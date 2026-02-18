xs
จุฬาฯ ผนึก TOA บูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ ต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้งานจริง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัยเชิงประยุกต์ และการพัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ณ เรือน จุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือและแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับองค์กรภาคธุรกิจ

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ ครอบคลุมการสนับสนุนข้อมูล การพัฒนางานวิจัยเชิงประยุกต์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการต่อยอดสู่การใช้งานจริงหรือเชิงพาณิชย์ โดยเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญจากหลายคณะของจุฬาฯ ทั้งด้านวัสดุและการออกแบบ ด้านการสื่อสาร ตลอดจนด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด เข้ากับโจทย์อุตสาหกรรมของ TOA อย่างเป็นรูปธรรม

ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ สะท้อนแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผลกระทบ (Impact) ต่อสังคม” ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้กับโลกความเป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยจุฬาฯ เชื่อมั่นว่าการบูรณาการความเชี่ยวชาญข้ามศาสตร์ ทั้งด้านการออกแบบ วัสดุศาสตร์ การสื่อสาร และธุรกิจ เข้ากับประสบการณ์และศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม จะก่อให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคม พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริง
พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่ออนาคต และเติบโตเป็นบุคลากรคุณภาพที่สามารถสร้างคุณค่าให้ประเทศได้อย่างยั่งยืน

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า TOA ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ผสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย พร้อมสะท้อนวิสัยทัศน์ว่าในโลกที่หมุนเร็ว นิยามของธุรกิจและการเรียนรู้ไม่อาจจำกัดอยู่ในกรอบเดิมอีกต่อไป TOA ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตสี แต่ยกระดับสู่การ Total Solution ที่ตอบโจทย์การสร้างความสวยงาม การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งยังเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ หรือ “Power of New Gen” ที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคต

พร้อมย้ำว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสนับสนุนงบประมาณ แต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้นิสิตได้ลงมือทำจริง ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ การจัด Thesis Exhibition ในสาย Design & Architecture การบูรณาการงานด้านสถาปัตยกรรม นิเทศศาสตร์ และบัญชี บริหาร กิจกรรมด้านกีฬาและไลฟ์สไตล์เพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่ ตลอดจนการเรียนรู้แบบบูรณาการจาก มืออาชีพในสายงานต่าง ๆ โดยตรง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวก (Impact) ต่อสังคมและการพัฒนาบุคลากรคุณภาพในระยะยาว ความร่วมมือดังกล่าวจะส่งเสริมให้นิสิตจุฬาฯ ได้รับประสบการณ์จากสถานการณ์จริงของภาคธุรกิจ ผ่านโครงการวิจัยร่วม การฝึกงาน และการทำงานแบบสหกิจศึกษา ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร
และความเข้าใจบริบทอุตสาหกรรมอย่างรอบด้าน

ขณะเดียวกันยังเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และต่อยอดสู่นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการกับศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม
สะท้อนบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และบทบาทของ TOA ในฐานะองค์กรธุรกิจที่มุ่งสร้างคุณค่าให้ประเทศ ผ่านการลงทุนในทุนมนุษย์และการเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ

