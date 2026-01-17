ตลาดหลักทรัพย์ฯ ติด "Top 50 Companies in Thailand 2026" องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้รับรางวัล Top 50 Companies in Thailand 2026 จากการจัดอันดับโดย Work Venture ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างชั้นนำของไทย โดย SET ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 45 ในปีนี้
การจัดอันดับครั้งนี้มาจากการสำรวจความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่และวัยทำงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล กว่า 12,000 คน ผลสำรวจพบว่า SET เป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่ในด้านต่างๆ อาทิ วัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส เน้น governance และ innovation โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีสวัสดิการที่ดี
รางวัลนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของ SET ในการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับตลาดทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของ SET คือ Client First, Integrity Always, Collaborate to Innovate