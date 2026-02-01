สจล. ผุดหลักสูตร “นักสื่อสารดิจิทัลเพื่อคนพิการ” รุ่นที่ 2 มุ่งสร้างงาน-อาชีพ ผ่านโมเดลฝึกอบรม - ฝึกงาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ในฐานะหัวหน้าโครงการอบรมคนพิการ เข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพ ผ่านโมเดลการฝึกอบรม - ฝึกงาน คนพิการ มจธ.”
โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา โดย สจล. เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติและการฝึกงานจริง เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
สำหรับหลักสูตร “นักสื่อสารดิจิทัลเพื่อคนพิการ สร้างงาน สร้างอาชีพ” รุ่นที่ 2 มุ่งส่งเสริมให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพอิสระด้านการสื่อสารดิจิทัล ทำงานได้จากทุกที่ สอดรับกับบริบทเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมต่อยอดทักษะความคิดสร้างสรรค์และการใช้สื่ออย่างมืออาชีพ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะมีโอกาสนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนภายในงาน “ลาดกระบังนิทรรศน์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2569 ทั้งนี้ คนพิการที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านทาง https://forms.gle/qAKyUdr3C5HGk7pV6