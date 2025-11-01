โค้ชไทยสร้างชื่อเสียงสู่ระดับโลก คว้ารางวัลICF Impact Awards 2025

วงการโค้ชไทยก้าวสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เมื่อโค้ชหงส์หยก ฉิมพันธ์ ประธานสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ (ICF Bangkok Charter Chapter) เป็นโค้ชไอซีเอฟหญิงไทยคนแรก ที่ได้รางวัล ICF Impact Awards 2025 ในประเภท Emerging Coach
นี่เป็นรางวัลเกียรติยศระดับโลก จากจำนวนสมาชิกโค้ชมืออาชีพที่ได้ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการโค้ชจากICFกว่
า60,000 คน ใน160ประเทศ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในงานประชุมโค้ชนานาชาติ ICF Converge
2025 ณ เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหกรรมการรวมตัวของผู้นำทางความคิด, วิทยากร
และโค้ชไอซีเอฟชั้นนำจากทั่วโลก การมอบรางวัลโดย Magdalana Norwick Mook, ผู้บริหารสูงสุดของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation-ICF)
ICF Impact Awards เป็นหนึ่งในรางวัลสูงสุดของ International Coaching Federation (ICF) มอบให้โค้ชไอซีเอฟที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม,องค์กรและวงการโค้ชที่เห็นเป็นรูปธรรม สะท้อนการปฏิบัติวิชาชีพยึดตามสมรรถนะหลักของการโค้ช(ICF Core Competencies) และจริยธรรมการโค้ช (ICF Coach of Ethics) อันเป็นมาตรฐานสากล โดยเน้นการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนทั้งในระดับบุคคล, ชุมชน และสังคม
ในฐานะประธาน ICF Bangkok โค้ชหงส์หยกขับเคลื่อนภารกิจ ICFในประเทศไทยด้วยจุดมุ่งหมายส่งเสริมการโค้ชสร้างคุณค่าและการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่กลไกที่เกี่ยวข้องในวงการโค้ช โดยส่งเสริมด้วยมาตรฐานสากลในกรอบของสมรรถนะหลักของICF
ทั้งการโค้ชในองค์กรเอกชน, หน่วยงานรัฐ และการขยายสู่ภาคสังคม ผ่านโครงการเพื่อสังคม เช่น FEMPower เสริมพลังผู้หญิงให้ก้าวข้ามข้อจำกัด, Empowered Educators เพิ่มศักยภาพครูในช่วงเวลาท้าทาย และสื่อสารผ่านรายการวิทยุระดับชาติด้านสุขภาวะทางใจ เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจและเข้าถึงคุณค่าของการโค้ชในวงกว้าง
โค้ชหงส์หยกกล่าวว่า“รางวัลนี้ถือเป็นความภูมิใจของประเทศไทยและวงการโค้ชไทย ที่ยืนยันว่าศักยภาพของโค้ชไทยสามารถก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างทัดเทียม ดิฉันอยากให้ทุกคนเชื่อว่า ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหน ความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงสามารถพาคุณไปสู่ความฝันได้เสมอ” การได้รับรางวัล ICF Impact Awards ครั้งนี้เป็นสิ่งยืนยันชัดเจนว่า ประเทศไทยมีทรัพยากรบุคคลด้านการโค้ชที่มีคุณภาพสูง สามารถสร้างมาตรฐานและผลลัพธ์ระดับโลกได้อย่างแท้จริง