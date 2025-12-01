xs
ปฏิวัติการตรวจด้วย AI !! WINMED เปิดตัว “Thermogram” นวัตกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมสุดล้ำ แม่นยำ ปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED ผู้นำด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และชุดตรวจวินิจฉัยระดับสูง เปิดตัวนวัตกรรม “Thermogram” (เทอร์โมแกรม) เทคโนโลยีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ผสานพลังปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย สามารถตรวจได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัย ไม่สร้างความรู้สึกไม่สบายตัว ไม่มีการสัมผัส และปราศจากรังสี เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการเพิ่มโอกาสในการตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และนำไปสู่การรักษาที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นในสตรีไทย และขยายโอกาสการเข้าถึงการตรวจคัดกรองที่ทันสมัยให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าแคมเปญ “342 Club” สร้างความตระหนักรู้ ตอกย้ำพันธกิจขององค์กรในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงรุกให้กับหญิงไทยในทุกช่วงวัย

มะเร็งเต้านมยังคงเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งที่คุกคามสตรีไทยอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 พบผู้ป่วยรายใหม่สูงถึง 17,742 คน หรือเฉลี่ยวันละ 49 คน สิ่งที่น่ากังวลคือ สถิติที่ผู้หญิงเพียง 10-15% เท่านั้นที่ได้รับการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดของการตรวจแบบเดิม อาทิ ความรู้สึกไม่สบายตัวจากการบีบอัด ความกังวลเรื่องรังสี หรือความรู้สึกไม่เป็นส่วนตัว ตลอดจนความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่มักกระจุกตัวอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ นำไปสู่การวินิจฉัยที่ล่าช้าและโอกาสรอดชีวิตที่ลดลง


นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดสองทศวรรษ WINMED มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรด้านการแพทย์ที่ช่วยให้โรงพยาบาลและคลินิกเข้าถึงเทคโนโลยีมาตรฐานสากลจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก การเปิดตัว Thermogram ในวันนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากความเข้าใจถึงความกังวลและข้อจำกัดของการตรวจแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่สบายตัว การได้รับรังสี หรือปัญหาการเข้าถึงบริการ นวัตกรรมนี้จะเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงไทย ด้วยการตรวจที่สะดวก ปลอดภัย ให้ความเป็นส่วนตัวสูงสุด และยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้าน ESG ของบริษัทในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน”

เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาพสตรี WINMED ได้เปิดตัวแคมเปญ “342 Club” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจด้าน CSR ของบริษัท โดยชื่อแคมเปญ "342" มีความหมายสองนัยยะคือ อุณหภูมิ 34.2 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการตรวจ Thermogram และยังหมายถึงช่วงวัยของผู้หญิง 3 ช่วงวัย ได้แก่ 20s, 30s, และ 40s ขึ้นไป เพื่อสื่อสารว่าการดูแลตัวเองและการคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งเต้านมเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้หญิงทุกช่วงวัย


นางสาวสาริศา คชเสนี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “แคมเปญ ‘342 Club’ เกิดขึ้นเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้หญิงหันมาดูแลตัวเองในวันนี้ เราอยากส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนตระหนักว่า ‘Screening is Key’ การคัดกรองคือประตูสู่การรักษาที่ทันท่วงที ยิ่งคัดกรองวินิจฉัยและรักษาได้เร็ว ก็จะลดความสูญเสียให้ได้น้อยที่สุด ประเด็นต่อมาคือ ‘Make Self-Care a Habit’ การดูแลตัวเองควรเป็นนิสัย และสุดท้าย ‘Women are Valid’ เราเข้าใจในความแตกต่างของผู้หญิงแต่ละคน และทางเลือกที่หลากหลายคือคำตอบของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน อีกทั้งยังสะท้อนถึงพันธกิจระยะยาวของ WINMED ในการส่งเสริมการดูแลตนเองและสุขภาวะที่ดีของผู้หญิงไทย ซึ่งจะมีโครงการอื่นๆ ตามมาในอนาคต”

Thermogram ทำงานโดยอาศัยหลักการตรวจจับความร้อนอินฟราเรดบนพื้นผิวเต้านม โดยไม่สัมผัสร่างกาย ไม่มีการบีบอัด ไม่ต้องใช้รังสี และใช้เวลาเพียง 10 นาที เซลล์มะเร็งหรือเนื้อเยื่อผิดปกติมักมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ เนื่องจากมีการเผาผลาญและหลอดเลือดที่เพิ่มขึ้น ความร้อนเหล่านี้จะถูกบันทึกด้วยกล้องอินฟราเรด และนำไปวิเคราะห์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของเทคโนโลยี Thermalytix® ที่ผ่านการฝึกฝนจากภาพความร้อนกว่า 400,000 ภาพ เพื่อประเมินความเสี่ยงและระบุความผิดปกติได้อย่างแม่นยำตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยผลการตรวจจะได้รับการยืนยันโดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งถึงผู้รับบริการ ทำให้ Thermogram เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญสำหรับการคัดกรองความเสี่ยงที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่า เหมาะสำหรับผู้หญิงทุกช่วงวัยและทุกความหนาแน่นของเต้านม


ดร.สุธาริณี เงินนา ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเซลล์ และโมเลกุล บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เทคโนโลยี Thermalytix® ที่อยู่เบื้องหลัง Thermogram มีความโดดเด่นด้วยความไวในการตรวจพบโรค (Sensitivity) อยู่ในช่วง 82-95% และความจำเพาะ (Specificity) อยู่ในช่วง 80-88% ซึ่งหมายความว่าสามารถตรวจพบโรคได้อย่างแม่นยำทั้งในผู้หญิงที่มีเต้านมปกติและผู้ที่มีเต้านมหนาแน่น (Dense Breasts) ซึ่งมักเป็นข้อจำกัดของการตรวจด้วยแมมโมแกรม นอกจากนี้ Thermogram ยังผ่านการรับรองมาตรฐานสากล มั่นใจได้ในความน่าเชื่อถือของผลการตรวจ และก่อนที่ผลจะส่งถึงผู้เข้ารับบริการ จะมีรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยืนยันผลทุกครั้ง”

อย่างไรก็ตาม Thermogram เป็นเครื่องมือในการตรวจคัดกรองความเสี่ยงเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ และไม่ใช่การวินิจฉัยโรค หรือใช้แทนการตรวจแมมโมแกรม แต่เป็นทางเลือกที่ช่วยให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงการประเมินความเสี่ยงได้บ่อยขึ้นและง่ายขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีความกังวลเรื่องความรู้สึกไม่สบายตัว การได้รับรังสีหรือความไม่เป็นส่วนตัว

WINMED ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการยกระดับทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ และขยายการเข้าถึงบริการ Thermogram ผ่านห้องตรวจวินเมดสหคลินิก และห้องตรวจเคลื่อนที่ ซึ่งได้เดินทางไปให้บริการตรวจแก่สตรีไทยแล้วกว่า 3,170 คน ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ กรุงเทพมหานคร 1,167 คน, นครราชสีมา 1,032 คน, ปราจีนบุรี 505 คน, อำนาจเจริญ 196 คน, ชัยภูมิ 183 คน, นครสวรรค์ 87 คน รวมถึงระยอง นครศรีธรรมราช และประจวบคีรีขันธ์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมเพื่อวงการสาธารณสุขไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ การนำเข้าเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ Cell & Molecular Technology และกล้องส่องปากมดลูกที่ใช้ AI (CerviCARE AI) เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก

