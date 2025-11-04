Live สด!! มช.ดึงกูรูสื่อ 3 เจนฯ ร่วมถก - ปลดล็อก “จริยธรรมสื่อ ยุค AI ครองโลก”

ด่วน!!! แมสคอม มอชอ. ผนึกกำลังสมาคมศิษย์เก่า ดึงกูรูสื่อ 3 เจนฯ ร่วมถกประเด็นสุดฮอตแห่งยุค “จริยธรรมสื่อ ยุคที่ AI ครองโลก” พร้อมร่วมหาทาง ปลดล็อก สู่ทางรอดจากคลื่น "พายุ AI” ชมพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่าน Live สด เพจคณะการสื่อสารมวลชน พฤหัสที่ 6 พฤศจิกายนนี้
ในยุคที่ AI (ปัญญาประดิษฐ์) เข้ามาเปลี่ยนสังคมและภูมิทัศน์ของวงการสื่ออย่างรวดเร็วและรุนแรง ประเด็นเรื่อง "จริยธรรมสื่อ" กำลังเป็นที่จับตาและถูกถกเถียงอย่างกว้างขวางทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งควบคู่กับการแสวงหา "โอกาส" ใหม่ ๆ ความฉลาดล้ำยุคของ AI ยังได้กลายเป็นความเสี่ยงและ "ภัยคุกคาม" โดยเฉพาะจากการสร้างข้อมูลเท็จแบบ Deepfake ที่แยกแทบไม่ออกว่า “จริง” หรือ “ปลอม”
ขณะที่ปัจจุบันมนุษย์ให้ค่า “ความเร็ว” ในการผลิตสื่อและเสพสื่อมากกว่า”ความจริง” และ “ความถูกต้อง” จึงเป็นความท้าทายของวงการสื่อสารมวลชนของไทย ทั้งด้านการปรับตัว ความอยู่รอด ความพร้อมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจากการสื่อสารฯ รวมถึงประเด็นจริยธรรม ว่าอะไรคือแนวทาง แนวปฏิบัติทางด้านจริยธรรม และใครจะต้องมีความรับผิดชอบสูงสุด AI? หรือ มนุษย์?
นายชลวิทย์ สุขอุดม นายกสมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างมากมาย โดยเฉพาะในวงการสื่อสารมวลชน ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านจริยธรรมสื่อครั้งใหญ่ที่สุด ที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “Perfect Storm” หรือ “พายุที่สมบูรณ์แบบ”
สมาคมศิษย์เก่าฯ จึงได้ร่วมกับ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชวนกูรูสื่อหลากหลายแขนงและทุกเจเนอเรชั่น มาร่วมเสวนาสุดเข้มข้นในหัวข้อ “ข้ามรุ่น ข้ามยุค ข้ามพายุ จริยธรรมสื่อในยุคที่ AI ครองโลก” Media Ethics in the AI Perfect Storm เพื่อถอดรหัสความท้าทาย และหาแนวทางการปรับตัวอย่างมีจริยธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องสตูดิโอ บริษัท สาระดี จำกัด (บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด) และห้อง เอนกประสงค์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมจัด Live สด ถ่ายทอดให้คนทำสื่อและประชาชนได้ชมพร้อมกันทั่วโลก
“ AI อาจสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้หลายคนในชั่วข้ามคืน แต่ AI ก็สามารถสร้างหายนะครั้งใหญ่ในชั่วพริบตา หากมนุษย์ละเลยประเด็นจริยธรรม และให้ค่าความเร็วเหนือความจริงและความถูกต้อง ซึ่งปัจจุบัน แม้จะเป็นเรื่องดี ที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ทุกคนสามารถเป็นสื่อและเข้าถึง AI และใช้ประโยชน์จากความฉลาดของ AI ได้ อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย ทว่ายังมีคนจำนวนมากที่ไม่เคยมีความรู้ หรือตระหนักรู้ประเด็นด้านจริยธรรม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"
"ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นความสำคัญและเป็นหน้าที่ของนักสื่อสารมวลชนทั้งด้านวิชาการ และมืออาชีพ ที่จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันวางแนวทาง สู่การวางรากฐานด้านจริยธรรมในการสื่อสาร เพื่อให้คนในสังคมไทยทุกเจนฯ สามารถใช้ AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยกันให้ค่าความเป็นมนุษย์ ความจริง จรรยาบรรณ จริยธรรม มากกว่าความเร็ว ยอดผู้ติดตาม จนเพลี่ยงพล้ำ ตกเป็นเหยื่อการสื่อสารยุค AI ในที่สุด ”
ความพิเศษของการเสวนาครั้งนี้ นอกจากเป็นการผนึกกำลังของกูรูผู้คร่ำหวอดในวงการสื่อครบทั้ง เจน X, เจน Y, เจน Z จากแขนงต่าง ๆ ทั้งวงการภาพยนตร์ วงการโฆษณา คอนเทนต์ครีเอเตอร์ วงการข่าว ฯลฯ ยังเป็นการมัดรวมประเด็นท้าทายสุดฮอตที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญ โดยกูรูสื่อสารมวลชน ทั้ง 3 เจนฯ จะได้ร่วมกันฉายภาพแนวโน้ม เทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม AI ใหม่ๆ ที่กำลังจะมา รวมถึงสถานการณ์พายุในวงการสื่อ แรงกดดัน ผลกระทบ ระดับความรุนแรง ตลอดจนคลื่นพายุ AI ที่กำลังจะซัดมาอีกหลายลูกในอนาคต พร้อมให้แนวทางการปรับตัว เพื่อเอาตัวรอด ผ่านประเด็นจริยธรรมที่ทุกคนต้องรู้
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา คณบดี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในฐานะสถาบันการศึกษา เราตระหนักดีว่า AI ไม่ใช่แค่กระแส แต่คือ 'ระบบนิเวศใหม่' ที่เปลี่ยนวิธีที่นักสื่อสารทำงานไปอย่างสิ้นเชิง หน้าที่ของเราคือต้องเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตและนักศึกษาทุกคน ให้มีทั้ง “ทักษะทางเทคโนโลยี” และที่สำคัญกว่าคือ “รากฐานทางจริยธรรม” ที่แข็งแกร่ง
งานเสวนาที่จัดขึ้นร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ในโอกาสครบ 20 ปี การก่อตั้งคณะการสื่อสารมวลชน และ 60 ปี ที่มีการผลิตบัณฑิตสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกสู่สังคมนี้ จึงไม่ใช่แค่การอัปเดตความรู้ แต่เป็นการทำหน้าที่ทางวิชาการ ในการรวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ จากคนทำงานจริงทุกรุ่น เพื่อนำมาซึ่งกุญแจสำคัญที่จะช่วยนำพาสังคมให้ก้าวข้ามพายุ AI ไปให้ได้ โดยเชื่อมั่นว่า งานนี้จะจุดประกายให้นักศึกษาและคนในสังคม ได้มีมุมมองใหม่ๆ สู่การวางรากฐานทางความคิดด้านจริยธรรมสื่ออย่างรอบด้าน ในทุกๆครั้ง ที่จะมีการสร้างสรรค์ ผลิต และสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ
ไฮไลท์ของการเสวนา “ข้ามรุ่น ข้ามยุค ข้ามพายุ จริยธรรมสื่อในยุคที่ AI ครองโลก” แบ่งเป็น 3 ช่วง โดยช่วงแรกจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึง Perfect Storm คลื่นพายุ AI ที่แต่ละรุ่น กำลังเผชิญ รวมถึงการปรับตัวสู่การสร้างโอกาสใหม่ๆ โดยมี “พิชิต สุขไผ่ตา ประธานกรรมการบริหารเพจอีจัน “ชัชวาล พุธเมือง” ผู้กำกับ K Shorts บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด “สรวิชญ์ บุญจันทร์คง” ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจอาวุโส (ไทยรัฐ ออนไลน์) มาร่วมเล่าประสบการณ์จริง
