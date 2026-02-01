xs
การท่องเที่ยวมาเลเซีย​ ​ร่วมออกบูธในงาน "เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก" ครั้งที่ 31

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



การท่องเที่ยวมาเลเซีย​ ประจำประเทศไทย​ นำโดย มิสเตอร์ แซมมวล ลี ไทย ฮุง รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวมาเลเซีย และนูรุล อายน์ โมฮัมเหม็ด ยูนุส ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวมาเลเซีย สำนักงานกรุงเทพฯ ร่วมออกบู้ทในงาน "เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก" ครั้งที่ 31​ ซึ่งจัดโดย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว​ (THAI TRAVEL AGENTS ASSOCIATION)​ หรือ​ TTAA​ ระหว่างวันที่​ 22-25​ มกราคม​ 2569 ณ​ ฮอลล์ 5-6 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์​ เชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวมาเลเซีย​ภายใต้แคมเปญ​ "Visit Malaysia​ 2026" โดยได้รับเกียรติจาก​ YB Loh Sze Yee, Perak Exco Tourism, Industry, Investment and Corridor Development (ดาตุ๊ก วันไซดี วัน อับดุลลา เอกอัคราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน​ พร้อมด้วย วายบี โล๊ะ เซะ หยี่, รัฐมนตรีการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และ การลงทุนรัฐเปรัก)​ และ YB Datuk Razali bin Idris, Terengganu State Chairman of Tourism and Arts (วายบี ดาตุ๊ก ราซาลี่ บิน อิดริส, ประธานสภาบริหาร การท่องเที่ยวและศิลปะแห่งรัฐตรังกานนู)​ เมื่อวันที่​24 มกราคม​ 2569


โดยภายในบูธการท่องเที่ยวมาเลเซีย​ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย​ พร้อมด้วยบูธของ​การท่องเที่ยวประจำรัฐต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวเปรัก, การท่องเที่ยวตรังกานู และการท่องเที่ยวซาราวัก ​รวมทั้งบริษัททัวร์พันธมิตรจากทั้งใน กรุงเทพฯ และ ปัตตานี​ อาทิ​ บริษัท​ซันมูน​ทัวร์​ จำกัด, เดอะตานี ฮอลิเดย์, เพโอเน่ ทราเวล, แมกซ์บิลเลี่ยน, โอเรียนต้า วิสต้า แมรเวล ทู พรีเมียม เป็นต้น​ ที่นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม​มากมาย ​และเสนอขายโปรแกรมการท่องเที่ยวในราคาพิเศษ

การท่องเที่ยวมาเลเซีย​ ในงาน "เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก" ครั้งที่ 31 มหกรรมท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่​ ระหว่างวันที่​ 22-25​ มกราคม​ 2569 ณ​ ฮอลล์ 5-6 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์​ รวบรวมผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว​ในประเทศมาเลเซีย มาร่วมออกบู๊ทจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียในราคาพิเศษ​ลดกระหน่ำ​


นูรุล อายน์ โมฮัมเหม็ด ยูนุส (Ms. Nurul Ain Mohamed Yunus) ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวมาเลเซีย สำนักงานกรุงเทพฯ กล่าวว่า​ การท่องเที่ยวมาเลเซีย​ ประเทศไทย​ ได้ร่วมออกบู้ทในงาน "เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก" ซึ่งจัดโดย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว​ (THAI TRAVEL AGENTS ASSOCIATION)​ หรือ​ TTAA​ เป็นประจำทุกครั้ง​ การออกบู้ทในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเที่ยวประเทศมาเลเซียในปี Visit Malaysia​ 2026​ Truly Asia โดยมี​ "น้องหมีวีรา" และ "น้องหมีมันจา" มาสคอตสัญลักษณ์ของ Visit Malaysia 2026 ​และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามมีเอกลักษณ์ของรัฐต่างๆ​ มาสร้างสีสันและความสนุกสนาน​ รวมทั้งการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ​ ในประเทศมาเลเซีย​ และยังได้ร่วมกับพันธมิตร​บริษัทท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศ​จัดโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียในราคาพิเศษ​มาจำหน่ายภายในงานด้วย

