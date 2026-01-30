kdms ชูธงผู้นำรพ.กระดูกและข้อ มุ่งเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

kdms ชี้แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่องจากสังคมสูงวัยและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ มุ่งตอกย้ำผู้นำโรงพยาบาลกระดูกและข้อ ยกระดับสู่ Center of Excellence ด้าน Endoscopic Spine Surgery
•โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข (kdms) ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านการรักษาโรคกระดูกสันหลัง ด้วยการยกระดับความเชี่ยวชาญด้าน Endoscopic Spine Surgery สู่มาตรฐานระดับสากลที่ลงรายละเอียดการดูแลรักษาเฉพาะโรค Center of Excellence ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยในทุกระดับความซับซ้อน ด้วยแนวคิด MIS (Minimally Invasive Surgery) แผลเล็ก เจ็บน้อย เสียเลือดน้อย ฟื้นตัวไว และกลับไปใช้ชีวิตได้เร็วกว่า
•เผยตัวเลขย้อนหลัง 4 ปี มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ kdms มากกว่า 120,000 ราย โดยเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 12% ของผู้ป่วยทั้งหมด หรือมากกว่า 13,000 ราย สะท้อนแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจากสังคมสูงวัย ขณะเดียวกันยังพบผู้ป่วยวัยทำงานเพิ่มขึ้น จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีการออกกำลังกายและทำกิจกรรมทางกายมากขึ้น
•ชูจุดเด่น kdms สร้างความแตกต่างด้วยระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ Group Practice โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังกว่า 9 ท่าน ตั้งเป้าระยะยาวขยายตลาดไปสู่ระดับอาเซียน มั่นใจศักยภาพเมืองไทยสามารถก้าวสู่ Medical Hub
นพ.ธนพล หวังธีระประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ kdms (ข้อดีมีสุข) เปิดเผยว่า ในฐานะที่ kdms เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน "กระดูกและข้อ" รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยโรคทางกระดูกสันหลัง ได้เปิดให้บริการด้าน “Endoscopic Spine Surgery ที่มีความเชี่ยวชาญของแพทย์และทีมงานในการดูแลผู้ป่วยโรคทางกระดูกสันหลังด้วยการส่องกล้อง โดยเฉพาะในเคสที่มีความซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ การตัดสินใจทางคลินิก และการทำงานร่วมกันของทีม” ซึ่งการผ่าตัดส่องกล้องที่ kdms ถือเป็นมิติใหม่ของการรักษาด้านกระดูกและข้อโดยเฉพาะกระดูกสันหลัง เนื่องจาก kdms ยึดแนวคิด MIS (Minimally Invasive Surgery) หรือการผ่าตัดแผลเล็ก เป็นมาตรฐานหลัก ผลลัพธ์คือ แผลเล็ก เจ็บน้อย เสียเลือดน้อย ฟื้นตัวไว และกลับไปใช้ชีวิตได้เร็วกว่า เมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิม มีความแม่นยำ การลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อ และการฟื้นตัวที่รวดเร็วของผู้ป่วย ซึ่งเทคโนโลยี Endoscopic Spine Surgery ได้กลายเป็นหนึ่งในมาตรฐานการรักษาสมัยใหม่
โดยโรงพยาบาล kdms เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่สามารถใช้ กล้อง Endoscope ช่วยในการผ่าตัดกระดูกสันได้ครอบคลุมทุกส่วน เนื่องจากความพร้อมครบทั้งด้านเทคโนโลยีและทีมแพทย์เฉพาะทาง ทำให้สามารถเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุด ลดระยะเวลาการพักฟื้นของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลังเหลือเพียงประมาณ 1–3 วัน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของโรค ความซับซ้อนของการรักษา และสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละราย
สำหรับการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้าน Endoscopic Spine Surgery เป็นการรองรับการเติบโตของผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มมาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่ม Aging Society แต่ยังครอบคลุมวัยทำงานที่อายุ 30 – 45 ปี โดยเฉพาะปัจจุบันที่คนรุ่นใหม่หันมาใช้ชีวิตแบบ Active Lifestyle คือการทำงานเต็มที่ ออกกำลังกายเต็มที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุของการเสื่อมของกระดูกและข้อ โดยข้อมูลจากกรมการแพทย์ชี้ว่ามีคนไทยป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อมของกระดูกและข้อกว่า 6 ล้านคน และที่น่าจับตามองคือ การขยายตัวของโรคในกลุ่มคนอายุน้อยลง โดยเฉพาะกลุ่ม “วัยทำงาน” (อายุ 30-45 ปี) ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ จากข้อมูลของ kdms พบว่า ในช่วงตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2568) มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษามากกว่า 120,000 ราย คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมในช่วงกว่า 4 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 25% ซึ่งสะท้อนแนวโน้มที่ผู้ป่วยหันมาใช้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มโรคที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเชิงลึกและการดูแลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
การเติบโตดังกล่าวสะท้อน ความเชื่อมั่นของผู้ป่วยต่อแนวทางการรักษาแบบเฉพาะทาง และการเลือกแนวทางการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพโรคของแต่ละราย และหากเมื่อพิจารณาโครงสร้างผู้ป่วย พบว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 12% ของผู้ป่วยทั้งหมดหรือประมาณ มากกว่า 13,000 ราย และมีอัตราการเติบโตสอดคล้องกับการเติบโตโดยรวมของโรงพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับ Demand เชิงโครงสร้าง จากสังคมผู้สูงวัยและความต้องการคงสมรรถภาพการเคลื่อนไหวในระยะยาว
“ในมิติของการผ่าตัด kdms มีความพร้อมทั้งด้านทีมแพทย์และเทคโนโลยี โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มากกว่า 70% ของการผ่าตัดใช้เทคนิค Endoscopic ซึ่งเป็นมาตรฐานการผ่าตัดแผลเล็กขั้นสูงในปัจจุบัน สัดส่วนการใช้เทคนิค Endoscopic ในระดับสูงยังสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญเชิงลึกและประสบการณ์สะสมที่เพียงพอในการดูแลเคสที่มีความซับซ้อนในระยะยาว” นพ.ธนพล กล่าว
นพ.กรกช ธรรมผ่องศรี ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ kdms (ข้อดีมีสุข) กล่าวว่า ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ kdms สร้างความแตกต่างด้วยระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ Group Practice โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังกว่า 9 ท่าน มีประสบการณ์ทางคลินิกสูง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบ Group Practice ทำให้แพทย์มากกว่าหนึ่งท่านได้ร่วมกันระดมสมอง วางแผน และตัดสินใจในเคสที่มีความซับซ้อน เพื่อให้ได้แนวทางการรักษาที่ดีที่สุด โดย All Endoscopic Spine Surgery สามารถรักษาโรคและกลุ่มอาการต่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น
1. หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาท (Disc Herniation) การผ่าตัดส่องกล้องช่วยนำหมอนรองกระดูกส่วนที่กดทับเส้นประสาทออกได้อย่างตรงจุด ลดแรงกดทับ และบรรเทาอาการปวดร้าว ชา หรืออ่อนแรง โดยมีผลกระทบต่อกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อรอบข้างน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิด
2. ภาวะโพรงเส้นประสาทตีบแคบจากข้อกระดูกสันหลังเสื่อม (Spinal Stenosis) เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะโพรงเส้นประสาทแคบจากการเสื่อมของข้อกระดูกสันหลัง การผ่าตัดส่องกล้องสามารถช่วยขยายช่องทางเดินของเส้นประสาท ลดอาการปวดหลัง ปวดร้าวลงขา และช่วยให้การเคลื่อนไหวดีขึ้น
3. ภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อนที่จำเป็นต้องเชื่อมข้อ (Spondylolisthesis) ในบางกรณีที่มีข้อบ่งชี้เหมาะสม การผ่าตัดส่องกล้องสามารถนำมาใช้ร่วมกับการเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง (Fusion) เพื่อลดการบาดเจ็บจากการผ่าตัดและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงและการพิจารณาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคล
“ปัจจุบันแม้ kdms จะเน้นการรักษาให้กับผู้ป่วยชาวไทยเป็นหลัก อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้ป่วยชาวต่างชาติให้ความสนใจมารับการรักษาในโรงพยาบาล kdms เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งประเทศไทยมีความพร้อมด้านการรักษาโรคเฉพาะทางกระดูกและข้อในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับประเทศพัฒนาแล้วในภูมิภาคอาเซียน โดยมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ Regional Hub ได้ในระยะยาว ซึ่งถือเป็นเป้าหมายการเติบโตด้านการรักษาในระยะยาวของ kdms” นพ.กรกช กล่าว ./