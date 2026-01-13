MQDC โชว์แผนธุรกิจ 3 ปี เปิดรับพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ พร้อมต่อยอดสู่งานพัฒนาเมือง

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC ประกาศแผนธุรกิจระยะ 3 ปี มุ่งผลักดันโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้แล้วเสร็จ เร่งการรับรู้รายได้จากการขายและการโอนกรรมสิทธิ์ เน้นเพิ่มรายได้จากการนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ต่อยอดไปสู่การรับงานพัฒนาเมือง (City Development) ทั้งในและต่างประเทศ จากจุดแข็งของบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญในการพัฒนาโครงการที่เน้นความเป็นอยู่ที่ดีด้าน Sustainability Biodiversity และ Longevity Living ให้กับคนทุกเจเนอเรชั่น
นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานกรรมการบริหารร่วมและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-Chairman Co- CEO) MQDC กล่าวว่า “ในช่วง 3 ปีนับจากนี้ เราจะมุ่งเน้นนโยบายทางธุรกิจในการเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ โดยโครงการต่างๆ ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ (Project Finance) จากสถาบันการเงิน เช่น โครงการที่พักอาศัยภายในเดอะ ฟอเรสเทียส์ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์และโครงการมัลเบอร์รี โกรฟ สุขุมวิทที่กำลังดำเนินการสร้างต่อให้แล้วเสร็จ รวมทั้งโครงการคลาวด์ อีเลฟเว่น (Cloud 11) ฮัปแห่งใหม่สำหรับวงการครีเอทีฟที่ได้รับสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการต่างๆ ที่แล้วเสร็จในปี 2569
สำหรับโครงการที่เปิดตัวไปแล้วและได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างโครงการวิสซ์ดอม คราฟท์ สามย่านที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากธนาคารทิสโก้จะเดินหน้าพัฒนาโครงการต่อในปี 2569 นี้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ ด้วยการรับงานที่ปรึกษา ผ่านการนำความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการพัฒนาเมืองทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้มีการรับดำเนินโครงการแล้ว โดยเน้นในเรื่องของ Sustainability Biodiversity และ Longevity Living”
อีกทั้ง ให้ความสำคัญต่อแนวทางการพัฒนาด้าน Longevity Living ที่ประสบความสำเร็จจากการทำโครงการที่อยู่อาศัยของผู้สูงวัยและการมีคลินิคที่มีความชำนาญด้านสมอง โดยจะนำงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพจากต่างประเทศปรับให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย พร้อมทั้งเสริมด้าน Lifespan และ Healthspan ควบคู่กันไป
บริษัทฯ มีประสบการณ์จากการทำงานกับทาง Baycrest ที่เป็นผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมการดูแลผู้สูงวัยและสุขภาพสมองด้วยประสบการณ์มากกว่า 105 ปีจากประเทศแคนาดา ในการสร้างที่อยู่อาศัยพร้อมทั้งศูนย์สุขภาพและสมอง (Health & Brain Center) คลินิคเวชศาสตร์ผู้สูงวัย ศูนย์กายภาพบำบัด ศูนย์บริการดูแลผู้สูงวัยแบบระยะยาวสำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดให้กับผู้สูงวัยในโครงการ The Aspen Tree ซึ่งจะนำความรู้และประสบการณ์เพื่อต่อยอดต่อไป โดยจะเสริมสร้าง Longevity ที่เริ่มจากทุกช่วงวัย
ทางด้านการพัฒนาธุรกิจโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ และธุรกิจให้เช่า ถือเป็นอีกหนึ่งในกลไกของการสร้างรายได้ประจำ (recurring income) โดยบริษัทยังคงบริหารจัดการสินทรัพย์และการให้บริการในระดับคุณภาพ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย
“จากแผนธุรกิจดังกล่าวที่เป็นการสานต่อด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ยังเป็นธุรกิจหลักพร้อมด้วยการให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเมืองและโครงการขนาดใหญ่ MQDC มีความมั่นใจว่าแผนการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในช่วง 1-3 ปีจากนี้ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเสมอมา”นายวิสิษฐ์ กล่าว
ทั้งนี้ MQDC ดำเนินธุรกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม โครงการคอมมูนิตี้ ดิสทริค และ ธีมโปรเจกต์ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและโรงแรม พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘For All Well-Being’