ขณะที่การเสวนาในช่วงที่สองจะเป็นประเด็นร้อนแห่งยุค กับหัวข้อ “AI และผลกระทบวงการสื่อ” โดยได้คนในวงการสื่อมืออาชีพที่มากประสบการณ์ อย่าง “คำรณ หว่างหวังศรี” เจ้าของรายการข่าวดี๊ดีกับพี่คำรณ “พรหมเมศร์ ศิริสุขวัฒนานนท์” บรรณาธิการบริหาร Brand Inside ”ธนัท จันไตรรัตน์” อินฟลูเอนเซอร์ มาให้มุมมองและเล่าถึงความรุนแรงของผลกระทบ รวมถึงกรณีศึกษาที่ให้บทเรียนกับคนทำสื่อ
และสุดยอดไฮไลท์ที่นับเป็นหัวใจของการเสวนาครั้งนี้ คือประเด็น “จริยธรรมสื่อ” ซึ่งในครั้งนี้ ได้ “ระวี ตะวันธรงค์” กรรมการจริยธรรม สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ “อติรุจ กิตติพัฒนะ” ผู้ประกาศและพิธีกรช่อง 3 และ ”ปฏิภาณ สุธีรภิญโญ” และ “ปรเมศวร์ ผาทอง” จากอินไซด์ล้านนา มาร่วมถก และให้แนวทางสู่การวางรากฐาน เข็มทิศ แนวปฏิบัติ และการกำกับดูแล ประเด็นจริยธรรรมในการสื่อสารในยุค AI ครองโลก
“ที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงผลกระทบและผลที่ตามมาของ AI อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการลดการจ้างงานมนุษย์ลง การลงทุนทางเทคโนโลยีเพื่อให้ AI ทำงานแทนมนุษย์ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น ในงานบริการลูกค้า ที่ใช้ AI เป็น Call Center ในการสื่อสารที่ใช้ AI เป็นผู้ประกาศ เขียนข่าว ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการทำเพลง ผลิตวิดีโอ สร้างสรรค์งานกราฟฟิก ออกแบบ Event เขียนบทพิธีกร ร่างคำกล่าว สรุปข้อมูล ประมวลผลการวิจัย ฯลฯ ขณะที่บรรยากาศการทำงานปัจจุบัน ความเชื่อถือในตัวมนุษย์คนทำงานลดน้อยลง จากการที่ AI สามารถตอบโจทย์ผู้บริหาร ลูกค้า และทีมได้เหนือกว่ามนุษย์ ทั้งด้านความเร็ว ไอเดีย ความอึด และอารมณ์ สำหรับประเด็นความถูกต้อง และจริยธรรม นับเป็นประเด็นสุดฮอต ที่กำลังถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างกว้างขวาง จึงขอชวนทุกคน ทั้งผู้สร้างสรรค์สื่อ และผู้เสพสื่อ มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันในงานเสวนาครั้งสำคัญนี้” นายกสมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าว
สำหรับการจัดเสวนาร่วมกันของคณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยได้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะมอบให้ ทุน รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ โดยผู้สนใจ สามารถร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมงานทางออนไซด์ (รับเพียง 40 ที่นั่ง) ได้ที่ https://forms.gle/WC293RfA6QeGioYH8หรือร่วมฟังการเสวนาทางออนไลน์พร้อมกันทั่วโลกผ่าน Face Book Live เพจ: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์: 0 5394 2705 ต่อ 109 (ในวันและเวลาราชการ)
#MassCommCMUAlumni #MassCommCMU #แมสคอมมช #คณะการสื่อสารมวลชนมช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #จริยธรรมสื่อ #AIperfectstorm