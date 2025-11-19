"อัครา" ชูธงยกระดับอุตฯ ทองคำไทย ต่อยอดนวัตกรรมหางแร่ "ห้างทองแม่ทองสุก" ชี้ Green Gold คือทิศทางสำคัญ

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำแห่งเดียวในประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT, บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้างทองแม่ทองสุก) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อ “เหมืองแร่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ: เชื่อมมาตรฐานสากล สู่โอกาส Carbon Credit จากนวัตกรรมหางแร่” ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองคำไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากล โดย อัคราในฐานะผู้ดำเนินการเหมืองแร่ทองคำชาตรี มีศักยภาพทางยุทธศาสตร์ในการเชื่อมสายธารการผลิตทองคำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมทองคำ อัญมณี และเครื่องประดับของไทย พร้อมสำรวจโอกาสทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในฐานะผู้ผลิตแร่ทองคำ อัคราสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศรวมกว่า 7.7 พันล้านบาทต่อปี สร้างการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมในพื้นที่สามจังหวัดรอบเหมืองกว่า 1,000 ตำแหน่ง และแม้อัคราจะเป็นผู้ผลิตทองคำรายเดียวของประเทศ แต่บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนกลับคืนสู่รัฐในรูปแบบค่าภาคหลวงติดอันดับหนึ่งในห้าของประเทศ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั้งหมด สะท้อนบทบาทหลักของอุตสาหกรรมทองคำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง
นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายความยั่งยืนขององค์กร บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การพัฒนาอุตสาหกรรมทองคำไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ การจัดเวทีเสวนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้พูดคุยประเด็นสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานและแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมทองคำไทยให้ก้าวหน้าอย่างมีความรับผิดชอบและมั่นคง เพื่อให้ทองคำเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในระยะยาว”
หนึ่งในประเด็นสำคัญของเวทีเสวนาคือการสร้าง “มาตรฐานและความโปร่งใส” ให้กับทองคำ โดย นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงเป้าหมายในการพัฒนา “ระบบนิเวศทองคำไทยที่มีความรับผิดชอบ” (Thai Responsible Gold Ecosystem) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมทองคำไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากล ซึ่งต้องอาศัยการกำหนดมาตรฐานกลางที่ทุกภาคส่วนสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดโลก และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทองคำไทยจากการเป็นผู้ปฏิบัติตาม สู่การเป็นผู้นำด้านมาตรฐานและความยั่งยืน
อัครา ในฐานะผู้ประกอบการต้นน้ำของอุตสาหกรรมทองคำของไทย สนับสนุนแนวทางดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยพร้อมเป็นต้นแบบของการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Mining) ด้วยความโปร่งใส มาตรฐานที่เป็นสากล พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ควบคู่กับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชนปลายน้ำอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ กีรดิต หิรัณยศิริ กรรมการผู้จัดการ และประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด หรือห้างทองแม่ทองสุก (MTS Gold) ในฐานะผู้ค้าทองคำรายแรกของไทยที่ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ กล่าวถึงแนวทางที่อุตสากรรมทองคำจะดำเนินงานไปอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของประเทศ โดยมองว่าแนวคิดทองคำสีเขียว (Green Gold) ที่ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การทำเหมือง การถลุงแร่ การผลิต ไปจนถึงการจำหน่าย คือทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมทองคำไทยในอนาคต
แนวคิดดังกล่าวยังช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับทองคำในมิติของจริยธรรมและความยั่งยืน (Ethical & Sustainable Gold) ตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่และผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องการลงทุนในทองคำที่ไม่ได้มีคุณค่าเพียงด้านเศรษฐกิจ แต่มีกระบวนการผลิตที่โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ซึ่งจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์และศักยภาพการแข่งขันของทองคำไทยในเวทีโลก พร้อมผลักดันให้อุตสาหกรรมทองคำไทยก้าวสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ เวทีเสวนายังได้กล่าวถึงแนวโน้มของตลาดแร่เงินในประเทศ ที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่ผ่านมา โดย ห้างทองแม่ทองสุก เผยว่าความต้องการซื้อขายแร่เงินมีปริมาณสูงเฉลี่ยถึงสัปดาห์ละ 1 ตัน สะท้อนให้เห็นว่า “เงิน” กำลังกลายมาเป็นสินแร่ยอดนิยมที่มาแรงควบคู่กับทองคำ
ขณะที่ ดร.พีท หอมชื่น อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอความคืบหน้าในการพัฒนานวัตกรรมจากหางแร่ อันเป็นสิ่งหลงเหลือจากกระบวนการผลิตทองคำและเงินของอัครา อาทิ “อิฐบล็อกจากหางแร่” ที่เปลี่ยนแร่เหลือใช้ให้กลายเป็นวัสดุก่อสร้างที่แข็งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่นอกจากช่วยลดปริมาณของเสียจากเหมืองแล้ว ยังเป็นต้นแบบสำหรับการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หางแร่เป็นวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่จะสามารถเพิ่มปริมาณคาร์บอนเครดิตให้กับประเทศ ./