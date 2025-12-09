ฮีโน่ ยกระดับมาตรฐานตัวแทนจำหน่าย ด้วยการแข่งขัน “Hino Total Support Contest” ตามหลัก Total Support

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดจัดการแข่งขัน “ฮีโน่ ทีเอส (Total Support) ครั้งที่ 31 ประจำปี 2568”อย่างยิ่งใหญ่ โดยมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ และศักยภาพของบุคลากรจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ให้พร้อมรองรับความท้าทายของอุตสาหกรรมขนส่งยุคใหม่ ผ่านรูปแบบการแข่งขันทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การขาย (Sales), บริการหลังการขาย (Service) และ อะไหล่ (Spare Parts) ซึ่งสะท้อนถึงจุดยืนของฮีโน่ในการมอบ “การดูแลลูกค้าอย่างครบวงจร (Total Support)” และตอกย้ำสโลแกนองค์กร “Hino, Always Your Professionals”
พิธีเปิดการแข่งขันในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และกลุ่มบริษัทฮีโน่จากทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งร่วมกันแสดงจุดยืนในการพัฒนาบุคลากรของเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลก นำโดยคุณปฐมพงศ์ ฟักเขียว ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, คุณโนโซมุ ฮาราดะ Chief Total Support Officer จากบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น, คุณเคอิชิ โยชิมุระ รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป แผนกธุรกิจยานยนต์ บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด, คุณไชยยันต์ นิ่มนวลผ่อง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และผู้บริหารจากบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส เอเชีย จำกัด ที่ร่วมกล่าวเปิดงานและเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยมีคุณยูมิโกะ คาวามุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและพันธมิตรทางธุรกิจหลายหน่วยงานให้เกียรติร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
สำหรับการแข่งขันในปีนี้ ฮีโน่จัดงานภายใต้แนวคิด “Finding the Best Hino Professionals” โดยมุ่งค้นหาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงสุดจากเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ แนวคิดดังกล่าวสะท้อนผ่านสามองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ สโลแกนองค์กร “Always Your Professionals” ที่เน้นการมอบบริการด้วยความเป็นมืออาชีพในทุกจุดสัมผัสของลูกค้า, มาตรฐาน Customer Journey ที่ครอบคลุมทั้งขั้นตอนการขาย การใช้งาน และการบำรุงรักษา และความมุ่งมั่นที่จะให้บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ Euro 5 เพื่อให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้อย่างมั่นใจ
ปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น 409 คน จาก 74 ทีม จากทั่วประเทศ ครอบคลุมบุคลากรจากฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และฝ่ายอะไหล่ ซึ่งต่างเป็นกำลังสำคัญของตัวแทนจำหน่าย ความร่วมมือและความตั้งใจของทุกท่านสะท้อนถึงคุณภาพของ “คนฮีโน่” ที่พร้อมพัฒนาทักษะ ความรู้ และทัศนคติอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการบริการแก่ลูกค้าในทุกมิติ
ทั้งนี้ ยูมิโกะ คาวามุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า “การแข่งขัน TS Contest เป็นเวทีสำคัญที่หล่อหลอมบุคลากรฮีโน่ให้เติบโตขึ้นทุกปี ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และวิธีคิดแบบมืออาชีพ ซึ่งทั้งหมดนี้คือพื้นฐานของการดูแลลูกค้าอย่างครบวงจรตามหลัก Total Support และสะท้อนความมุ่งมั่นของเราที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทั่วประเทศ”
การเข้าร่วมของผู้บริหารระดับสูงจากหลายภาคส่วนในครั้งนี้ สะท้อนถึงความสำคัญของ Hino TS Contest ในฐานะกิจกรรมหลักที่ช่วยยกระดับคุณภาพบุคลากรในเครือข่ายฮีโน่ให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลก และเป็นการตอกย้ำความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างฮีโน่ประเทศไทย ฮีโน่ประเทศญี่ปุ่น และพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมกันขับเคลื่อนความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
สำหรับในปีนี้ หัวข้อการพัฒนาศักยภาพของตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ฯ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
• ด้านการขาย (Sales) : ทดสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ในเรื่องความรู้ผลิตภัณฑ์ Euro 5 ทักษะการนำเสนอ การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และการปิดการขายตามสถานการณ์จริง
• ด้านบริการ (Service & Sawasdee Service) : จำลองสถานการณ์จริงของงานบริการ ทั้งการตรวจเช็ก Euro 5, การสื่อสารข้อมูล, การเสนอแคมเปญ และการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า
• ด้านอะไหล่ (Spare Parts) : ทดสอบความรู้ชิ้นส่วน Euro 5, ระบบฐานข้อมูลอะไหล่, การทำใบเสนอราคา และการนำเสนอสินค้าและแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายหลังจบการแข่งขันในช่วงบ่าย ได้มีการจัดพิธีประกาศรางวัลในช่วงเย็นเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้เข้าแข่งขันที่แสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยม โดยผู้ชนะเลิศในปีนี้ได้รับ เงินรางวัล เหรียญรางวัล และธงเกียรติยศ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและความเป็นเลิศด้านทักษะตามมาตรฐานของฮีโน่
สำหรับ ผลการแข่งขันฮีโน่ ทีเอส ครั้งที่ 31 ประจำปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดจากทั้ง 3 ประเภท (ขาย – บริการ – อะไหล่) : บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำกัด
ด้านการขาย (Sales)
• รางวัลชนะเลิศ : คุณอัจฉรา ชุติลัญจกร จาก บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
• รางวัลรองชนะเลิศ : คุณนำชัย มุทุสิทธิ์ จาก บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด (สาขาบางบัวทอง)
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : คุณณัฐณ์ภูษิต มานพ จาก บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด (สาขาชัยนาท)
• รางวัลชมเชย : คุณนิรมล เชาวฤทธิ์ จาก บริษัท ทรงพรเจริญ (ฮีโน่สุราษฎร์ธานี) จำกัด
ด้านบริการ (ประเภท ที่ปรึกษาการขาย / Sawasdee Service Challenge / ช่างเทคนิค)
• รางวัลชนะเลิศ : คุณปาริชาติ ตราชูนิช / คุณศุภลักษณ์ กัณหาสุระ / คุณศิรวิทย์ งามสาย และคุณเมธาสิทธิ์ ผ่องแผ้ว จาก บริษัท สุเทพมอเตอร์เซลส์ 1993 จำกัด
• รางวัลรองชนะเลิศ : คุณโทมัส วิคเตอร์ เวบบ์ / คุณนายสุเชษฐ์ หัตถี / คุณทวีชัย คุณติ๊ป และคุณสุรวุธ อุ่นยะวงค์ จาก บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด (ชลบุรี)
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : คุณธนวัฒน์ พรหมเทศน์ / คุณศิวพร แก้วมาลัย / คุณณัฐวุฒิ มหายศกุล และคุณบำรุง น้อยมา จาก บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
• รางวัลชมเชย : คุณชัยวัฒน์ อินทร์ฉาย / คุณอนัญญา แซ่ซิ้ม / คุณธนวัฒน์ บัวทอง และ
คุณปฏิภาณ ชุมสอน จาก บริษัท ชัยรัชการ ฉะเชิงเทรา จำกัด
ด้านอะไหล่ (Spare Parts)
• รางวัลชนะเลิศ : คุณวิสูตร ทัดสวน จาก บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำกัด
• รางวัลรองชนะเลิศ : คุณบุษยาภรณ์ เขตรักษา จาก บริษัท พงษ์ภาคภูมิ (กรุงเทพ) จำกัด
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : คุณอภิราม สัมมาวรณ์ จาก บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
• รางวัลชมเชย : คุณคุณสมชาย ยางสูง จาก บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จำกัด
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขัน ตัวแทนจำหน่าย ผู้บริหาร และพันธมิตรทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันในปีนี้ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่ง พร้อมเชื่อมั่นว่าเวที Hino TS Contest จะยังคงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฮีโน่ให้ก้าวสู่ระดับมืออาชีพมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดและสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง