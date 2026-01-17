หลักทรัพย์บัวหลวง ชูกลยุทธ์ "People: Empower Growth" ดูแลพนักงานครบ 3 มิติ

หลักทรัพย์บัวหลวง เดินหน้ายกระดับการดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ผ่านกลยุทธ์ “People: Empower Growth” ด้วย BuaLearn – BuaCare – BuaConnect เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกมิติ กล้าคิด กล้าลงมือทำ และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร ด้วยความเชื่อที่ว่าความสำเร็จเริ่มต้นจาก “คน” ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งบุคลากรและบริษัทในระยะยาว
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) แม่ทัพใหญ่ในการขับเคลื่อนองค์กร เปิดใจเล่าว่า ตนเชื่อว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพใจที่ดี ควบคู่ไปกับมีสุขภาพการเงินที่มั่นคงของพนักงาน คือจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างองค์กรและสังคมที่ยั่งยืน จึงเป็นที่มาของกลยุทธ์ People: Empower Growth ซึ่งไม่ใช่เพียงสวัสดิการ แต่เป็นการลงทุนใน “บุคลากร” ซึ่งเป็นหัวใจขององค์กร และสอดคล้องกับมิติด้านสังคม (Social Pillar) ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัท โดยขับเคลื่อนผ่าน 3 โครงการหลัก ประกอบด้วย BuaLearn BuaConnect และ BuaCare ที่สอดประสานกันอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งการพัฒนาความรู้ สุขภาวะองค์รวมของพนักงาน และความผูกพันธ์ในองค์กรของพนักงาน
เริ่มต้นจาก BuaLearn ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการ Upskill และ Reskill เพื่อให้พนักงานก้าวทันอุตสาหกรรมการเงินยุคใหม่ โดยสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ทันสมัยพนักงานสามารถเข้าถึงหลักสูตรได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงการสร้าง BuaLearn Community บน Learning Platform เพื่อให้พนักงานสามารถแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อให้กลายเป็นพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากเรื่องความรู้แล้ว หลักทรัพย์บัวหลวงยังให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ผ่าน BuaConnect เพื่อสร้างความผูกพันภายในองค์กรโดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งผ่านสปิริตนักกีฬาในรั้วองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันฟุตบอล แบดมินตัน และเทเบิลเทนนิสก่อนจะขยายพลังไปสู่การแข่งขันทักษะกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงการส่งต่อความห่วงใยในยามวิกฤตหรือการระดมทุนช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัย ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าองค์กรพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพนักงานในทุกสถานการณ์
และโครงการสุดท้าย คือ BuaCare ที่ถูกออกแบบมาเพื่อดูแลพนักงานแบบองค์รวม ไม่ใช่แค่การดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรง แต่ยังคำนึงถึงสุขภาพใจ และสุขภาพการเงินที่มั่นคง เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในทุกมิติของชีวิต BuaCare สร้างเครือข่ายด้านสุขภาวะที่เข้าถึงง่ายและครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพกายผ่านชมรมและกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล แบดมินตัน โยคะ และพิลาทิส ไปจนถึงการดูแล "ใจ" อย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน iStrongที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าถึงและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตได้โดยตรง โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ทำให้พนักงานมั่นใจและสบายใจในทุกการรับคำปรึกษา นอกจากนี้ยังมีการเสริมภูมิคุ้มกันด้าน "สุขภาพการเงิน" ผ่านกิจกรรมวางแผนทางการเงิน เพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นคงในระยะยาว เป็นการดูแลแบบองค์รวมที่มองในทุกมิติของชีวิตพนักงานอย่างแท้จริง
ผลลัพธ์ของความใส่ใจนี้สะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจนผ่านเสียงของพนักงานผู้เข้าร่วมอย่าง นางสาวปาลิตา เหลืองพัฒนผดุง หรือคุณเบลล์ หนึ่งในพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม เล่าสะท้อนถึงผลลัพธ์เชิงบวกที่เกิดขึ้นว่า “ ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรม รู้สึกได้ว่าทุกกิจกรรมถูกคัดสรรและจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพกาย สุขภาพใจ หรือการเงิน รู้สึกขอบคุณบริษัท ที่จัดให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ และหวังว่าจะมีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เช่นนี้อย่างต่อเนื่อง”
หลักทรัพย์บัวหลวงเชื่อมั่นว่าเมื่อพนักงานมีสุขภาวะองค์รวมที่ดีและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง พลังบวกเหล่านี้จะไม่หยุดอยู่แค่ในที่ทำงาน แต่จะขยายผลส่งต่อไปยังครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า ซึ่งนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมโดยรวมในระยะยาว โครงการ BuaLearn, BuaCare, BuaConnect ภายใต้กลยุทธ์ People: Empower Growth จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่สวัสดิการของบริษัท แต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดใน "บุคลากร" เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง