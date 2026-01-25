จุฬาฯ ผนึกโนว่า เฮลธ์ - แพเทนท์ ดอค ร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับบริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด
บริษัทในเครือบริษัท ที.แมน ฟาร์มา ซูติคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท แพเท้นท์ ดอค จำกัด จัดงานประกาศความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรม เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์การผนึกกำลังระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคเอกชนในการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมี ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านนวัตกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) และ ธนวัต เทิดวิกรานต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แพเทนท์ ดอค จำกัด เป็นประธานในงานประกาศความร่วมมือครั้งนี้ ในงานนี้ ศ.ดร.บัญชา พูลโภคา ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านงานพัฒนาวิจัย จุฬาฯ ร่วมในงานประกาศความร่วมมือครั้งนี้ด้วย
ความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรมระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา
ลัยกับสองบริษัทในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D Ecosystem) ที่ครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนางานวิจัยพื้นฐาน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ไปจนถึงการต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลงานวิจัย และเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและนวัตกรรมของประเทศ
ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “จุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเปรียบเสมือนต้นน้ำ ในอดีต นวัตกรมักสร้างคำตอบโดยไม่มีคำถาม แต่ความร่วมมือนี้จะเริ่มจากโจทย์ หรือ Pain Point ของผู้ป่วยและประชาชน เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ตรงเป้าหมายและไม่เสียเวลาลงทุนโดยเปล่าประโยชน์ เราจะเปลี่ยนจากการเน้นแค่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ (First in Class) มาเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงและดีที่สุด (Best in Class) เพื่อนำนวัตกรรมไทยจาก "หิ้งไปสู่ห้าง" และขยายผลไปสู่ตลาดโลก ปัจจุบันไทยนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์และยากว่าปีละ 2 แสนล้านบาท ความร่วมมือนี้มุ่งหวังจะผลิตเองในประเทศเพื่อเพิ่ม GDP และผลักดันไทยสู่การเป็น Medical Hub อย่างแท้จริง”
ธนวัต เทิดวิกรานต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพเทนท์ ดอค
จำกัด กล่าวว่า “แพเทนท์ ดอค จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาช่วยย่นระยะเวลาในกระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพื่อดูความน่าจะเป็นไปได้ในการทำเชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ การจดสิทธิบัตรเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนั้นจริง ๆ ซึ่งจะทำให้เรามีสิทธิ์ขายในต่างประเทศได้โดยไม่ต้องรอให้สิทธิบัตรของผู้อื่นหมดอายุ เราคาดว่าจะสามารถได้เห็นโปรเจกต์แรกที่มีแรงกระเพื่อมต่อสังคมภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หลังจากที่มีการตรวจสอบความพร้อมด้านกฎหมายและการผลิตเรียบร้อยแล้ว”
ประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทมีโรงงานที่พร้อมสำหรับขยายผลงานวิจัยให้เป็นผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม (Commercialized Product) และมีประสบการณ์การขายมากกว่า 50 ปี โดยมีเครือข่ายครอบคลุมโรงพยาบาลและคลินิกกว่าหมื่นแห่งทั่วประเทศ หน้าที่หลักของเราคือการเป็นปลายน้ำที่รับพัฒนานวัตกรรมมาถึงมือผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ส่งต่อ Pain Point จากลูกค้ากลับไปยังต้นน้ำ คือจุฬาฯ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ความร่วมมือนี้ถือเป็นการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่ และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพของไทยโดยลดการพึ่งพาต่างชาติต่อไป”
ความร่วมมือระหว่างจุฬาฯกับสองบริษัทภาคเอกชนดังกล่าวสะท้อนถึงบทบาทของภาคการศึกษาและทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ร่วมกันขับเคลื่อนและให้ความสำคัญกับนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาในระยะยาว ตลอดจนการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทย พร้อมเปิดโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป