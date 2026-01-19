จุฬาฯ x มช. x มหิดล ผนึกพลังขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทย ภายใต้แนวคิด MC² เพื่อสังคมไทยเติบโต โปร่งใส ยั่งยืน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดลประชุมความร่วมมือสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารสามสถาบันเป็นครั้งแรก และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสามสถาบัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569 ณ หอประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อบูรณาการศักยภาพของสามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ยกระดับระบบอุดมศึกษาไทย และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ
ความร่วมมือระหว่างสามมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด MC² ซึ่งหมายถึงการผสานพลังของ Mahidol (M) – Chula (C) – Chiang Mai University (CMU) จากความเชี่ยวชาญและจุดแข็งของแต่ละสถาบัน สู่พลังร่วมที่ทวีคูณ เพื่อพัฒนากำลังคน งานวิจัย และนวัตกรรม ตอบโจทย์อนาคตประเทศ
การประชุมความร่วมมือสภามหาวิทยาลัยสามสถาบันในครั้งนี้ เริ่มด้วย ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์และกล่าวแสดงความยินดีที่ทั้งสามมหาวิทยาลัยร่วมมือกันในครั้งนี้ จากนั้น ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแสดงความยินดี ในโอกาสนี้ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและโครงการที่จะดำเนินการร่วมกัน
จากนั้นอธิการบดีทั้งสามมหาวิทยาลัยร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสามสถาบันและรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกัน ปิดท้ายด้วยอธิการบดีจุฬาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดลแลกเปลี่ยนของที่ระลึกระหว่างกันและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
ความร่วมมือของภาคีไตรมิตรสามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทย ด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ สู่พลังร่วมสามประสาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรม และสตาร์ทอัพ มุ่งแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน