HMAP ประกาศตั้ง LCM เสริมแกร่งธุรกิจในไทย

ฮิตาชิ คอนสตรัคชันฯ ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ และการเสริมความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างการดำเนินงานในประเทศไทย
บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชชีนเนอรี เอเชีย แปซิฟิก (HMAP) มีความยินดีประกาศแต่งตั้งบริษัท ลีดเวย์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ไมนิ่ง แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด (LCM) ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการรายใหม่ในประเทศไทย โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการดำเนินธุรกิจ และยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมหลักทั่วประเทศ
ในฐานะสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ HMAP ยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชันที่ทันสมัย เพิ่มศักยภาพด้านบริการหลังการขาย และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น การร่วมมือกับ LCM จะช่วยผลักดันให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดไทยที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
๐ พิธีลงนาม “ข้อตกลงการเป็นตัวแทนจำหน่าย”
พิธีลงนามจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ดังนี้
ฝ่าย HMAP
• นาย Akihiro Yoshida กรรมการผู้จัดการ
• นาย Junji Fukagawa กรรมการและประธานบริษัท
• นาย Nobuyasu Miyamoto ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
ฝ่าย LCM
• นายฉกาจ แสนจัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• นายเจริญชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์
• นาย Nikhil Khajuria ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการขยายโอกาสทางธุรกิจ และเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างทั้งสององค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
๐ ความร่วมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
HMAP เล็งเห็นว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “LANDCROS” ในการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าในระยะยาว ผ่านระบบและโซลูชันที่ไว้วางใจได้และรองรับการเติบโตในอนาคต ความร่วมมือกับ LCM สะท้อนถึงความตั้งใจของเราในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน และรักษามาตรฐานการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพระดับสากล
HMAP พร้อมเดินหน้าสู่บทใหม่ร่วมกับ LCM เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน ขยายความแข็งแกร่งในตลาดไทย และให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเชื่อมั่น นวัตกรรม และความมุ่งมั่นไม่หยุดยั้ง
ทั้งนี้ บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชชีนเนอรี เอเชีย แปซิฟิก (HMAP) เป็นบริษัทในเครือที่บริษัทแม่คือ ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชชีนเนอรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้นทั้งหมด ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อปี พ.ศ. 2527 ทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค ให้บริการเครื่องจักรสำหรับงานเหมือง งานก่อสร้าง งานเหมืองหิน งานป่าไม้ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมการสนับสนุนด้านบริการหลังการขายอย่างครบวงจร
พื้นที่ความรับผิดชอบของ HMAP
• สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
• ราชอาณาจักรไทย
• มาเลเซีย
• สาธารณรัฐสิงคโปร์
• สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
• สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
• ราชอาณาจักรกัมพูชา
• สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
• สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
• หมู่เกาะโซโลมอน
• รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี