เฟดเอ็กซ์ คว้ารางวัล “องค์กรที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย 2025” ต่อเนื่องปีที่ 5 ตอกย้ำวัฒนธรรมดูแลคน ขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน

เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corporation) หนึ่งในบริษัทขนส่งด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน “องค์กรที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2025” (Best Companies to Work for in Asia 2025) จากเวที HR Asia Awards ในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนความสำเร็จขององค์กรที่ยึด “คน” เป็นหัวใจของกลยุทธ์ทางธุรกิจ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง ยืดหยุ่น และเปี่ยมด้วยพลังแห่งการมีส่วนร่วม
รางวัล “Best Companies to Work for in Asia” ถือเป็นหนึ่งในเวทีที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในภูมิภาค โดยคัดเลือกจากองค์กรที่มีมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) และวัฒนธรรมองค์กรโดดเด่น ผ่านกระบวนการประเมินที่ครอบคลุมทั้งนโยบายการบริหาร การดำเนินงานจริง และแบบสำรวจความคิดเห็นจากพนักงาน เพื่อสะท้อนถึงระดับของ “ความผูกพัน” และ “ความไว้วางใจ” ที่พนักงานมีต่อองค์กรอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ข้อมูลจากรายงานของ Gallup ปี 2025 ระบุว่า พนักงานทั่วโลกมีเพียง 23% ที่รู้สึกมีส่วนร่วมกับงานอย่างเต็มที่ ขณะที่องค์กรที่ให้ความสำคัญกับสุขภาวะและแรงจูงใจของพนักงานจะมีผลผลิตสูงขึ้นเฉลี่ย 20% เมื่อเทียบกับองค์กรทั่วไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการลงทุนในคนอย่างต่อเนื่อง
นายศศธร ภาสภิญโญ กรรมการผู้จัดการ เฟดเอ็กซ์ ประเทศไทย กล่าวว่า “รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญา People–Service–Profit ของเฟดเอ็กซ์ เราเชื่อว่าหากเราดูแลพนักงานอย่างดีที่สุด พวกเขาจะส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจ และเราจะนำความสำเร็จนั้นกลับมาลงทุนพัฒนาในตัวพนักงานอีกครั้งอย่างไม่หยุดยั้ง”
เฟดเอ็กซ์ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและมีแรงบันดาลใจ ผ่านโครงการดูแลสุขภาพกายและใจ โปรแกรมส่งเสริมสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (Work–Life Balance) รวมถึงโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในระยะยาว เพื่อให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างมั่นคง นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่หลากหลาย (Diversity) และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม (Inclusion) เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นว่า “ความแตกต่างคือพลังในการสร้างนวัตกรรม”
ในยุคที่การแข่งขันด้านบุคลากรเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญขององค์กรทั่วโลก เฟดเอ็กซ์จึงไม่เพียงรักษามาตรฐานของ “องค์กรที่น่าทำงานด้วยที่สุด” ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังยกระดับแนวทางการบริหารคนให้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ สู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดเอเชียที่เต็มไปด้วยศักยภาพและโอกาสใหม่ๆ