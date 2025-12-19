งานในฝัน!! ถอดแนวคิด "มอนเดลีซ" องค์กรในดวงใจคนนิวเจน

ในโลกของการทำงานที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน พนักงานยุคใหม่ไม่ได้มองหาค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว สิ่งสำคัญคือต่างต้องการสถานที่ทำงานที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้เติบโตในสายงาน ได้รับการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริง
มอนเดลีซ ประเทศไทย ไม่ใช่องค์กรที่นำเสนอแต่เพียงตำแหน่งงาน แต่มุ่งเน้นสร้างสภาพแวดล้อมที่เน้นการพัฒนาตนเอง และการเติบโตในสายงาน รวมถึงสร้างองค์กรที่น่าทำงานที่เต็มไปด้วยพลังงานเชิงบวกและการสนับสนุนทุกคนให้มีโอกาสที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย และที่สำคัญ ทุกเสียงมีความสำคัญและทุกความคิดสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้
วศินี ฉัตรมานพ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “เราต้องการให้มอนเดลีซ ประเทศไทย เป็นองค์กรที่พนักงานต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง สิ่งนี้ไม่เป็นเพียงเกี่ยวกับการเติบโตส่วนบุคคล แต่ยังเกี่ยวข้องกับการเป็นส่วนหนึ่งของทีมและการมีความสุขตลอดเส้นทางการทำงาน เป้าหมายของเราคือการดึงดูดผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมจากหลากหลายพื้นฐานและส่งเสริมให้พวกเขาประสบความสำเร็จไปพร้อมกับเรา”
ความมุ่งมั่นในการสร้างสถานที่ทำงานที่ดีนำไปสู่การยอมรับในวงกว้าง มอนเดลีซ ประเทศไทย ได้รับรางวัล Top Employer Awards 2025 ทั้งในประเทศไทยและระดับเอเชียแปซิฟิก จาก The Top Employers Institute องค์กรชั้นนำที่รับรองมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลก นอกจากนี้ ยังคว้ารางวัล HR Excellence Awards 2025 ด้านการสรรหาบุคลากรยอดเยี่ยม (Talent Acquisition) และการส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงาน (Work-Life Harmony) โดยรางวัลเหล่านี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเข้าใจความต้องการของบุคลากรและการสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนทั้งความเป็นอยู่ที่ดี และความก้าวหน้าในสายงานของพนักงาน
“การมีทีมงานที่มากความสามารถจากทั้งในระดับ local และ International เป็นส่วนผลักดันให้องค์กรของเราสร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่เต็มไปด้วยการส่งเสริม การมีส่วนร่วมที่มีจุดมุ่งหมาย และที่สำคัญคือ ความสนุก!” วศินี กล่าวเสริม
๐ วัฒนธรรมที่ร่วมสร้างโดยพนักงานและเพื่อพนักงาน
“วัฒนธรรมองค์กรไม่ได้ถูกกำหนดจากผู้บริหาร แต่สร้างขึ้นโดยพนักงานของเรา” วศินีกล่าว
มอนเดลีซเน้นยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน โดยจัดตั้ง Smile Club ซึ่งมีทีมพิเศษที่มีตัวแทนจากทุกแผนกในองค์กรมาร่วมกันสร้างสรรค์จัดกิจกรรมที่สนุกสนานและมีความหมายตลอดทั้งปี โดยครอบคลุมตั้งแต่เวิร์กชอปเกี่ยวกับสุขภาพกายและการเติมเต็มสุขภาพใจ ไปจนถึงการพบปะสังสรรค์แบบสบาย ๆ และการแข่งขันอีสปอร์ต ซึ่งทุกอย่างถูกออกแบบโดยพนักงานเองเพื่อสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มความสนุกสนานในที่ทำงาน
กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชวนเช็ก Personal Color, การทำเล็บ, การนวด, การแข่งกีฬา และอีสปอร์ต, รวมถึงการไปร้านอาหารยอดนิยม ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดสอดคล้องกับกรอบแนวคิด 'The Right You' ซึ่งเน้นการดูแลสุขภาพของร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างบุคคล ทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนรู้สึกดี เชื่อมโยงกับผู้อื่น และรู้สึกสนุกกับบรรยากาศในที่ทำงาน
๐ Purpose in Action การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง!
พนักงานของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนลทั่วโลก จะรวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อสะท้อนและเชื่อมโยงกับภารกิจของบริษัท “Snacking Made Right” ใน Purpose Day ซึ่งจัดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยในปีนี้ พนักงานในประเทศไทย ทั้งจากสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ โรงงานลาดกระบัง และขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชน ความยั่งยืน และการมอบความสุข ซึ่งเสริมด้วยความสนุกสนาน พลังบวกที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมมอนเดลีซ
ไฮไลท์กิจกรรม:
• พนักงานอาสาสมัครร่วมสร้าง “Spark the Joy Corner” ที่โรงเรียนวัดพิชัย สร้างพื้นที่อ่านหนังสือสำหรับเด็กๆ ในห้องสมุด
• พนักงานโรงงานลาดกระบังและขอนแก่น จัดกิจกรรมจับฉลากการกุศลเพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์จำเป็นสำหรับโรงเรียนในพื้นที่
• โครงการผักปลอดภัยและลดขยะ ที่โรงงานขอนแก่น ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันช่วยลดขยะอาหาร
โครงการเหล่านี้สะท้อนถึงความเชื่อของบริษัทว่าการทำสิ่งที่ดีเพื่อชุมชนท้องถิ่นและการทำงานที่ดีเป็นสิ่งที่สอดคล้องกัน และพนักงานรู้สึกภูมิใจที่ได้รู้ว่าความพยายามของพวกเขามีส่วนร่วมในสิ่งที่มีความหมายเหล่านี้และยังได้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้กับชุมชน
๐ สถานที่ทำงานที่เข้าใจพนักงาน
มอนเดลีซ ประเทศไทย มุ่งมั่นสนับสนุนพนักงานทั้งในการพัฒนาตนเองและเติบโตในสายงาน บริษัทมีนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่นและแบบไฮบริด ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านแพลตฟอร์มการพัฒนาระดับโลก รวมถึงเปิดกว้างต่อความหลากหลาย การมีส่วนร่วมและความเท่าเทียม (DEI) โดยทุกเสียงมีความสำคัญ
เมื่อรัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ต้นปีที่ผ่านมา เนื่องจากนโยบายบริษัทฯได้ใช้คำรองรับเป็นคำว่า ‘คู่สมรส’ โดยมิได้ระบุเพศสภาพ ส่งผลให้สิทธิต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวันลาแต่งงาน วันลาดูแลบุตร บัตรสุขภาพ หรือสวัสดิการอื่นๆ สามารถใช้ได้ทันที นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญกับ ‘คนในครอบครัว’ ในอีกขั้น โดยได้จัดเอาท์ติ้งปิดคาเฟ่ ให้พนักงานพาสัตว์เลี้ยงไปทำงาน และใช้เวลาคุณภาพด้วยกัน
“บริษัทของเรามีพนักงานมากกว่า 10 สัญชาติ ความหลากหลายนี้แสดงถึงความเป็นสากลและพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานในโปรเจกต์ต่าง ๆ ได้อย่างไม่จำกัดเฉพาะแค่ในประเทศของตัวเอง ความหลากหลายของพนักงานคือจุดโดดเด่นของเรา เป็นพลังหลักที่ขับเคลื่อนให้เกิดไอเดียสนุก ๆ และ innovation ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานที่เรานำเสนอสู่ผู้คนทั่วโลก” คุณวศินี กล่าวเสริม
๐ การพัฒนาสายงานด้วยการเข้าถึงและโอกาสระดับโลก
ที่มอนเดลีซ ประเทศไทย ได้มีการออกแบบการพัฒนาสายงานอย่างพิถีพิถันเพื่อเปิดโอกาส ขยายขอบเขต และสนับสนุนพนักงานในทุกช่วงของการทำงาน ด้วยกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจน การเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระดับโลก และโอกาสในการเข้าร่วมโครงการระยะสั้นในตลาดต่างๆ พนักงานจึงได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้กำหนดเส้นทางการเติบโตของตนเอง พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์การทำงานในระดับสากล การผสมผสานระหว่างเส้นทางสายงานที่ชัดเจน การพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง และประสบการณ์จริง ช่วยให้พนักงานสามารถขยายขีดความสามารถและเชื่อมโยงกับเครือข่ายระดับโลกที่กว้างขึ้น
๐ ทำงานด้วยความสนุกและเติมเต็มอนาคตที่มอนเดลีซ
สำหรับมอนเดลีซ ประเทศไทย การเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมเป็นมากกว่าแค่คำพูดติดปาก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากร การฉลองความสำเร็จระดับโลก หรือการตอบแทนชุมชน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่เต็มไปด้วยแพสชั่น สนุกสนานและมีประสิทธิภาพ
“เราได้รับคะแนนจากผลสำรวจความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมของพนักงานในปี 2568 สูงถึง 88 คะแนน (เพิ่มขึ้น
4 จุดเทียบกับปีที่แล้ว) ซึ่งสะท้อนถึงการมีพนักงานที่เต็มไปด้วยความทุ่มเทและกระตือรือร้น ความสำเร็จนี้มาจากวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ส่งเสริมการเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร พร้อมกับโอกาสมากมายสำหรับการเติบโต การพัฒนา และการมีส่วนร่วมในระดับสูงเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของเราในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เต็มไปด้วยการสนับสนุนและการเติบโต”
“เมื่อพนักงานของเราเติบโต แบรนด์ของเราก็จะเติบโตด้วย — และนั่นคือสูตรสำเร็จของวัฒนธรรมองค์กรที่มอนเดลีซ ประเทศไทย” วศินี กล่าวสรุป