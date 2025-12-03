จุฬาฯ ผนึก 5 ธุรกิจชั้นนำ ปั้นผู้นำแห่งโลกอนาคต ผ่านหลักสูตร Chula LGO

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ 5 องค์กรชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน), บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลักดันหลักสูตรควบสองปริญญาโท Chula LGO ด้วยความร่วมมือกับ Massachusetts Institute of Technology (MIT) Leaders for Global Operations เพื่อสร้างผู้นำธุรกิจเชิงนวัตกรรมแห่งอนาคต ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยผู้สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียด และสมัครเรียนได้ที่ chulalgo.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569
ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหลักสูตร MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และหลักสูตรนวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ MIT สหรัฐอเมริกา ริเริ่มหลักสูตรปริญญาโท Chula LGO เพื่อสร้างชุมชนผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรม ซึ่งรวมเอาความรู้เชิงลึกด้านวิศวกรรม การดำเนินงาน และกรอบความคิดทางธุรกิจ เข้าไว้ด้วยกัน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนโซลูชั่นอุตสาหกรรมที่จะรับมือกับความท้าทายระดับโลก
Chula Leaders for Global Operations (Chula LGO) ซึ่งเป็นหลักสูตรควบสองปริญญาโท จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วท.ม. สาขานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Master of Science in Innovative Engineering for Sustainability) และ บธ.ม. สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) พร้อมด้วยประกาศนียบัตร MIT LGO เพื่อเร่งสร้างผู้นำรุ่นใหม่เปี่ยมด้วยทักษะและศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ
"อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนความสำคัญในการพัฒนาภาอุตสาหกรรมให้ก้าวทันโลกแห่งอนาคตและสร้างเศรษฐกิจประเทศชาติอย่างยั่งยืน จุฬาฯ สามารถเปิดหลักสูตรได้แข็งแกร่งขึ้น เมื่อได้รับคำมั่นสัญญาจาก 5 พันธมิตร ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร จึงเป็นอีกหมุดหมายสำคัญที่จะสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ทักษะ ทั้งด้านวิศวกรรม การบริหาร และนวัตกรรม ซึ่งเราต้องการเดินหน้าความร่วมมือต่อเนื่องในระยะยาว"
องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตรเห็นพ้องว่า “มนุษย์” คือทรัพยากรสำคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทย จะเป็นแรงขับเคลื่อนความสามารถแข่งขันของประเทศในยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
๐ ธนาคารกรุงเทพ - สร้างผู้นำเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของธนาคารกรุงเทพในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน เราเชื่อว่าการบ่มเพาะนักคิดและผู้นำที่มีความเข้าใจทั้งเทคโนโลยีและทักษะการบริหารจัดการ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจไทยให้แข่งขันในเวทีโลกได้ ในสถานการณ์โลกปัจจุบันที่มีความท้าทายหลากหลาย และอนาคตมีความไม่แน่นอนสูง ผู้นำธุรกิจจะต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา สามารถมองไปข้างหน้าได้ว่า จะมีอะไรเกิดขึ้น และต้องเตรียมตัวอย่างไร ดังนั้น การพัฒนาการศึกษา ทักษะ และทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสใหม่ๆ ได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ธนาคารกรุงเทพภูมิใจที่ได้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร Chula LGO“
ชาติศิริ ยังกล่าวอีกว่า การที่ธุรกิจใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยก็เป็นประโยชน์ เพราะมีศาสตราจารย์ นักคิด นักวิชาการ
ที่มองได้หลายมิติในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยก็สามารถเรียนรู้ถึงความท้าทายที่บริษัทต่างๆ เผชิญ
หรือแนวโน้มในอนาคต เพื่อจะได้สามารถพัฒนาหลักการคิด ทฤษฎี หรือวิธีการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๐ SCG - ผสานวิศวกรรม–การจัดการ เพื่อผู้นำแห่งอนาคต
ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีของนิสิตไทย เพราะหลักสูตร LGO เป็นเรือธงที่มีการประสานความเข้มข้นทั้งเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม กับความเป็นเลิศทางด้านการบริหารธุรกิจ ซึ่งผู้นำรุ่นใหม่ต้องมีความรู้และทักษะทั้งสองด้าน
"หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้แห่งอนาคต (Future Learning) โดยนิสิตจะได้เรียนทั้งทฤษฎีทั้งสองสาขา แล้วมาลองทำงานจริงกับบริษัทที่ร่วมก่อตั้ง เรากำลังเปลี่ยนจากความรู้ มาเป็นความเข้าใจ และจากความเข้ามาใจมาเป็นทักษะ ซึ่งเอสซีจีมีธุรกิจหลากหลายมาก และเปิดให้นิสิตเลือกตามความถนัดและความชอบ"
ธรรมศักดิ์ชี้ว่า ในโลกที่มีการแข่งขันสูง และความไม่แน่นอน ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) ซึ่ง Chula LGO เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่จะพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่สำหรับโลกในอนาคต
๐ อินโดรามา เวนเจอร์ส – พัฒนาผู้นำไทยสู่เวทีโลก
อาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ย้ำว่าบริษัทฯได้ร่วมสนับสนุนหลักสูตรดังกล่าว เพราะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ โดยระบุว่าหลักสูตรนี้มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อประเทศไทย และต่ออินโดรามา เวนเจอร์ส เพราะช่วยสร้างคนเก่งรุ่นใหม่ที่จะเติบโตสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในอนาคต
อาลกยังเสริมว่า “ถ้าเราสามารถสร้างผู้บริหารไทยให้ขึ้นมาทดแทนผู้บริหารต่างชาติได้ นั่นคือผลกระทบที่สำคัญที่สุดต่อประเทศ บริษัทฯพร้อมสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถฝึกงาน 6 เดือนภายใต้ธุรกิจระดับโลกของ อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งครอบคลุม AI, ดิจิทัล ซัพพลายเชน และการผลิตขั้นสูง พร้อมโอกาสได้รับงานจริงหลังจบหลักสูตร”
๐ True Corporation / CP Group – ขับเคลื่อนไทยสู่ Education 5.0 และ Digital Leadership
ซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แสดงวิสัยทัศน์ต่อการยกระดับความสามารถด้าน AI และดิจิทัลของประเทศไทย “การร่วมมือกับ MIT และจุฬาฯ คือโอกาสสำคัญที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงความรู้ระดับโลกด้าน AI และเทคโนโลยี และร่วมกันสร้างผู้นำที่มีความลึกทางเทคนิค คิดเชิงกลยุทธ์ และมีภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคม—ซึ่งเป็นหัวใจของอนาคตดิจิทัลของไทย”
True ยังมองว่าการศึกษาต้องเปลี่ยนผ่านสู่ Education 5.0 ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์จริง และความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมต้องก้าวสู่ระดับ “co- creation” โดยร่วมกันออกแบบหลักสูตร, Industry Fellowships, มอบทุนการศึกษา, พัฒนา Capstone Projects, และ Applied Research Internships โดยเฉพาะในด้าน AI, Cloud, Digital Platforms, Network Innovations เพื่อพัฒนาผู้นำที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศ
๐ Banpu – ส่งเสริมศักยภาพวิศวกรและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในเอเชีย-แปซิฟิก
ซุนดาราม ไอเยอร์ Head of Banpu Academy บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มองว่าโครงการนี้เป็นส่วนต่อขยายของความร่วมมือกับจุฬาฯ มาอย่างต่อเนื่อง และตอบโจทย์การเติบโตระยะยาวของอุตสาหกรรมพลังงาน โดยกล่าวว่า “สำหรับ Chula LGO เราตั้งเป้าสร้างผลกระทบเชิงคุณภาพระยะยาว เราจะร่วมพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมในเอเชีย–แปซิฟิก ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน”
บ้านปู จะสนับสนุนโครงการผ่านทุน การฝึกงานจริง 6 เดือนในธุรกิจพลังงานและเทคโนโลยี และให้โอกาสผู้เรียนศึกษาด้านพลังงานหมุนเวียน โครงสร้างพื้นฐาน การผลิต และซัพพลายเชนระดับโลก
๐ Chula LGO: ก้าวสำคัญสู่การพัฒนา “ผู้นำเทคโนโลยีเชิงลึกที่เข้าใจธุรกิจ”
ความร่วมมือกับ MIT และองค์กรชั้นนำสะท้อนบทบาทของจุฬาฯ ในการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการพัฒนาผู้นำด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และการจัดการในภูมิภาคอาเซียน หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มี
ความแม่นยำด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ความสามารถเชิงกลยุทธ์และการบริหารทีม
ความเข้าใจเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและซัพพลายเชนระดับโลก
ความคิดเชิงยั่งยืนและจริยธรรม
Soft Skills ที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงาน
เกณฑ์คุณสมบัติการเข้าศึกษา
หลักสูตรนี้จะจำกัดผู้เรียนรุ่นละ 40 คน โดยจะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ได้แก่ CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency), TOEFL IBT, TOEFL ITP, IELTS (Academic)
จุฬาฯ กำลังเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 โดยสมัครทางออนไลน์ได้ที่ chulalgo.com ./