ม.กรุงเทพ เปิดตัว VISION HOUSE เชื่อมศิษย์เก่า สร้างเครือข่าย พร้อมขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน เปิดตัวโครงการ VISION HOUSE ศูนย์กลางแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์จริง เพื่อเชื่อมโยงศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม กับนักศึกษาปัจจุบัน สร้างคุณค่าทางสังคมและนวัตกรรม พร้อมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ
การจัดงานครั้งแรกนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "From Vision to Action: Sustainability for Social Development" เริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดงานโดย อ.ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แสดงวิสัยทัศน์ในการผลักดันความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรั้วมหาวิทยาลัย
ตามด้วยการนำเสนอโครงการจากตัวแทนนักศึกษา 4 คน นำโดย นายอานุวง ลาวลี คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2, นางสาววรัญญา เดชรักษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบแฟชั่น ชั้นปีที่ 4, นางสาวอารยา โรจนเสรีโชค คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 และนายภาสน์เดช โชติกะมาศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ชั้นปีที่ 4 ที่มาแบ่งปันผลงานและประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคมตลอดระยะเวลาที่ศึกษา สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดสู่สังคม
จุดเด่นสำคัญของงาน คือการบรรยายพิเศษโดย ฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบในหัวข้อ "Sustainability for Social Development" แบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนาสังคม เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับศิษย์เก่าและนักศึกษาในการร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้น
ปิดท้ายด้วยกิจกรรม Mini Workshop ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมแนวคิดจากประสบการณ์จริงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมพบปะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ และภาคีเครือข่าย
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวปิดงานพร้อมแสดงจุดยืนของมหาวิทยาลัยในการวางรากฐานการพัฒนาเครือข่าย VISION HOUSE ในระยะยาว โดยเฉพาะการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าในการระดมทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ และโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนโครงการที่ช่วยเหลือชุมชน สิ่งแวดล้อม และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
VISION HOUSE ถือเป็นการสร้างเวทีเชื่อมโยงศิษย์เก่า นักศึกษา และภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้และแรงบันดาลใจจากผู้นำองค์กรสู่นักศึกษา การสร้างเครือข่าย Community ที่เข้มแข็ง และการวางรากฐานความร่วมมือระยะยาวที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาโครงการและกิจกรรมร่วมกันในอนาคต สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน