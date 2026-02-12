เปิดแล้ว!! LOPIA JAPAN ปักหมุดสาขาแรกที่ “เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ” พร้อม ‘ปฏิวัติวงการเนื้อวากิว’

“LOPIA JAPAN (โลเปีย เจแปน)” ซูเปอร์มาร์เก็ตอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวสาขาแรกในประเทศไทยแล้วที่ “เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ” พร้อมสร้างประสบการณ์ภายใต้แนวคิด “Food Theme Park” ถ่ายทอดรสชาติและคุณภาพในแบบญี่ปุ่น ให้ชาวไทยได้สัมผัสรสชาติอาหารและคุณภาพแบบญี่ปุ่นแท้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงญี่ปุ่น ไฮไลต์สินค้าพบกับ “เนื้อวากิว” คุณภาพพรีเมียม และ “ซูชิ” ในราคาคุ้มค่าขนาดเต็มคำ
นายฮิโตชิ มิซึโมโตะ กรรมการบริษัท LOPIA และหัวหน้าสำนักงานใหญ่ฝ่ายดูแลภูมิภาคเอเชีย เปิดเผยว่า ซูเปอร์มาร์เก็ตผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารญี่ปุ่นด้วยคุณภาพระดับญี่ปุ่น “LOPIA JAPAN (โลเปีย เจแปน)” เริ่มเปิดให้บริการสาขาแรกอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ชั้น G ศูนย์การค้า “เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ” เน้นการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าจากญี่ปุ่นรวม 5 แผนก ได้แก่ แผนกเนื้อสัตว์ แผนกผักผลไม้ แผนกอาหารทะเล แผนกอาหารปรุงสำเร็จ และแผนกผลิตภัณฑ์แปรรูป ทั้งหมดอัดแน่นความอร่อยและคุณภาพสดใหม่ในพื้นที่สาขารวม 1,000 ตารางเมตร
ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ LOPIA JAPAN คือ “สินค้าที่มีคุณค่า ในราคาที่เข้าถึงได้” โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อให้สินค้าที่มีคุณสมบัติเหมือนกันจำหน่ายในราคาถูกกว่า และสินค้าในราคาเท่ากันจะจำหน่ายด้วยคุณภาพที่ดีกว่า เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค ขณะที่การขยายสาขาออกสู่ต่างประเทศของ LOPIA JAPAN มีแนวคิดมาจากความต้องการ “เผยแพร่อาหารญี่ปุ่นไปทั่วโลก” และสร้างร้านที่ให้ทุกคนสามารถ “สัมผัสประสบการณ์แบบญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงญี่ปุ่น” มาพร้อมกับบรรยากาศ “สวนสนุกแห่งอาหาร” (Food Theme Park) ที่จะมอบความสุข ความสนุก ความรัก และความสัมพันธ์จากใจถึงใจที่ทำให้ลูกค้าต้องกลับมาเยือนอีกครั้ง
นายมิซึโมโตะกล่าวต่อว่า สำหรับไฮไลต์สินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต LOPIA JAPAN ที่นักช้อปชาวไทยไม่ควรพลาด ได้แก่ “เนื้อวากิว” คุณภาพพรีเมียมนำเข้าจากญี่ปุ่น โดย LOPIA JAPAN มีระบบบริหารจัดการรับซื้อและแปรรูปเนื้อวัวด้วยตนเอง ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพและราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพจนพร้อมที่จะสร้างปรากฏการณ์ ‘การปฏิวัติวงการเนื้อวากิว’ ครั้งแรกในประเทศไทย ให้ชาวไทยได้ลิ้มชิมรสชาติเนื้อวากิวได้ในราคาเอื้อมถึง และอีกไฮไลต์สินค้าที่ห้ามพลาดคือ “ซูชิ” ขนาดใหญ่พิเศษ ที่ใช้วัตถุดิบสดจากทะเล เช่น ทูน่า โฮตาเตะ ชิ้นหนาคำโตคุ้มค่าทุกคำที่สัมผัส พร้อมข้าวปั้นปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูต้นตำรับจากญี่ปุ่นเพื่อให้ทุกคำได้ความรู้สึกเหมือนกับรับประทานที่ญี่ปุ่นมากที่สุด นอกจากนี้ LOPIA JAPAN ยังนำเข้าสินค้าของสด ของแห้ง เครื่องปรุงรส และอาหารที่ทำจากวัตถุดิบญี่ปุ่นแท้อีกหลายรายการ เช่น สตรอว์เบอรรี แอปเปิล มันหวาน พิซซ่า ชีสเค้ก พุดดิ้ง ซอสปรุงรส ฯลฯ ที่รอให้ชาวไทยได้เลือกสรรและอิ่มอร่อยทุกวัน
ซูเปอร์มาร์เก็ต LOPIA JAPAN ถือเป็นธุรกิจค้าปลีกของบริษัทในเครือ “OIC Group” เครือที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจปศุสัตว์ ผู้ผลิตอาหาร การนำเข้า-ส่งออก และในรอบปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เครือ OIC Group สามารถสร้างยอดขายได้ถึง 521,000 ล้านเยน สำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต LOPIA JAPAN ปัจจุบันมีสาขาในญี่ปุ่นจำนวน 139 สาขา (*ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569) และในเดือนกรกฎาคม 2568 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด “Best of Super 2025” ซึ่งเป็นการคัดเลือกซูเปอร์มาร์เก็ตอันดับ 1 ของญี่ปุ่น การันตีคุณภาพและความประทับใจจากผู้บริโภคญี่ปุ่นและพร้อมนำประสบการณ์เดียวกันนี้ขยายสู่สาขาต่างประเทศ
นายมิซึโมโตะกล่าวถึงการขยายตลาดสู่ต่างประเทศของ LOPIA JAPAN ว่า บริษัทเริ่มมีการขยายสาขาสู่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่ “ไต้หวัน” เมื่อเดือนมกราคม 2566 และสามารถขยายสาขาไปถึง 9 สาขาได้ในเวลาไม่ถึง 3 ปี ส่วนประเทศไทยถือเป็นประเทศที่สองนอกประเทศญี่ปุ่นและเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ LOPIA JAPAN
“ปัจจุบันไต้หวันถือเป็นต้นแบบในการทำตลาดต่างประเทศของเรา โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคได้สำเร็จว่า สินค้าอาหารของเรามีความแตกต่างที่เหนือชั้นกว่าทั้งในแง่คุณภาพและรสชาติ เมื่อลูกค้ายอมรับในคุณค่าที่เรามอบให้ ทำให้ขณะนี้ซูเปอร์มาร์เก็ต LOPIA JAPAN ในไต้หวันเป็นกระแสนิยมอย่างมากจนต้องมีการจำกัดจำนวนคนเข้าร้านต่อรอบ ซึ่งเราเชื่อว่าเราจะสร้างปรากฏการณ์เดียวกันนี้ให้เกิดขึ้นได้เช่นกันในประเทศไทย” นายมิซึโมโตะกล่าวปิดท้าย