster สหราชอาณาจักร เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการสมัครขอรับทุนและการใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนทุนอย่างน่าสนใจว่า เหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจสมัครทุนนี้ก็เพราะความเชื่อมั่นในมาตรฐานระดับสากล
ดา บอกว่า เมื่อทราบว่าทุน GREAT Scholarship อยู่ภายใต้การดูแลของ British Council ก็สนใจทันที เพราะเป็นชื่อที่สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เมื่อได้รับคัดเลือกก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตการศึกษา ที่สำคัญทุนยังสนับสนุนสูงถึง 10,000 ปอนด์ ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มาก ทำให้สามารถโฟกัสกับการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่
“ดายังจำความรู้สึกตอนเปิดอีเมลแจ้งผลได้ชัดเจนมาก ทั้งตื่นเต้นและดีใจจนบอกไม่ถูก ถึงกับต้องอ่านย้ำหลายรอบเพราะกลัวว่าจะอ่านผิด พอแน่ใจแล้วก็รีบโทรศัพท์ไปแจ้งข่าวดีกับคุณแม่ทันที เป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจและมีความหมายต่อตัวดาและครอบครัวมากจริง ๆ ค่ะ”
สำหรับการใช้ชีวิตและการเรียนในต่างประเทศ สิ่งที่สำคัญคือความรับผิดชอบต่อโอกาสที่ได้รับ ในแง่การเรียนคิดว่าความท้าทายอาจจะไม่ต่างจากเพื่อนคนอื่น ๆ มากนัก แต่ในฐานะนักเรียนทุนรู้สึกว่าเรามีหน้าที่ต้องตั้งใจและรับผิดชอบต่อโอกาสนี้ให้ดีที่สุด จึงให้ความสำคัญกับระเบียบวินัย การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าคลาส และการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
นอกจากความมุ่งมั่นเรื่องวิชาการแล้ว เธอยังได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย โดยได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการช่วยโปรโมทหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ให้กับผู้ที่สนใจในประเทศไทย ซึ่งเป็นประสบการณ์การทำงานที่สนุกและท้าทายมาก และในอนาคตก็ตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะด้านสังคมต่อไป
ดา เชื่อมั่นว่าการเป็นนักเรียนทุน GREAT Scholarship คือใบเบิกทางสำคัญที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในการทำงาน เพราะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพและความมุ่งมั่น หลังจากจบการศึกษาจึงตั้งใจจะนำความรู้ด้านการตลาดและการสื่อสาร รวมถึงทักษะการทำงานในสภาพแวดล้อมสากล และการปรับตัวเข้ากับความหลากหลาย มาประยุกต์ใช้ในการทำงานที่ประเทศไทย โดยเฉพาะการวางกลยุทธ์ที่ผสมผสานมุมมองระดับโลกเข้ากับบริบทของไทย เพื่อต่อยอดสายอาชีพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
“อยากฝากถึงผู้ที่กำลังลังเลหรือสนใจจะสมัครทุนว่า อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและอย่ากลัวที่จะคว้าโอกาส โลกใบนี้มีพื้นที่สำหรับคนที่กล้าลองเสมอ เคล็ดลับของดาคือการสะสมประสบการณ์ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ กิจกรรม หรือการทำงาน เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยสะท้อนตัวตนและความตั้งใจจริงของเราผ่านใบสมัครได้ดีที่สุดค่ะ”
๐ เช็คลิส 10 มหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัคร GREAT Scholarships 2026 สำหรับผู้สมัครจากประเทศไทย
รายละเอียด GREAT Scholarships 2026 จำนวน 10 ทุน เปิดรับสมัครยื่นขอรับทุนการศึกษาตามระยะเวลา ดังนี้*
1.Abertay University เปิดรับสมัครถึง 20 กุมภาพันธ์ 2569
2.University of Bristol เปิดรับสมัครถึง 10 เมษายน 2569
3.University of Edinburgh (เฉพาะสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) เปิดรับสมัครถึง 1 พฤษภาคม 2569
4.University of Kent เปิดรับสมัครถึง 24 กุมภาพันธ์ 2569
5.King’s Business School เปิดรับสมัครถึง 24 พฤษภาคม 2569
6.Kingston University London เปิดรับสมัครถึง 29 พฤษภาคม 2569
7.Newcastle University เปิดรับสมัครถึง 14 พฤษภาคม 2569
8.Royal Northern College of Music เปิดรับสมัครถึง 1 สิงหาคม 2569
9.Sheffield Hallam University เปิดรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2569
10.University of Stirling เปิดรับสมัครถึง 1 พฤษภาคม 2569
* ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ สามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
GREAT Scholarships เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร โดยแต่ละทุนมีมูลค่าขั้นต่ำ 10,000 ปอนด์ หรือประมาณ 430,000 บาท ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุน GREAT Scholarships สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนได้ที่ www.britishcouncil.or.th และสามารถทำการสมัครได้โดยตรงกับมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังสามารถติดตามข้อมูลทุนการศึกษาในสหราชอาณาจักรอื่น ๆ ได้จากเฟสบุ๊คแฟนเพจ British Council Thailand หรือทางแอปพลิเคชั่นไลน์ @studyukthailand