สจล. ผนึกภาคธุรกิจ พัฒนากำลังคนและการศึกษาอย่างมืออาชีพ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต รุ่งสว่าง ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมี นายสุรพล อุทินทุ และนายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท พร้อมด้วย นายณัฐกิตติ์ วัฒนะจันทร์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ นายอิทธิพัทธ์ ปันสม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมเป็นพยาน เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพ การบริการ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการงานบริการ งานอีเวนต์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไมซ์ (MICE) ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยทั้งสองฝ่ายมีความมุ่งหวังจะช่วยยกระดับศักยภาพผู้เรียน เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และสนับสนุนการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของภาคบริการและอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต โดยพิธีลงนามจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์