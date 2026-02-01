การท่องเที่ยวมาเลเซีย​ ​ร่วมออกบูธในงาน "เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก" ครั้งที่ 31

การท่องเที่ยวมาเลเซีย ประจำประเทศไทย นำโดย มิสเตอร์ แซมมวล ลี ไทย ฮุง รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวมาเลเซีย และนูรุล อายน์ โมฮัมเหม็ด ยูนุส ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวมาเลเซีย สำนักงานกรุงเทพฯ ร่วมออกบู้ทในงาน "เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก" ครั้งที่ 31 ซึ่งจัดโดย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (THAI TRAVEL AGENTS ASSOCIATION) หรือ TTAA ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2569 ณ ฮอลล์ 5-6 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวมาเลเซียภายใต้แคมเปญ "Visit Malaysia 2026" โดยได้รับเกียรติจาก YB Loh Sze Yee, Perak Exco Tourism, Industry, Investment and Corridor Development (ดาตุ๊ก วันไซดี วัน อับดุลลา เอกอัคราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย วายบี โล๊ะ เซะ หยี่, รัฐมนตรีการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และ การลงทุนรัฐเปรัก) และ YB Datuk Razali bin Idris, Terengganu State Chairman of Tourism and Arts (วายบี ดาตุ๊ก ราซาลี่ บิน อิดริส, ประธานสภาบริหาร การท่องเที่ยวและศิลปะแห่งรัฐตรังกานนู) เมื่อวันที่24 มกราคม 2569
โดยภายในบูธการท่องเที่ยวมาเลเซีย มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยบูธของการท่องเที่ยวประจำรัฐต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวเปรัก, การท่องเที่ยวตรังกานู และการท่องเที่ยวซาราวัก รวมทั้งบริษัททัวร์พันธมิตรจากทั้งใน กรุงเทพฯ และ ปัตตานี อาทิ บริษัทซันมูนทัวร์ จำกัด, เดอะตานี ฮอลิเดย์, เพโอเน่ ทราเวล, แมกซ์บิลเลี่ยน, โอเรียนต้า วิสต้า แมรเวล ทู พรีเมียม เป็นต้น ที่นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย และเสนอขายโปรแกรมการท่องเที่ยวในราคาพิเศษ
การท่องเที่ยวมาเลเซีย ในงาน "เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก" ครั้งที่ 31 มหกรรมท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2569 ณ ฮอลล์ 5-6 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รวบรวมผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซีย มาร่วมออกบู๊ทจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียในราคาพิเศษลดกระหน่ำ
นูรุล อายน์ โมฮัมเหม็ด ยูนุส (Ms. Nurul Ain Mohamed Yunus) ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวมาเลเซีย สำนักงานกรุงเทพฯ กล่าวว่า การท่องเที่ยวมาเลเซีย ประเทศไทย ได้ร่วมออกบู้ทในงาน "เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก" ซึ่งจัดโดย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (THAI TRAVEL AGENTS ASSOCIATION) หรือ TTAA เป็นประจำทุกครั้ง การออกบู้ทในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเที่ยวประเทศมาเลเซียในปี Visit Malaysia 2026 Truly Asia โดยมี "น้องหมีวีรา" และ "น้องหมีมันจา" มาสคอตสัญลักษณ์ของ Visit Malaysia 2026 และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามมีเอกลักษณ์ของรัฐต่างๆ มาสร้างสีสันและความสนุกสนาน รวมทั้งการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย และยังได้ร่วมกับพันธมิตรบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศจัดโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียในราคาพิเศษมาจำหน่ายภายในงานด้วย