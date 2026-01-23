โครงการ “AI เพื่อแรงงานไทยฯ" ผนึกรัฐ - เอกชน ติวเข้มทักษะ AI แรงงานไทย เพิ่มโอกาสงานใหม่

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล (Digital Development Foundation: DDF) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และบริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด (TGS) ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เปิดตัวโครงการ AI เพื่อแรงงานไทย สู่โอกาสใหม่ในการทำงาน อย่างเป็นทางการ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Equipping at-risk workers with essential AI skills to improve employability and economic resilience” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแรงงานไทยด้วยทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล
โครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้าน AI ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยเน้นการใช้ Microsoft Copilot เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน อาทิ การจัดการข้อมูล การสื่อสาร และการสร้างเนื้อหา โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านเทคนิคขั้นสูง พร้อมส่งเสริมการใช้งาน AI อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม
ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของแรงงานไทยในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้อง Reskill และ Upskill อย่างเร่งด่วน “AI ไม่ควรถูกมองว่าเป็นภัยคุกคาม แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มศักยภาพแรงงาน หากได้รับการเรียนรู้และใช้งานอย่างถูกต้อง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว”
ดร.นรัตถ์ สาระมาน นายกสมาคม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย กล่าวว่า โครงการตั้งเป้าหมายพัฒนาแรงงาน ไม่น้อยกว่า 50,000 คนทั่วประเทศ ผ่านการอบรม Copilot for Workforce ควบคู่กับการเรียนรู้แบบ Online Training และ e-Learning บนแพลตฟอร์ม Microsoft Teams แบ่งการอบรมเป็นหลายรุ่น (Cohorts) เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมจำนวนมาก พร้อมการประเมินผลก่อนและหลังการอบรม (Pre-test / Post-test) ภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ 180 วัน
นางสาวยุวดี แซ่โก่ย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด กล่าวเสริมว่า ภายในงานเปิดตัว ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “AI เพื่อแรงงานไทย : ทางรอดในยุคที่ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยคนทำงาน” โดยผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล คุณสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดร.นรัตถ์ สาระมาน นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และคุณยุวดี แซ่โก่ย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการเตรียมความพร้อมแรงงานไทยในยุค AI และบรรยายพิเศษจาก Ms.Lena Ng Former Singapore Diplomat I Serial Asia Investor I Private Equity Advisor l. ภายใต้หัวข้อ “Views from Singapore : AI Skills Development for the Workforce”
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอหัวข้อ “Copilot for Productivity and Employability Strengthening” ซึ่งสะท้อนบทบาทของ AI ในการเพิ่มผลิตภาพและเสริมสร้างความสามารถในการทำงานของแรงงานไทยในสถานการณ์จริง
ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความพร้อมของแรงงานไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล สนับสนุนการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทาง Thailand 5.0 และช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว