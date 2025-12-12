สจล. ผุด “โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตฉะเชิงเทรา” ผลิตคนสายเทคฯ รองรับ EEC

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัว “โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตฉะเชิงเทรา” พร้อมเดินหน้าปักหมุดศูนย์กลางการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รองรับการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมยกระดับพื้นที่บางกรูดสู่เมืองอัจฉริยะและฐานการเรียนรู้แห่งใหม่ของภูมิภาคตะวันออก
โดยได้รับเกียรติจากดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติกล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมและความร่วมมือ, ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี, รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. กล่าวรายงานการจัดตั้งโครงการ, ร่วมด้วย ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง และภายในงานยังจัดให้มีเสวนา “ KMITL ฉะเชิงเทรา: ศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงและกำลังคนคุณภาพสูงของภาคตะวันออก ซึ่งจัดขึ้น ณ สจล. วิทยาเขตฉะเชิงเทรา และ ศาลาอเนกประสงค์ วัดผาณิตาราม ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า การเปิดตัว “โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตฉะเชิงเทรา” เป็นความร่วมมือระหว่าง สจล.และโรงเรียนผาณิตวิทยา ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งที่หารือถึงแนวทางพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน โดยได้แรงสนับสนุนจากชุมชนที่พร้อมร่วมมือและสนับสนุน สจล. ในการยกระดับการศึกษาในตำบลบางกรูด โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันเห็นชอบให้ สจล. เข้ามาพัฒนาพื้นที่โรงเรียนผาณิตวิทยา รวมถึงสนับสนุนหลักการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก และการจัดตั้งเป็นวิทยาเขต สจล. ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ขณะเดียวกันชุมชนยังได้ร่วมมอบที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และต้องการมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาจังหวัด ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรายืนยันจะเร่งรัดขั้นตอนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของ สจล. ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาและแก้ไขข้อห่วงใยต่าง ๆ เช่น ประเด็นผังเมือง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นในอนาคต
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะความร่วมมือกับโรงเรียนผาณิตวิทยาในการจัดตั้ง “ศูนย์เตรียมวิศวกรรมผาณิตวิทยา” เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบและศูนย์สร้างแรงงานแห่งอนาคต นอกจากนี้ สจล. ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายสำคัญ อาทิ มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนาสถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลและนวัตกรรม (iMake) และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) ให้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ ผ่านหลักสูตรพัฒนาทักษะใหม่ ทั้งในด้าน Upskill - Reskill มุ่งสร้างกำลังคนสมรรถนะสูง รองรับการยกระดับสู่ Smart EEC
รวมทั้ง ภารกิจสำคัญของสถาบันอีกประการ คือ การพัฒนาแพลตฟอร์ม E-Education การจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลให้หน่วยงานภาครัฐ การดำเนินโครงการระบบแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับ สพฉ. การสร้างศูนย์เทคโนโลยีโรงเรียนวัดผาณิตาราม การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อภาครัฐและอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะเพื่อพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาศูนย์ Wellness Center นอกจากนี้ ยังเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (CIIM) ได้แก่ Master of Management (Innovation & Industrial Management), Master of Science (Innovation Technology & Industry) และ Ph.D. in Innovation & Industrial Management เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและภาคอุตสาหกรรมภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC รวมทั้งพร้อมเปิดหลักสูตร Upskill - Reskill ที่ครอบคลุมทั้งภาคชุมชนและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงสู่ Smart EEC และรองรับการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเตรียมเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาวิศวกรและบุคลากรด้านเทคโนโลยี รวมถึงการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและภาคการผลิตอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นหลักสูตรที่ทันต่อความต้องการของโลกและยุทธศาสตร์ประเทศอย่างแท้จริง ได้แก่ Data Center Engineering หลักสูตรสำหรับวิศวกรและผู้ที่สนใจด้านการบริหารจัดการ ออกแบบ และบำรุงรักษา ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของยุคดิจิทัล และ OT Cybersecurity for Industrial 5.0 การพัฒนาทักษะความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับระบบควบคุมปฏิบัติการ (Operational Technology: OT) ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรับมือกับภัยคุกคามในยุคอุตสาหกรรม 5.0 ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างคน เครื่องจักร และข้อมูลอย่างซับซ้อน
ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กล่าวว่า นโยบายสำคัญภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC คือการผลักดันความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อยกระดับการพัฒนาคนทุกระดับ โดยเฉพาะแรงงานกว่า 551,378 คน ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ต้องการการพัฒนาทักษะให้สอดรับกับภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เพื่อขยายศักยภาพด้านการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมให้เชื่อมโยงกับแผนงานการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ต่อยอดให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทดลอง และสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนเป็นฐานทางวิชาการที่ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ จังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดทำร่างแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยกำหนดพื้นที่นำร่อง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางปะกง พร้อมระบุ 7 ระบบอัจฉริยะ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ การบริหารภาครัฐ การเดินทางและขนส่ง พลเมือง และการดำรงชีวิต เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง ลดต้นทุน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอุตสาหกรรม EEC ได้กำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ครอบคลุม 5 อุตสาหกรรม First S - curve และ 5 อุตสาหกรรม New S - curve อาทิ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ ท่าเรือแหลมฉบัง อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสมัยใหม่ ซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก จะมีบทบาทสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในอนาคต
นายกฤษณ ไทยดำรงค์ นายกสมาคมศิษย์เก่า สจล. กล่าวว่า สมาคมศิษย์เก่า สจล. เป็นอีกหนึ่งสมาคมที่มีความเข้มแข็ง พร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยผลักดันในเกิดความร่วมมือระหว่าง สจล. กับจังหวัดฉะเชิงเทรา และชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งในการมอบที่ดินในการสำหรับ “โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตฉะเชิงเทรา” เพราะได้เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อน ECC ที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคตะวันออกต่อไป