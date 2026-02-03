xs
ตัดสินจากนักอ่านตัวจริง!! NAIIN Readers' Awards 2025 ประกาศรางวัลสุดยอดหนังสือแห่งปี ดันอุตฯ หนังสือไทยโตยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลับมาอีกครั้งกับงาน NAIIN Readers' Awards 2025 งานประกาศรางวัลหนังสือแห่งปีที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 งานนี้จัดขึ้นโดย “ร้านนายอินทร์” เพื่อยกย่องผลงานหนังสือ โดยยึดเสียงโหวตจากผู้อ่านตัวจริงเป็นหลัก โดยเวทีนี้ก็ไม่ใช่แค่เพียงยกย่องผลงานหนังสือดีเด่นเท่านั้น แต่ยังจัดขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริม และให้กำลังใจผู้สร้างสรรค์ผลงานในวงการหนังสือทุกมิติ ตั้งแต่นักเขียน นักแปล สำนักพิมพ์ ไปจนถึง Influencer ที่ต่างมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงหนังสือเข้ากับผู้อ่าน เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมทั้งอุตสาหกรรมหนังสือไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน


แนวคิดของ NAIIN Readers' Awards คือการยกความนิยมของผู้อ่านจริงขึ้นมาเป็นศูนย์กลาง นั่นคือจุดเด่นที่แตกต่างจากเวทีประกาศรางวัลอื่นๆ คือการให้นักอ่านตัวจริงโหวตหนังสือที่ชื่นชอบ แทนการตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพียงกลุ่มเล็กๆ ด้วยฐานลูกค้า และเครือข่ายสาขาของ ร้านนายอินทร์ ทำให้รางวัลสะท้อนทั้งกระแสความนิยม และความประทับใจของนักอ่านทั่วประเทศ พร้อมช่วยผลักดันให้หนังสือไทยและแปลที่โดดเด่น กลับขึ้นมาอยู่ในสายตาผู้อ่านอีกครั้งผ่านการโปรโมตหน้าร้าน และออนไลน์
ทั้งนี้งาน NAIIN Readers’ Awards มีบทบาทสำคัญในการเป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงนักเขียนไทย สำนักพิมพ์ และผู้อ่านเข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย โดยใช้เสียงของผู้อ่านเป็นหัวใจหลักในการตัดสินรางวัล เพื่อสะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของผลงาน และสร้างการยอมรับที่เกิดจากความรักในการอ่านอย่างแท้จริง

รางวัลนี้ช่วยผลักดันนักเขียนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเปิดโอกาสให้ผลงานได้ถูกมองเห็นในวงกว้าง ได้รับการพูดถึงในสังคม และต่อยอดไปสู่โอกาสใหม่ๆ ทั้งในด้านยอดขาย การสร้างฐานแฟนผู้อ่าน และการพัฒนาผลงานในระยะยาว ขณะเดียวกันยังเป็นแรงสนับสนุนให้สำนักพิมพ์กล้าลงทุนกับผลงานคุณภาพ และนักเขียนหน้าใหม่มากยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ NAIIN Readers’ Awards ยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนระบบนิเวศของอุตสาหกรรมหนังสือ ผ่านกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี ทั้งการสื่อสาร แคมเปญสร้างการมีส่วนร่วม และพื้นที่จัดแสดงผลงานในร้านนายอินทร์ทั่วประเทศ ทำให้หนังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่บนชั้นวาง แต่กลายเป็นบทสนทนา และแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันของผู้อ่าน

ทั้งหมดนี้สะท้อนเป้าหมายของ NAIIN Readers’ Awards ในการสร้างอุตสาหกรรมหนังสือไทยที่เติบโตบนพื้นฐานของคุณภาพ ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้การอ่านและการสร้างสรรค์งานเขียนไทยเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว


สำหรับผลโหวต และรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ สามารถสะท้อนพฤติกรรมและความสนใจของผู้อ่านได้อย่างชัดเจน โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือกระแสความนิยมของ หมวดนิยาย วรรณกรรมไทย ซึ่งยังคงเป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย
แนวที่ได้รับการตอบรับอย่างสูง ได้แก่ นิยายวาย (Boys’ Love) รวมถึงนิยายแนว สยองขวัญ–สืบสวนสอบสวน, แฟนตาซี, นิยายรัก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมการอ่านของผู้อ่านยุคใหม่ที่เปิดกว้าง และวรรณกรรมไทยยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่ม Gen Z โดยเฉพาะผลงานที่สะท้อนตัวตน ความหลากหลายทางความคิด และประเด็นร่วมสมัย ผ่านรูปแบบการเล่าเรื่องที่เข้าถึงง่าย สนุก และเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่านรุ่นใหม่ ทำให้การอ่านไม่ใช่เรื่องไกลตัว

ผลการโหวตในปีนี้จึงไม่เพียงสะท้อนความนิยมของแนวหนังสือเท่านั้น แต่ยังชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้อ่านที่มองหาประสบการณ์การอ่านที่ทั้งเข้มข้น สนุก และสามารถเชื่อมโยงกับตัวตนและความรู้สึกของตนเองได้อย่างลึกซึ้ง สะท้อนภาพของวัฒนธรรมการอ่านที่มีสีสัน และเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและคนรุ่นใหม่อย่างชัดเจน


NAIIN Readers’ Awards 2025 ในปีนี้ ได้ประกาศรางวัลสุดยอดหนังสือ BEST OF THE YEAR ใน 18 สาขารางวัล ได้แก่

1. รางวัลที่สุดของวรรณกรรมไทยแห่งปื : Ghost Me Free WiFi หลอกได้ แต่จ่ายด้วย
ผู้เขียน : สีพรำ
สำนักพิมพ์ : shine publishing

2. รางวัลที่สุดของนิยายวาย ยูริ แห่งปี : เดนดาว NEVER DIE
ผู้เขียน : จิตจงกล
สำนักพิมพ์ : P.S.

