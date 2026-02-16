บัญชี จุฬาฯ เตรียมจัดเสวนาวิชาการ “รีเซ็ตเศรษฐกิจไทย : โอกาสสุดท้ายหรือแค่รอบใหม่ของวงจรเดิม?"

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดงาน เสวนาวิชาการ หัวข้อ “รีเซ็ตเศรษฐกิจไทย : โอกาสสุดท้ายหรือแค่รอบใหม่ของวงจรเดิม?" (Reset Thailand's Economy : Last Real Chance or Another Turn of the Same Cycle?) เวทีวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความท้าทายรอบด้าน ทั้งปัญหาเชิงโครงสร้าง หนี้ครัวเรือน ความสามารถในการแข่งขัน ภาคการผลิต–ส่งออก และแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลก เวทีเสวนาครั้งนี้มุ่งชวนตั้งคำถามสำคัญว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญ “จุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง” ที่ต้องเร่งปฏิรูปอย่างจริงจัง หรือเป็นเพียงการหมุนกลับเข้าสู่วงจรเศรษฐกิจเดิม พร้อมทั้งฉายภาพโอกาสเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ภาครัฐและเอกชนต้องเร่งขับเคลื่อนร่วมกัน
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณธนากร เกษตรสุวรรณ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ CBS Cinema อาคารไชยยศสมบัติ 1 ชั้น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเสวนาครั้งนี้จะสะท้อนมุมมองเชิงลึกจากภาคธุรกิจจริง (Real Sector) เพื่อประเมินศักยภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ทิศทางการลงทุน การส่งออก ตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรม อันจะเป็นประเด็นสำคัญต่อการกำหนดอนาคตเศรษฐกิจประเทศในระยะต่อไป