ม.รังสิต รุกเปิด “Arthit International Hospital” มุ่งความเป็นเลิศระดับ Quaternary Care กรุงศรีหนุน “สินเชื่อเพื่อความยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศเปิดตัว Arthit International Hospital (AIH) โรงพยาบาลภายใต้เครือมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย มุ่งยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขไทยสู่ระดับสากลด้วยแนวคิด “The Most Advanced, Humanized, and Ethical Quaternary Medical Care” พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ด้านการเงินด้วยการรับการสนับสนุน Sustainability Loan สำหรับภาคสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการแพทย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับ Siemens Healthineers
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และประธานกรรมการ AIH เปิดเผยว่า “AIH ก่อตั้งบนความเชื่อที่ว่าชีวิตคนมีคุณค่าที่สุด การรักษาพยาบาลและการศึกษาจึงเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อ AIH ผนึกกำลังกับสถาบันเพื่อการศึกษาในการสร้างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จะสร้างคุณค่าเพิ่มหลายเท่าทวีคูณต่อมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดไปสู่ทุกชีวิต ผ่านหลักสูตรหลังปริญญา (Postgraduate) ควบคู่กับการรักษาจริง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศระดับ Quaternary Care ที่ดีที่สุด ทันสมัยที่สุด (The most advanced) และมีความเป็นมนุษย์ (Humanized) ที่สุด เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลและเป็นที่พึ่งของมวลมนุษยชาติโดยไม่แบ่งแยก”
นายอภิวัฒิ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIH กล่าวถึงยุทธศาสตร์ความยั่งยืนว่า “เราขับเคลื่อนธุรกิจผ่านโมเดล Sustainable Governance ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนครั้งประวัติศาสตร์ โดย AIH ได้สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Siemens Healthineers ในฐานะ Value Partnership ด้านความยั่งยืน แห่งแรกในไทย เพื่อนำนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ขั้นสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และนวัตกรรมที่แทบไม่พึ่งพาก๊าซฮีเลียม (Virtually Helium-free Technology) มาใช้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานระยะยาว”
นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “กรุงศรีมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของ AIH ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ โดย AIH ถูกพัฒนาขึ้นเป็นอาคารสีเขียว (Green Building) ตามมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ผสานเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อบ่มเพาะบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Loan) ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมดูแลสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งความสำเร็จนี้ยังได้รับการยืนยันด้วยรางวัล ‘Best Sustainability Loan’ จากเวที The Asset Triple A Sustainable Finance Awards 2026 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความสำคัญของโครงการในระดับภูมิภาค และเป็นโมเดลต้นแบบให้แก่โครงการสาธารณสุขเพื่อความยั่งยืนในอนาคต”
รศ. น.อ. นพ. เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแพทย์ AIH ย้ำถึงมาตรฐานการรักษาว่า “หัวใจของ AIH คือการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางผ่าน 4 เสาหลัก ได้แก่ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์ชั้นนำ, เทคโนโลยีที่แม่นยำตรงจุด, การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized Care) และพันธสัญญาด้านจริยธรรม (Ethical Commitment) ที่มุ่งเน้นการรักษาที่เหมาะสม ไม่เกินความจำเป็น และโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนระหว่างแพทย์และผู้ป่วย”
ในการออกแบบอาคาร ดร. เกชา ธีระโกเมน ประธานกรรมการ EEC Engineering และหัวหน้าคณะผู้ออกแบบ ระบุว่า AIH ถูกออกแบบภายใต้หลัก Patient First & Nature Healing เปรียบอาคารเป็นร่างกายมนุษย์ที่มีระบบอัจฉริยะ เน้นการถ่ายเทอากาศ แสงธรรมชาติ และผังอาคารแบบรัศมีที่ลดการใช้พลังงาน พร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ในอนาคต เพื่อให้สภาพแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาอย่างยั่งยืน
นายคริส พอเรย์ กรรมการผู้จัดการ ซีเมนส์ เฮลทธิเนียร์ส ประเทศไทย ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขสู่ความยั่งยืนการร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบ Value Partnership ระหว่าง AIH และซีเมนส์ เฮลท์ทีเนียร์ส ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มี ‘ความยั่งยืน’ เป็นหัวใจสำคัญของความร่วมมือ นี่ไม่ใช่เพียงการส่งมอบเทคโนโลยี แต่คือการร่วมกันยกระดับประสิทธิภาพระบบการดูแลสุขภาพ และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ร่วมกัน”
การเปิดตัว Arthit International Hospital ในครั้งนี้ จึงถือเป็นรุ่งอรุณใหม่ของระบบสาธารณสุขไทยที่ผสานความล้ำสมัยทางการแพทย์เข้ากับธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างลงตัว