บุกเวทีอุตฯ การบินระดับโลก!! สจล.ต่อยอดงานวิจัย "อากาศยานแห่งอนาคต" ในงาน Singapore Airshow 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญบนเวทีอุตสาหกรรมการบินระดับโลก หลังร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) กับ Airbus ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีอากาศยาน ภายในงาน Singapore Airshow 2026 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 เพื่อพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางและต่อยอดความร่วมมือด้านวิจัยสู่อากาศยานแห่งอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. กล่าวว่า ความร่วมมือกับ Airbus สะท้อนศักยภาพงานวิจัยของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ที่มีองค์ความรู้ บุคลากร และงานวิจัยขั้นแนวหน้าในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินยุคใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีอากาศยานประหยัดพลังงาน ระบบไฮบริดและไฟฟ้า ตลอดจนระบบอากาศยานอัจฉริยะ ทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์สู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub) และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสะอาดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือระยะเวลา 3 ปี ครั้งนี้ สจล. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Airbus พัฒนาหลักสูตรด้านการสนับสนุนการปฏิบัติการบิน (Flight Operations Support) จากมุมมองผู้ผลิตอากาศยานโดยตรง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานจริงในอุตสาหกรรมการบินระดับสากล


ในการเยือนครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ และคณะผู้บริหาร ได้เดินทางเยือน Airbus Singapore Campus เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนา “อากาศยานประหยัดพลังงานแห่งอนาคต”

ประเด็นหารือครอบคลุมการออกแบบปีกเครื่องบินประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีระบบไฮบริดและไฟฟ้า (Hybridisation & Electrification) การพัฒนาระบบอากาศยานสมัยใหม่ ตลอดจนแนวทางผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน (Decarbonisation) ของอุตสาหกรรมการบินโลก
นอกจากการพัฒนาหลักสูตรแล้ว ความร่วมมือยังครอบคลุมการเสริมสร้างประสบการณ์เชิงปฏิบัติ เช่น การเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของ Airbus เป็นประจำทุกปี และการจัดสรรตำแหน่งฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมการบินระดับนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล.
โอกาสเดียวกันนี้ ระหว่างวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 ผศ.ดร.ปิติทัศน์ อิสริยะภิญโญ รองคณบดี สจล. พร้อมคณะ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2 สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ และสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เข้าศึกษาดูงานในงาน Singapore Airshow 2026 ณ Changi Exhibition Centre ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงเยี่ยมชม Embry-Riddle Aeronautical University Asia (ERAU), Temasek Polytechnic และTemasek Laboratories, National University of Singapore (NUS) พร้อมหารือแนวทางจัด Summer Camp และ Overseas Training/Internship เพื่อยกระดับศักยภาพนักศึกษาสู่มาตรฐานสากล

ด้าน Paul Coignec หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Airbus กล่าวว่า Airbus ยินดีต้อนรับมหาวิทยาลัยพันธมิตรเข้าสู่เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบินระดับโลก


ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรม นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ร่วมสัมผัสศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอย่างใกล้ชิด สจล. เตรียมจัดงานงาน “ลาดกระบังนิทรรศน์” ระหว่างวันที่ 24 - 30 สิงหาคม พ.ศ.2569 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานด้านอุตสาหกรรมการบิน เทคโนโลยีพลังงานสะอาด ระบบอากาศยานอัจฉริยะ และนวัตกรรมล้ำสมัยจากทุกคณะและสำนักวิชา รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปและพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนและผู้ประกอบการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตด้วยพลังแห่งนวัตกรรม



