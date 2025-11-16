DKSH เปิดตัว “A-Frame” ระบบบริหารจัดการสินค้าอัตโนมัติ ยกระดับซัพพลายเชนผลิตภัณฑ์สุขภาพในไทย

DKSH เปิดตัวเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการสินค้าอัตโนมัติ “A-Frame” ณ ศูนย์กระจายสินค้าหลักของหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทย เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า รองรับความต้องการยากลุ่มเฉพาะทางที่เพิ่มขึ้น และสนับสนุนการเติบโตของพันธมิตรทางธุรกิจ ระบบ A-Frame ถือเป็นหนึ่งในโครงการติดตั้งระบบอัตโนมัติขนาดใหญ่กลุ่มแรกในอุตสาหกรรมการกระจายสินค้าด้านสุขภาพในประเทศไทย นับเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนระยะยาวของ DKSH เพื่อเสริมศักยภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในประเทศให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น
หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านโซลูชันการดูแลสุขภาพและผู้นำด้านการขยายตลาด สำหรับบริษัทผู้ผลิตเวชภัณฑ์ยา บริษัทผู้ผลิตยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเครื่องมือแพทย์ เปิดตัว "ระบบบริหารจัดการสินค้าอัตโนมัติ A-Frame" ในการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทย การลงทุนครั้งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกว่า 40% สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ DKSH ในการยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและสนับสนุนการเติบโตของพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานด้านสาธารณสุขในประเทศไทย
จำนวนผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีความต้องการยาชีววัตถุ วัคซีน และยากลุ่มเฉพาะทาง ซึ่งต้องใช้ระบบขนส่งควบคุมอุณหภูมิ (cold chain) ที่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดส่งเพิ่มมากขึ้น DKSH จึงเป็นผู้นำในการยกระดับห่วงโซ่อุปทานด้านสาธารณสุข โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบขนส่งควบคุมอุณหภูมิ และระบบอัตโนมัติรุ่นใหม่เข้ามาใช้ เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย
หัวใจสำคัญของการพัฒนาในครั้งนี้ คือการติดตั้งระบบบริหารจัดการสินค้าอัตโนมัติ A-Frame ณ ศูนย์กระจายสินค้าศรีเพชรของ DKSH ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าเรือหลัก และกรุงเทพฯ โดยระบบ A-Frame ได้รับการออกแบบให้สามารถจัดการคำสั่งซื้อจำนวนมากได้พร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถจ่ายสินค้าให้กับหลายคำสั่งซื้อได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน
นอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งกว่าแล้ว ยังพร้อมรองรับการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยกระดับการทำงานแบบดิจิทัลให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ DKSH ในการสร้างระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่ยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายขีดความสามารถของระบบขนส่งควบคุมอุณหภูมิ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า และตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์ด้านสุขภาพชั้นนำของอาเซียน
นายวรพงษ์ สุรชัยกุลวัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโส แผนก Supply Chain Management หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “DKSH มุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายซัพพลายเชนให้มีความทันสมัยและเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนพันธกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นของเรา ระบบ A-Frame ช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้น ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดส่ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพถึงมือผู้รับอย่างถูกต้องและตรงเวลา นอกจากนี้ยังช่วยให้พันธมิตรของเราขยายธุรกิจได้อย่างมั่นใจ โดยไม่กระทบต่อมาตรฐาน ความปลอดภัย หรือคุณภาพ ระบบบริหารจัดการสินค้าอัตโนมัติ A-Frame จึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวของ DKSH ในการพัฒนาโลจิสติกส์ด้านสุขภาพให้พร้อมรับอนาคตทั่วภูมิภาคเอเชีย”
๐ เสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานด้วยระบบอัตโนมัติ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในระบบอัตโนมัติ ของศูนย์กระจายสินค้าศรีเพชรของ DKSH โดยนอกจากระบบบริหารจัดการสินค้าอัตโนมัติ A-Frame ศูนย์แห่งนี้ยังมีเทคโนโลยี “D-Pack” ระบบบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดการใช้พลาสติก และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่บรรทุกสินค้า อีกทั้งยังมี “ReSnap” แพลตฟอร์มตรวจสอบสินค้าหลังจัดส่งที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบสินค้า โดยส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ทางอีเมล ช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาตรวจสอบสินค้าด้วยตนเองในคลัง
ศูนย์กระจายสินค้าศรีเพชรของ DKSH ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 เป็นศูนย์กระจายสินค้าด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 52,000 ตารางเมตร ดำเนินงานตามมาตรฐานสากล รองรับสินค้ากว่า 35,000 รายการ (SKU) และจัดส่งกล่องสินค้ากว่า 750,000 กล่องต่อเดือน นอกจากนี้ DKSH ยังมีศูนย์กระจายสินค้าเครื่องมือแพทย์ (MDDC) และศูนย์กระจายสินค้าคลังศรีวรินทร์ (SVDC) ศูนย์กระจายสินค้าทั้งสามแห่งช่วยให้ DKSH สามารถ ให้บริการได้ทั่วประเทศ ครอบคลุมโรงพยาบาล คลินิกร้านขายยา และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซกว่า 40,000 แห่ง เป็นกำลังสำคัญในการส่งมอบยาสำคัญและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เข้าถึงได้อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ
มุ่งสู่การดำเนินงานอย่างยั่งยืน ด้วยเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยลด “การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” บริษัทฯ ดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบไฟ LED ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการรักษามาตรฐานความเป็นเลิศในการดำเนินงาน ด้วยประสบการณ์เกือบ 120 ปีในประเทศไทย และการดำเนินงานใน 16 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิกและสวิตเซอร์แลนด์ DKSH เป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจและร่วมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพของประเทศไทย ผ่านโซลูชันที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และขับเคลื่อนด้วยความรับผิดชอบ เพื่อเสริมบทบาทของประเทศในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพของภูมิภาค ./