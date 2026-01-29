ฮีโน่ ตอกย้ำแนวคิด “รับจบ ครบ คุ้ม” เปิดตัว HINO 300 Innovator ATOM ลดต้นทุน เพิ่มความคล่องตัว

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าขยายโซลูชันรถเพื่อการพาณิชย์ภายใต้มาตรฐานไอเสีย Euro 5 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัว HINO 300 Innovator ATOM รถบรรทุก 4 ล้อขนาดเล็ก “แบบพร้อมตัวถัง” ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการความพร้อมครบจบในคันเดียว ทั้งตัวรถ ตัวถังมาตรฐานจากโรงงาน และการดูแลหลังการขายแบบครบวงจร ช่วยลดขั้นตอนการเตรียมรถ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มความคล่องตัวในการเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมวางแผนการขนส่งและควบคุมต้นทุนได้อย่างชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่ล้อหมุน
HINO 300 Innovator ATOM ตอบโจทย์ด้วย 5 ความพร้อม ที่จะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจไม่ว่าจะเป็น
1. พร้อมใช้งานระยะยาว ผลิตจากวัสดุคุณภาพมาตรฐานสากล แข็งแรง ทนทาน ผ่านการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
2. พร้อมทางเลือกที่ตอบโจทย์ ตัวถังให้เลือก 2 ขนาด คือ 9.3 และ 10.5 ลูกบาศก์เมตร รองรับงานขนส่งหลากหลายรูปแบบ ทั้งงานกระจายสินค้า งานขนส่งทั่วไป และงานก่อสร้างในพื้นที่จำกัด
3. พร้อมใช้งานได้ทันที รถพร้อมตัวถังจากโรงงาน ไม่ต้องเสียเวลาประกอบเพิ่มเติม พร้อมรับประกันการส่งมอบภายใน 7 วัน*
4. พร้อมวิ่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง จดทะเบียนขนส่งป้ายเขียว ถูกต้องตามกฎหมาย รองรับการใช้งานในเขตเมืองอย่างต่อเนื่อง
5. พร้อมดูแล หมดกังวล รับประกันตัวถังนาน 3 ปี พร้อมคูปองบำรุงรักษาตัวถังฟรี 4 ระยะ และรับประกันตัวรถนานถึง 5 ปี ผ่านศูนย์บริการมาตรฐานฮีโน่ทั่วประเทศ
HINO 300 Innovator ATOM เป็นรถบรรทุก 4 ล้อขนาดเล็ก ไม่ติดเวลา (GVW 4.5 ตัน) ดีไซน์พรีเมียม มาพร้อมตัวถังมาตรฐานโรงงาน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ HINO N04C-WL กำลังสูงสุด 149 แรงม้า ให้แรงบิดแบบ Flat Torque ต่อเนื่อง มาตรฐาน Euro 5 พร้อมระบบบำบัดไอเสีย DPR ที่ฮีโน่เลือกให้เหมาะกับรถบรรทุกขนาดเล็ก เพื่อได้ผลออกมาอย่างดีที่สุดทั้งด้านกำลังการขนส่ง ความประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับงานบรรทุกเต็มพิกัดได้อย่างมั่นใจ
มาพร้อมเกียร์รุ่นใหม่ที่มีอัตราทดกว้างขึ้น มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ เพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ในเมือง ลดความเมื่อยล้าของผู้ขับ เสริมความมั่นใจด้านความปลอดภัยด้วยเอกสิทธิ์เฉพาะรถบรรทุกฮีโน่กับดิสก์เบรกคู่หน้ามาพร้อมกับระบบเบรก ABS ให้การควบคุมแม่นยำในทุกสภาพการขับขี่ด้วยโครงสร้างแชสซีและตัวถังแข็งแรง น้ำหนักเบา ช่วยเพิ่มน้ำหนักบรรทุกสุทธิ และลดภาระเครื่องยนต์ ส่งผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงโดยรวมมากยิ่งขึ้น ทั้งประหยัด ปลอดภัย และทันใจ
นอกจากนี้ ฮีโน่ยังสนับสนุนการใช้งานตลอดอายุการใช้งานภายใต้แนวคิด Hino Customer Journey ดูแลลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การซื้อรถ (Purchase) ผ่านสินเชื่อ Hino Leasing และการบริหารจัดการรถในช่วงการใช้งาน (Operation) ด้วยเทคโนโลยีกับระบบ HINO-CONNECT รวมถึงบริการหลังการขายมาตรฐานสูง เชื่อมั่นได้จากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนมีการกลับมา ซื้อซ้ำ (Repurchase) สะท้อนแนวคิด HINO Always Your Professionals “ฮีโน่ รับจบ ครบ คุ้ม” ในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจขนส่ง