3. รางวัลที่สุดของนิยายสืบสวนสยองขวัญไทยแห่งปี : อาชญรีเยนต์
ผู้เขียน : กิตติศักดิ์ คงคา
สำนักพิมพ์ : 13357 PUBLISHIHG

4. รางวัลที่สุดของนิยายสืบสวนสยองขวัญแปลเอเชียแห่งปี : ปริศนาเรือโนอาห์ปิดตาย
ผู้เขียน : ฮารุโอะ ยูกิ ผู้แปล : ธนัญ พลแสน
สำนักพิมพ์ : prism publishing

5. รางวัลที่สุดของนิยายสืบสวนสยองขวัญแปลตะวันตกแห่งปี : ความลับของเฮาส์เมด (The Housemaid's Secret)
ผู้เขียน : ฟรีดา แมกแฟดเดน (Freida McFadden) ผู้แปล : ณัฐมน เอกนันท์
สำนักพิมพ์ : words publishing

6. รางวัลที่สุดของนิยายอบอุ่นหัวใจ Feel good แห่งปี : Home Lover ฤดูกาลแสนอบอุ่นกับคุณที่รักบ้าน
ผู้เขียน : อิดะ ชิอากิ ผู้แปล : ธนกร บรรจงปรุภัทรา
สำนักพิมพ์ : Piccolo

7. รางวัลที่สุดของนิยายแฟนตาซีแห่งปี : ไอเอิร์นเฟลม Iron Flame
ผู้เขียน : รีเบกกา ยาร์รอส ผู้แปล : ณัฐมน เอกนันท์
สำนักพิมพ์ : words publishing

8. รางวัลที่สุดของหนังสือมังงะ ไลท์โนเวลแห่งปี BY SHONEN GT : ดอกรักผลิบานที่กลางใจ No. 12
ผู้เขียน : ซากะ มิคามิ ผู้แปล : ธัญรดา สอนดิษฐ
สำนักพิมพ์ : PHOENIX-ฟีนิกซ์

9. รางวัลที่สุดของหนังสือสู่หน้าจอแห่งปี : เขมจิราต้องรอด
ผู้เขียน : คาลิ
สำนักพิมพ์ : คาลิ

10. รางวัลที่สุดของหนังสือ HOW TO ไทยแห่งปี : ความทุกข์ครั้งสุดท้าย
ผู้เขียน : นิ้วกลม
สำนักพิมพ์ : KOOB


11. รางวัลที่สุดของหนังสือ HOW TO แปลแห่งปี : ทฤษฎีปล่อยเขา (The Let Them Theory)
ผู้เขียน : เมล รอบบินส์ (Mel Robbins) ผู้แปล : เขมลักขณ์ ดีประวัติ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ How to

12. รางวัลที่สุดของหนังสือสร้างแรงบันดาลใจแห่งปี : จดหมายจากดาวแมว
ผู้เขียน : นทธี ศศิวิมล
สำนักพิมพ์ : P.S.

13. รางวัลที่สุดของหนังสือส่งเสริมการเรียนแห่งปี : ตะลุยโจทย์ Conver 500 ข้อ
ผู้เขียน : รศ.ดร.ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
สำนักพิมพ์ : ศุภวัฒน์ พุกเจริญ

14. รางวัลที่สุดของหนังสือภาพสำหรับเด็กแห่งปื : ร้านดอกไม้ในป่าใหญ่
ผู้เขียน : ฟุคุซาวะ ยูมิโกะ ผู้แปล : อัฒณีพร บุญรัตน์
สำนักพิมพ์ : SandClock Books

15. รางวัลที่สุดของหนังสือยอดเยี่ยมแห่งปี : เขมจิราต้องรอด
ผู้เขียน : คาลิ
สำนักพิมพ์ : คาลิ

16. รางวัล MOST POPULAR OF THE YEAR BY NAIIN : ทฤษฎีปล่อยเขา (The Let Them Theory)
ผู้เขียน : เมล รอบบินส์ (Mel Robbins) ผู้แปล : เขมลักขณ์ ดีประวัติ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ How to

17. รางวัล BEST INFLUENCER OF THE YEAR : สมาคมป้ายยาหนังสือ

18. รางวัลหนังสือปกสวยแห่งปี : Percy Jackson's Greek Heroes เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับตำนานยอดวีรชน
ผู้เขียน : Rick Riordan ผู้วาด : H to O
สำนักพิมพ์ : Enter Books

สำหรับงานประกาศรางวัล NAIIN Readers’ Awards 2025 ถูกจัดขึ้นที่งานนายอินทร์สนามอ่านเล่น ตอน อ่านเข้าเส้น(ชัย) ในวันที่ 28 มกราคม 2569 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

โดยที่งานนายอินทร์สนามอ่านเล่น ตอน อ่านเข้าเส้น(ชัย) จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. - 1 ก.พ. 69 เวลา 10.00 - 21.00 น. งานสำหรับหัวแถวตัวจริงของ 𝗕𝗼𝗼𝗸 𝗕𝘂𝗳𝗳𝗲𝘁 พบกับโปรโมชัน และกิจกรรมแบบจัดเต็มตลอดทั้งงานพร้อมสำนักพิมพ์กว่า 200 สำนักพิมพ์

