ม.รังสิต x 6 หน่วยงานชั้นนำด้าน Tech & AI ขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลเต็มรูปแบบ

มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามความมือร่วมขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลกับ 6 หน่วยงานชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด (ภายใต้กลุ่ม ปตท.สผ.) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1-801 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
รศ.ดร. ทศนัย ชุ่มวัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิตต้องการยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 6 หน่วยงานเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ เตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์รับโลกอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
“การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สถาบันการศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เราเชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์จะมีบทบาทสำคัญในทุกอุตสาหกรรม และภารกิจของเราคือทำให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้รับโอกาสเรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างแท้จริง เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดงานแห่งอนาคตได้อย่างมั่นใจ ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน AI เทคโนโลยีดิจิทัล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการวิจัยร่วม การสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การจัดหลักสูตรและเวิร์กช็อปเชิงลึก ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนยุคใหม่ โดยความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และนักศึกษาเท่านั้น
แต่ยังขยายโอกาสให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา และการประกวดด้านเทคโนโลยีในระดับประเทศและนานาชาติ ช่วยเสริมสร้างทักษะดิจิทัลที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่"
"เป้าหมายคือการสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต ให้ทุกคนสามารถเตรียมพร้อมต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนไป และร่วมกันสร้างอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ความร่วมมือครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยรังสิต ในบทบาทผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา และการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต”