จุฬาฯ เตรียมเปิดเส้นทางสตาร์ทอัพไทยสู่ DC Silicon Valley พร้อมปฐมนิเทศรุ่นแรก

ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) เตรียมเปิด"โครงการ Go Global Startup Bootcamp: Chula – DC Silicon Startup Bridge with Founder Institute (FI)" โครงการความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Founder Institute (FI) ซึ่งเป็นเครือข่ายนักลงทุน การบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ให้สามารถเร่งสปีดการเติบโตของธุรกิจผ่านหลักสูตรเร่งรัด 14 สัปดาห์ ที่ออกแบบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เนื้อหาครอบคลุมทุกมิติของการสร้างธุรกิจนวัตกรรม ตั้งแต่การตรวจสอบแนวคิดธุรกิจ (Idea Validation), การพัฒนา Product-Market Fit, การจัดทำกลยุทธ์ระดมทุน, การนำเสนอแผนต่อกลุ่มนักลงทุน (Pitching), ไปจนถึงการวางแผนขยายตลาดสู่สหรัฐอเมริกา
โดยในปีแรกนี้ มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว 22 ทีม จากผู้สมัครกว่า 100 สตาร์ทอัพ ที่จะได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ พร้อมโอกาสพิเศษในการได้รับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัว (1:1 Mentorship) จากผู้ประกอบการและนักลงทุนตัวจริงใน Silicon Valley และ Washington DC ที่จะช่วยย่นระยะทางการเติบโตของสตาร์ทอัพไทยให้ก้าวกระโดดสู่ระดับโลก
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และ Mr. Guc Ozenci (กูช โอเซนชี่) กรรมการผู้จัดการ Founder Institute สาขาวอชิงตัน ดี.ซี., ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ รองอธิการบดี, ศาสตราจารย์ นายแพทย์รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.จิตติมา ลัคนากุล ผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติร่วมงาน พร้อมทีมคณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพรุ่นแรกเข้าร่วมงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 103 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)