SCBX คว้าอันดับ 6 “Top 50 Companies in Thailand 2026” บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำของประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นองค์กรอันดับที่ 6 ในการสำรวจ “Top 50 Companies in Thailand 2026” โดย WorkVenture ขยับขึ้นจากอันดับ 9 ในปีที่ผ่านมา สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของคนรุ่นใหม่และบุคลากรคุณภาพที่มองว่า SCBX เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาอาชีพในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน
การปรับอันดับที่ดีขึ้นในปีนี้ เป็นผลจากความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มี “คน” และ “เทคโนโลยี” เป็นหัวใจร่วมกัน โดย SCBX เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น AI‑first Organization ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรผ่านข้อมูล เทคโนโลยี และแนวคิดที่ทันสมัย พร้อมวางรากฐานให้บุคลากรสามารถเติบโตไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน
นางพัตราภรณ์ สิโรดม Chief Talent Officer บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX กล่าวว่า “SCBX ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของบุคลากรและความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละเจเนอเรชัน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง การเพิ่มโอกาสในการเติบโต รวมถึงเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีผ่านการเป็น AI‑first Organization อย่างแท้จริง โดยไม่เพียงใช้ AI ในธุรกิจเท่านั้น แต่ยังนำ AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกระดับคุณภาพการตัดสินใจ และสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์อนาคตของอุตสาหกรรมการเงิน”
“การได้เป็นหนึ่งใน 50 องค์กรชั้นนำที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วย และได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงความสำเร็จในการสร้างองค์กรที่มีความพร้อมสำหรับโลกแห่งอนาคตที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการเติบโตของธุรกิจและการพัฒนาบุคลากร SCBX จะยังคงเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ให้คุณค่ากับบุคลากร พร้อมเสริมแกร่งด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การเป็น “องค์กรในฝันของคนรุ่นใหม่” ที่พนักงานรู้สึกภูมิใจและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” นางพัตราภรณ์ กล่าวเสริม