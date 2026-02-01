LINE TODAY มอบรางวัลแด่ “ดร.เจน ชาญณรงค์” ผู้ผลักดันการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง-สิทธิอากาศสะอาด

LINE TODAY มอบรางวัล PERSON OF THE YEAR 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ให้แก่ “ดร.เจน ชาญณรงค์” นักวิทยาศาสตร์ชุมชน ผู้ก่อตั้งเพจ “ฝ่าฝุ่น” และหนึ่งในแกนนำผู้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาด เพื่อยกย่องบทบาทของบุคคลผู้มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนกรอบความคิดของสังคมไทยต่อปัญหาฝุ่น PM2.5 จากประเด็นเฉพาะหน้าและตามฤดูกาล ไปสู่การมองเห็นปัญหาเชิงโครงสร้าง สิทธิ และความเป็นธรรมทางสังคม
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดร.เจน มีบทบาทสำคัญในการนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เช่น ข้อมูลดาวเทียม ภูมิอากาศ และงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม มาถ่ายทอดสู่สาธารณะในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและตรวจสอบได้ ผ่านเพจ “ฝ่าฝุ่น” จนกลายเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลอ้างอิงของสื่อมวลชน ภาคประชาชน และผู้กำหนดนโยบาย ในการทำความเข้าใจรากของปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าในประเทศไทย รวมถึงการนำข้อมูลเหล่านั้นมาผนวกเข้ากับปัญหาโครงสร้างสังคมเพื่อขับเคลื่อนให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สะท้อนคุณค่าของ LINE TODAY ภายใต้แนวคิด Inspire to Think และ Empower to Change ที่มุ่งจุดประกายความคิดและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมายให้สังคม
๐ จากข้อมูลบนหน้าฟีด สู่การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จริง
นอกเหนือจากการสื่อสารสาธารณะในเพจ “ฝ่าฝุ่น” ดร.เจน ยังได้ลงมือทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านการพัฒนา “บ้านก้อโมเดล” ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการไฟป่าและฝุ่นควันเชิงป้องกันอย่างเป็นระบบ ที่ผสานข้อมูลวิทยาศาสตร์เข้ากับความเข้าใจวิถีชีวิตและข้อจำกัดของชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งสร้างทางเลือกในการดำรงชีวิต ลดแรงจูงใจในการเผา รวมถึงเปิดพื้นที่ให้เกิดการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม
โมเดลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ไม่อาจอาศัยการบังคับใช้กฎหมายหรือการควบคุมไฟเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างป่า ที่ดิน รายได้ และคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ซึ่งเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาเพื่ออากาศสะอาดอย่างยั่งยืน
๐ เสียงสะท้อนของสังคม: ปัญหาฝุ่นต้องแก้ “ทั้งระบบ”
จากการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมสะท้อนความเข้าใจต่อรากของปัญหาฝุ่น ผ่านการจัดโพลสำรวจความคิดเห็นใน LINE TODAY POLL หัวข้อ “วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่จะได้อากาศสะอาดคืออะไร” และ “คุณคิดว่าสถานการณ์อะไรที่ทำให้ ‘สถานการณ์ฝุ่น’ รุนแรงขึ้นในประเทศไทย” เพื่อชวนสังคมตั้งคำถามร่วมกันถึงการแก้ปัญหาฝุ่นอย่างยั่งยืน โดยผลสำรวจสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาฝุ่นเป็นผลจากโครงสร้างและนโยบายที่เชื่อมโยงกันหลายมิติ มากกว่าพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เสียงสะท้อนดังกล่าว สอดคล้องกับสิ่งที่ดร.เจน ชาญณรงค์ พยายามสื่อสารมาโดยตลอดว่า การแก้ปัญหาฝุ่นไม่อาจสำเร็จได้ด้วยมาตรการใดมาตรการหนึ่ง หากแต่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง ความเข้าใจร่วม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
๐ รางวัลที่สะท้อนความหวังของสังคมไทย
สิริกาญจน์ สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ LINE TODAY - LINE ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่ของผู้คนในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ในปีนี้ LINE TODAY จึงมอบรางวัล PERSON OF THE YEAR 2026 ให้แก่ ดร.เจน ชาญณรงค์ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำให้สังคมไทยเข้าใจปัญหาฝุ่น PM2.5 บนพื้นฐานของข้อมูลและความเป็นจริง และช่วยเปลี่ยนบทสนทนาเรื่องสิทธิในการหายใจอากาศสะอาด ให้กลายเป็นประเด็นสาธารณะที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับแนวคิด Inspire to Think และ Empower to Change ที่ LINE TODAY ยึดถือมาโดยตลอด”
ดร.เจน ชาญณรงค์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณ LINE TODAY ที่เห็นคุณค่าและให้พื้นที่กับการทำงานเพื่อสังคม ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญให้ผมเดินหน้าลงมือทำต่อไป รางวัลนี้ไม่ใช่เป็นรางวัลของผมเพียงแค่คนเดียว แต่เป็นของทุกคนที่พยายามใช้ข้อมูล ความเข้าใจ และความร่วมมือ เพื่อผลักดันให้สิทธิในการหายใจอากาศสะอาดเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคนในสังคมไทย ผมเชื่อว่าการสื่อสารและเครื่องมือโซเชียลมีเดียจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้สังคมไทยเรียนรู้และรับมือกับความท้าทายและภัยพิบัติในอนาคตร่วมกัน”
รางวัล PERSON OF THE YEAR 2026 จึงไม่เพียงเป็นการยกย่องผลงานของบุคคลหนึ่ง แต่ยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงความหวังของสังคมไทยว่า การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบสามารถเริ่มต้นได้จากข้อมูล ความเข้าใจ และการลงมือทำร่วมกัน และทุกคนสามารถร่วมสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้คนไทยมีสิทธิในการหายใจอากาศสะอาดอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน
ชมบทสัมภาษณ์เบื้องหลังเรื่องราวความสำเร็จของ ดร.เจน ชาญณรงค์ เจ้าของรางวัลPERSON OF THE YEAR 2026 โดยLINE TODAY ได้ที่https://youtu.be/AoN0yEBKcxw
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดร.เจน มีบทบาทสำคัญในการนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เช่น ข้อมูลดาวเทียม ภูมิอากาศ และงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม มาถ่ายทอดสู่สาธารณะในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและตรวจสอบได้ ผ่านเพจ “ฝ่าฝุ่น” จนกลายเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลอ้างอิงของสื่อมวลชน ภาคประชาชน และผู้กำหนดนโยบาย ในการทำความเข้าใจรากของปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าในประเทศไทย รวมถึงการนำข้อมูลเหล่านั้นมาผนวกเข้ากับปัญหาโครงสร้างสังคมเพื่อขับเคลื่อนให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สะท้อนคุณค่าของ LINE TODAY ภายใต้แนวคิด Inspire to Think และ Empower to Change ที่มุ่งจุดประกายความคิดและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมายให้สังคม
๐ จากข้อมูลบนหน้าฟีด สู่การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จริง
นอกเหนือจากการสื่อสารสาธารณะในเพจ “ฝ่าฝุ่น” ดร.เจน ยังได้ลงมือทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านการพัฒนา “บ้านก้อโมเดล” ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการไฟป่าและฝุ่นควันเชิงป้องกันอย่างเป็นระบบ ที่ผสานข้อมูลวิทยาศาสตร์เข้ากับความเข้าใจวิถีชีวิตและข้อจำกัดของชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งสร้างทางเลือกในการดำรงชีวิต ลดแรงจูงใจในการเผา รวมถึงเปิดพื้นที่ให้เกิดการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม
โมเดลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ไม่อาจอาศัยการบังคับใช้กฎหมายหรือการควบคุมไฟเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างป่า ที่ดิน รายได้ และคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ซึ่งเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาเพื่ออากาศสะอาดอย่างยั่งยืน
๐ เสียงสะท้อนของสังคม: ปัญหาฝุ่นต้องแก้ “ทั้งระบบ”
จากการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมสะท้อนความเข้าใจต่อรากของปัญหาฝุ่น ผ่านการจัดโพลสำรวจความคิดเห็นใน LINE TODAY POLL หัวข้อ “วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่จะได้อากาศสะอาดคืออะไร” และ “คุณคิดว่าสถานการณ์อะไรที่ทำให้ ‘สถานการณ์ฝุ่น’ รุนแรงขึ้นในประเทศไทย” เพื่อชวนสังคมตั้งคำถามร่วมกันถึงการแก้ปัญหาฝุ่นอย่างยั่งยืน โดยผลสำรวจสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาฝุ่นเป็นผลจากโครงสร้างและนโยบายที่เชื่อมโยงกันหลายมิติ มากกว่าพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เสียงสะท้อนดังกล่าว สอดคล้องกับสิ่งที่ดร.เจน ชาญณรงค์ พยายามสื่อสารมาโดยตลอดว่า การแก้ปัญหาฝุ่นไม่อาจสำเร็จได้ด้วยมาตรการใดมาตรการหนึ่ง หากแต่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง ความเข้าใจร่วม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
๐ รางวัลที่สะท้อนความหวังของสังคมไทย
สิริกาญจน์ สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ LINE TODAY - LINE ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่ของผู้คนในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ในปีนี้ LINE TODAY จึงมอบรางวัล PERSON OF THE YEAR 2026 ให้แก่ ดร.เจน ชาญณรงค์ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำให้สังคมไทยเข้าใจปัญหาฝุ่น PM2.5 บนพื้นฐานของข้อมูลและความเป็นจริง และช่วยเปลี่ยนบทสนทนาเรื่องสิทธิในการหายใจอากาศสะอาด ให้กลายเป็นประเด็นสาธารณะที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับแนวคิด Inspire to Think และ Empower to Change ที่ LINE TODAY ยึดถือมาโดยตลอด”
ดร.เจน ชาญณรงค์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณ LINE TODAY ที่เห็นคุณค่าและให้พื้นที่กับการทำงานเพื่อสังคม ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญให้ผมเดินหน้าลงมือทำต่อไป รางวัลนี้ไม่ใช่เป็นรางวัลของผมเพียงแค่คนเดียว แต่เป็นของทุกคนที่พยายามใช้ข้อมูล ความเข้าใจ และความร่วมมือ เพื่อผลักดันให้สิทธิในการหายใจอากาศสะอาดเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคนในสังคมไทย ผมเชื่อว่าการสื่อสารและเครื่องมือโซเชียลมีเดียจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้สังคมไทยเรียนรู้และรับมือกับความท้าทายและภัยพิบัติในอนาคตร่วมกัน”
รางวัล PERSON OF THE YEAR 2026 จึงไม่เพียงเป็นการยกย่องผลงานของบุคคลหนึ่ง แต่ยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงความหวังของสังคมไทยว่า การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบสามารถเริ่มต้นได้จากข้อมูล ความเข้าใจ และการลงมือทำร่วมกัน และทุกคนสามารถร่วมสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้คนไทยมีสิทธิในการหายใจอากาศสะอาดอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน
ชมบทสัมภาษณ์เบื้องหลังเรื่องราวความสำเร็จของ ดร.เจน ชาญณรงค์ เจ้าของรางวัลPERSON OF THE YEAR 2026 โดยLINE TODAY ได้ที่https://youtu.be/AoN0yEBKcxw