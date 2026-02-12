ลดภาระที่อยู่อาศัย!! กคช.อัดแคมเปญแรงลดราคา 5-20% หนุนผู้มีรายได้น้อย–ปานกลาง

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ฉลองครบรอบ 53 ปี จัดแคมเปญพิเศษ กระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยและเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ด้วยการนำที่อยู่อาศัยเกือบ 6,000 หน่วย ในพื้นที่ 7 จังหวัด มาจัดโปรโมชันลดราคาพิเศษ 5-20% ราคาเริ่มต้นเพียง 250,000 บาท เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติได้จัดที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบ ทั้งบ้านเดี่ยวและอาคารชุด ขนาดประมาณ 24 และ 33 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ และฉะเชิงเทรา ครอบคลุมโครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเชิงสังคม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน และโครงการเคหะชุมชน ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (บางคูวัด), เคหะชุมชนนครปฐม ระยะ 3, บ้านเอื้ออาทรแพรกษา, บ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย), บ้านเอื้ออาทร จังหวัดบุรีรัมย์ (สตึก) และบ้านเอื้ออาทรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น ราคาเริ่มต้นเพียง 250,000 บาท และ 390,000 บาท วางเงินทำสัญญาเพียง 1,000 บาท รับสิทธิพิเศษฟรีมุ้งลวดเหล็กดัดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลม เป็นต้น มูลค่าไม่เกิน 12,000 บาท สำหรับห้องขนาด 24 ตารางเมตร และ 15,000 บาท สำหรับห้องขนาด 33 ตารางเมตร ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และไม่ตรวจเครดิตบูโร
ผู้สนใจสามารถทำสัญญาเช่าซื้อโดยตรงกับการเคหะแห่งชาติ โดยต้องมีรายได้ไม่เกิน 43,000 บาทต่อครัวเรือน และได้รับ อัตราดอกเบี้ย 0% ในปีแรก สำหรับในกรณีที่ลูกค้าขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินไม่ผ่าน ยังสามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติได้โดยกำหนดรายได้ไม่เกิน 45,700 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน และใช้อัตราดอกเบี้ย 0% ในปีแรกเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่การเคหะแห่งชาติกำหนด
"แคมเปญดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่การเคหะแห่งชาติจัดขึ้น เพื่อช่วยลดภาระด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ผ่านที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้และเงื่อนไขทางการเงินที่เอื้ออำนวย เพื่อให้ประชาชนสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน“ นายทวีพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย
ผู้ที่สนใจสามารถจองที่อยู่อาศัยผ่านเว็บไซต์ House.nha.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจ : NHA_Marketing หรือ Call Center 1615